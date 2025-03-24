Денежная помощь от Чехии: как украинцы могут получить до 5 тысяч долларов

Украинцы могут подать заявки на грантовую программу от Чешской гуманитарной организации «Человек в беде» до 31 марта 2025 года. Регистрация на получение финансовой помощи открыта жителям трех регионов.

Эту информацию предоставляет пресс-служба гуманитарной организации. Она предлагает гранты от 2 до 5 тысяч долларов для поддержки развития предпринимательства среди украинцев во время войны. Микрогранты также доступны для тех, кто хочет научиться создавать бизнес.

Программа распространяется на следующие области:

Днепропетровская

Харьковская

Николаевская

В рамках проекта предусмотрено предоставление следующих видов помощи:

до 2 тысяч долларов – для лиц с ограниченными экономическими возможностями, на обучение или переквалификацию;

до 4 тысяч долларов – для лиц с ограниченными финансовыми ресурсами на развитие бизнеса в общинах;

до 5 тысяч долларов – для микро- и малых предприятий, если они обеспечивают рабочие места для уязвимых категорий граждан.

Все участники программы смогут получить доступ к оффлайну или онлайн обучению, которое продлится в течение шести месяцев.

Как подать заявку на грант для бизнеса

Чтобы получить грант, желающие должны подать заявку, заполнив онлайн форму до 31 марта 2025 года.

Организаторы отмечают, что особое внимание будет уделено наиболее уязвимым категориям населения. Приоритет в отборе получат:

лица с инвалидностью;

внутренне перемещенные лица;

одинокие матери, родители, опекуны;

лица в возрасте от 50 до 60 лет (предпенсионный возраст);

представители этнических меньшинств;

участники боевых действий (УБД).

Для получения дополнительной информации можно обращаться по следующим контактам:

электронная почта: [email protected]

телефон горячей линии: 0 800 210 174

Раньше мы рассказывали о финансовой поддержке до 3 тысяч долларов для украинцев.