Несмотря на рост цен на электроэнергию, тарифы для населения Украины все еще значительно ниже рыночных. Однако повышение цен не должно оставить без защиты уязвимые домохозяйства. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на Меморандум с Международным валютным фондом.

В документе отмечается, что основным приоритетом власти является ликвидация последствий войны в энергетическом секторе, но также необходимо срочно разработать план послевоенных реформ и решить давние структурные проблемы.

По данным МВФ, несмотря на повышение тарифов на электроэнергию в 2023 и 2024 годах, которые изначально были на очень низком уровне, тарифы на отопление и горячее водоснабжение все еще находятся под действием моратория, введенного в начале войны.

«Несмотря на эти повышения, цены на электроэнергию для населения, по оценке ОЭСР (2025), составляют около половины уровня цен для малого бизнеса в Киеве, в то время как цены на газ для населения покрывают только около 50% рыночных затрат», — указано в документе.

Повышение тарифов на электроэнергию и газ

МВФ отмечает, что Украине необходим план создания устойчивого энергетического сектора в послевоенный период, в котором тарифы на коммунальные услуги будут соответствовать уровню затрат и учитываться социальные факторы. Повышение тарифов поможет восстановить рентабельность потребительского сегмента энергетики, снизить долговое бремя в отдельных его частях, стимулировать конкуренцию на оптовых и розничных рынках энергии, а также мотивировать к действиям по повышению энергоэффективности.

«Вместе с этим необходимо защитить наиболее уязвимые домохозяйства от последствий повышения тарифов, в том числе путем пересмотра жилищно-коммунальных субсидий с целью повышения их эффективности и точности предоставления. Одной из ключевых задач станет правильное определение уязвимых домохозяйств, нуждающихся в поддержке», — добавили в фонде.

Частичный мораторий на тарифы в Украине

Напоминаем, что действующий тариф на электроэнергию в Украине составляет 4,32 грн/кВт·ч и будет продолжаться до конца октября 2025 года.

Правительство Украины в последние два года значительно повысило тарифы на электроэнергию для населения:

в 2023 году тариф увеличился на 70%, с 1,68 грн/кВт·ч до 2,64 грн/кВт·ч;

в 2024 году тариф вырос на 64%, с 2,64 грн/кВт·ч до 4,32 грн/кВт·ч.

В условиях войны в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, который не распространяется на электроэнергию и холодную воду.

Почти 100% газа для населения продает «Нафтогаз» по цене 7,96 гривен за тысячу кубометров с НДС, тогда как рыночная цена в мае составляла 15,5 гривен за 1 кубометр без НДС.

Ранее мы писали о том, что цена на газ для украинцев не изменится до весны 2026 — решение «Нафтогаза».