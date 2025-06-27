В последние годы цена на газ на заправках Украины претерпела немало изменений, и в 2025 году она продолжает колебаться в зависимости от множества факторов. Однако для автомобилистов, особенно тех, кто использует газовое топливо, важно знать актуальные расценки. В этой статье DNEWS подробно рассмотрит, какая цена на газ (пропан, бутан, метан) на заправках Украины сегодня и какие особенности стоит учитывать при заправке. Важно понимать, что цена варьируется не только от региона, но и от бренда заправки, что также влияет на выбор водителей.

Средняя цена на газ на заправках Украины

На сегодня средняя цена на газ в Украине составляет 34.34 грн/л. Однако это лишь ориентировочная цифра, так как стоимость газа может изменяться в зависимости от множества факторов, таких как цена на нефть, курсы валют, а также спрос и предложение на внутреннем рынке.

Для более точного понимания, на каких заправках и в каких регионах можно найти газ по более выгодной цене, рассмотрим актуальные данные по топливу на нескольких крупных заправках Украины. Стоимость пропан-бутанового газа на популярных АЗС колеблется от 33.12 грн/л до 35.99 грн/л.

Динамика роста и снижения цен на газ

В последние месяцы цены на газ на заправках Украины демонстрируют небольшие колебания, однако в целом можно отметить стабильность в рамках сезонных изменений. На некоторых заправках, таких как ОККО и WOG, цена газа колеблется около 35.99 грн/л, в то время как на других, например, Mango или Chipo, можно заправиться дешевле — по цене 33.12 грн/л и 33.55 грн/л соответственно.

Примечательно, что в некоторых областях Украины цена на газ может отличаться. Например, в Винницкой области стоимость газа составляет 34.07 грн/л, в то время как в Днепропетровской области она несколько ниже — 33.96 грн/л. Это объясняется различиями в налоговой политике, транспортных расходах и других региональных особенностях.

Почему цена на газ на заправках Украины может отличаться

Стоимость газа на разных АЗС зависит от множества факторов. Важным моментом является конкуренция между топливными компаниями. Заправки, такие как Shell и ОККО, часто устанавливают цены чуть выше, предлагая дополнительные услуги или более высокий уровень сервиса. В то же время небольшие сети, такие как UPG или AMIC, могут предложить более выгодные условия для своих клиентов, чтобы привлечь большее количество водителей.

Не стоит забывать и о сезонных колебаниях цен. В летние месяцы спрос на газ для автомобилей может быть выше, что также влияет на цену. В такие периоды цена на газ может немного увеличиться, а в межсезонье или в периоды спада — снижаться.

Рейтинг заправок по цене газа

На основе актуальных данных можно выделить несколько топливных брендов, которые предлагают наиболее выгодные цены на газ. Ведущие позиции занимают:

ОККО — 35.99 грн/л

— 35.99 грн/л WOG — 35.97 грн/л

— 35.97 грн/л Shell — 34.95 грн/л

— 34.95 грн/л UPG — 34.02 грн/л

— 34.02 грн/л Chipo — 33.55 грн/л

— 33.55 грн/л AMIC — 33.19 грн/л

— 33.19 грн/л Mango — 33.12 грн/л

— 33.12 грн/л БРСМ-Нафта — 33.03 грн/л

— 33.03 грн/л Укрнафта — 33.99 грн/л

Эти данные помогают автомобилистам определиться с выбором заправки и планировать свои поездки в зависимости от стоимости топлива в разных сетях.

Особенности использования газа как топлива

Использование газа в качестве автомобильного топлива становится всё более популярным. Среди основных преимуществ газовых автомобилей можно выделить экономию на заправке и меньший вред для экологии по сравнению с бензиновыми двигателями. Однако стоит помнить, что газовые установки требуют регулярного обслуживания, и не все автосервисы могут предложить качественное обслуживание таких автомобилей.

Кроме того, газ в качестве топлива подходит не всем автомобилям. На некоторых моделях может потребоваться дополнительное оборудование для работы на газе, что также может повлиять на стоимость эксплуатации. Однако для тех, кто уже использует газ, важно регулярно следить за ценами, чтобы выбирать наиболее выгодные заправки и поддерживать баланс между стоимостью топлива и качеством обслуживания.

Где можно найти самые выгодные цены на газ в Украине

Чтобы сэкономить на заправке, водителям стоит обратить внимание на локальные заправки, которые часто предлагают более выгодные расценки на газ. Например, на Mango и Chipo можно заправиться по цене 33.12 грн/л и 33.55 грн/л, что значительно дешевле, чем на крупных заправках, таких как ОККО или WOG, где цена может достигать 35.99 грн/л.

Для более точной информации и мониторинга актуальных цен на газ можно воспользоваться онлайн-ресурсами, такими как auto.ria.com, которые регулярно обновляют данные по ценам на топливо по всей Украине.

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