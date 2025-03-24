Понедельник, 24 марта, 2025
5.4 C
Киев
type here...
Общество
Время чтения 1 мин.

Денежная помощь от Чехии: как украинцы могут получить до 5 тысяч долларов

Украинцы могут подать заявки на грантовую программу от Чешской гуманитарной организации «Человек в беде» до 31 марта 2025 года. Регистрация на получение финансовой помощи открыта жителям трех регионов.

Эту информацию предоставляет пресс-служба гуманитарной организации. Она предлагает гранты от 2 до 5 тысяч долларов для поддержки развития предпринимательства среди украинцев во время войны. Микрогранты также доступны для тех, кто хочет научиться создавать бизнес.

Программа распространяется на следующие области:

  • Днепропетровская
  • Харьковская
  • Николаевская

В рамках проекта предусмотрено предоставление следующих видов помощи:

  • до 2 тысяч долларов – для лиц с ограниченными экономическими возможностями, на обучение или переквалификацию;
  • до 4 тысяч долларов – для лиц с ограниченными финансовыми ресурсами на развитие бизнеса в общинах;
  • до 5 тысяч долларов – для микро- и малых предприятий, если они обеспечивают рабочие места для уязвимых категорий граждан.

Все участники программы смогут получить доступ к оффлайну или онлайн обучению, которое продлится в течение шести месяцев.

Как подать заявку на грант для бизнеса

Чтобы получить грант, желающие должны подать заявку, заполнив онлайн форму до 31 марта 2025 года.

Организаторы отмечают, что особое внимание будет уделено наиболее уязвимым категориям населения. Приоритет в отборе получат:

  • лица с инвалидностью;
  • внутренне перемещенные лица;
  • одинокие матери, родители, опекуны;
  • лица в возрасте от 50 до 60 лет (предпенсионный возраст);
  • представители этнических меньшинств;
  • участники боевых действий (УБД).

Для получения дополнительной информации можно обращаться по следующим контактам:

  • электронная почта: [email protected]
  • телефон горячей линии: 0 800 210 174

Раньше мы рассказывали о финансовой поддержке до 3 тысяч долларов для украинцев.

Горячее за неделю

Экономика

Трамп признал, что «небольшая сцена» с Зеленским в Овальном кабинете была стратегией давления США на Украину

0
Глава Белого дома Дональд Трамп признал, что ссора с...
Политика

Цены на бензин, дизель и автогаз увеличатся на 9%. Когда ждать удорожания?

0
Внимательно следите за подорожанием и планируйте соответствующие расходы....
Политика

Возраст для мобилизации будет снижен: когда примут законопроект и какие изменения ждут мужчин

0
Статистика вынудила правительство обратить внимание на актуальность пересмотра...
Общество

ФРС сдерживает ставки, но удержится ли криптоиндустрия?

0
Федеральная резервная система США оставила ключевую процентную ставку на...
Политика

Microsoft закрывает Skype после 21 года работы: когда и почему

0
Почему Skype прекращает свое существование? Skype – это...
spot_img

Новое на сайте

Рубрикатор

ПолитикаЭкономикаОбществоСтатьиКультураСпорт
spot_imgspot_img
Предыдущая статья
День Ангела Катерини 24 березня: історія, значення імені та традиції вшанування
Следующая статья
Новые правила выхода на пенсию: в Украине ежегодно будет расти необходимый стаж

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Норвежцы снова на вершине: чего ждать от биатлона после прощания Бьо?

0
Финальный этап Кубка мира по биатлону в Холменколлене начался...

Дождь, мокрый снег и мороз до -5: прогноз погоды в Украине на 18 марта.

0
Новая рабочая неделя в Украине не сулит существенных погодных...

СМИ назвали наиболее загрязненные водоемы столицы и сообщили, будут ли расчищать реку Лыбидь

0
Журналисты пообщались со специалистами коммунального предприятия «Плес», рассказав о...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.