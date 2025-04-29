В 2025 года рынок подержанных автомобилей в Украине столкнется с заметным ростом цен — они могут увеличиться на 10–23%. Причина — новые налоговые правила, которые вынуждают продавцов пересматривать стоимость своих машин. DNEWS со ссылкой на РБК-Украина рассказывает, как изменится рынок, сколько придется платить налогов за подержанные автомобили и как минимизировать финансовые потери.

Новые правила налогообложения при продаже автомобилей

С 1 декабря 2024 года в Украине действует обновленная версия Налогового кодекса, которая изменила правила продажи автомобилей. Теперь физические лица обязаны платить два вида налога: налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор. Однако налоговая нагрузка зависит от количества сделок в течение года и типа транспортного средства.

Для мопедов, мотоциклов и легковых автомобилей установлены такие правила:

Первая продажа в году — без уплаты налогов

Вторая продажа — 5% НДФЛ и 5% военного сбора

Третья и последующие продажи — 18% НДФЛ и 5% военного сбора

Что касается грузовых автомобилей, прицепов и другой техники:

Уже с первой продажи взимается 5% НДФЛ и 5% военного сбора

Начиная с третьей продажи в году — 18% НДФЛ и 5% военного сбора

Итоговая налоговая нагрузка при продаже может доходить до 23% от стоимости транспорта.

Кто больше всего пострадает от новых налогов

Нововведения в первую очередь коснутся так называемых «перекупщиков» — частных продавцов, регулярно перепродающих подержанные автомобили, в том числе ввезенные из Европы и США. Для них новые налоговые ставки могут стать значительным финансовым бременем.

По данным Института исследований авторынка, в марте 2025 года средняя цена на подержанные бензиновые автомобили в Украине уже выросла на 3,4% и составила около 6000 долларов США.

Очевидно, что с ростом налогов продавцы будут перекладывать дополнительные расходы на покупателей, что еще больше подстегнет цены на рынке.

Чем рискуют владельцы авто, продающие по доверенности

Продажа автомобилей через доверенность также попала в зону риска. Формально передача авто «по доверенности» налогами не облагается. Однако реальная продажа машины пользователем, оформившим доверенность, вызовет налоговые последствия для владельца, который эту доверенность выдал.

Если авто, переданное по доверенности, перепродается в течение года и становится второй или третьей сделкой владельца, на последнего ложится обязанность уплатить налоги.

Если такая тенденция сохранится, многих украинцев ждут неприятные сюрпризы в виде налоговых начислений за несколько сделок.

Как избежать лишних налогов при продаже автомобиля

Чтобы не столкнуться с непредвиденными налоговыми расходами, эксперты советуют заранее планировать продажу авто. Лучше избегать нескольких сделок в течение одного календарного года.

Также стоит консультироваться с юристами или налоговыми специалистами при оформлении сделок — это поможет избежать ошибок и возможных штрафов.

Важно помнить: передача автомобиля по доверенности — не полноценная продажа. Настоящее право собственности не переходит без оформления соответствующих документов. Если авто, проданное по доверенности, затем будет снова выставлено на продажу, налоговая нагрузка на владельца существенно возрастет.

Таким образом, изменения в налоговом законодательстве значительно усложняют операции на рынке б/у автомобилей в Украине. Чтобы не попасть в неприятные ситуации и не понести лишние расходы, продавцам и покупателям следует строго соблюдать все законодательные нормы.

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