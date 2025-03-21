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Общество
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До 16 градусов тепла и преимущественно без осадков: прогноз погоды в Украине на выходные

Предпоследние мартовские выходные обещают украинцам комфортную температуру, хотя местами возможны осадки. В субботу, 22 марта, температура воздуха в большинстве областей поднимется до +10…+16 градусов. Немного прохладнее будет на востоке страны и в прибрежных регионах – от +9 до +12 градусов. Дожди возможны на Сумщине, а также в Карпатах и прилегающих районах. В других регионах сохранится сухая погода.

Как сообщила синоптикиня Наталья Диденко, суббота и воскресенье, 22-23 марта, пройдут в теплой весенней атмосфере. В воскресенье, 23 марта, температурный фон будет оставаться приятным, однако на западе и севере страны несколько похолодает. Атмосферные фронты принесут дожди в западные, северные области и Винницкую область. В центральных, восточных и южных регионах осадков в основном не прогнозируется.

В Киеве в субботу, 22 марта, день обещает быть сухим и тёплым, с максимальной температурой до +14 градусов. В воскресенье, 23 марта, в столице ожидается понижение температуры до +10…+12 градусов, возможен дождь.

По прогнозу Диденко, невзирая на небольшие дожди в отдельных областях, выходные сохранят благоприятные условия для прогулок и отдыха на природе.

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