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До скольки можно святить паску на Пасху 2025: точное время освящения, когда начинать, можно ли в субботу и как правильно провести обряд.
До скольки можно святить паску на Пасху 2025: точное время освящения, когда начинать, можно ли в субботу и как правильно провести обряд.
Общество
Время чтения 1 мин.

До скольки можно святить паску на Пасху 2025: точное время освящения и советы

Освящение пасок, яиц и других праздничных угощений — важная часть подготовки к Пасхе. Каждый год тысячи верующих приносят в храмы корзины с традиционной выпечкой, чтобы получить благословение перед праздничной трапезой. Однако многие задаются вопросом: до скольки можно святить паску, чтобы не пропустить важный момент и не нарушить церковный порядок?

В этой статье DNEWS расскажет, до какого времени разрешено освящать пасхальные корзины, как проходит обряд и что важно учитывать при посещении храма.

Когда начинается освящение пасок

Пасхальное богослужение традиционно проходит в ночь с субботы на воскресенье. Именно после него, ближе к полуночи, начинается первое освящение пасхальных корзин. Этот момент считается самым торжественным — верующие выходят из храма после службы и становятся в очередь на благословение.

Первая волна освящения:

  • стартует после ночной литургии
  • длится до окончания пасхального крестного хода и молитвы
  • проходит примерно с 00:30 до 02:00 (в зависимости от прихода)

Если вы хотите попасть на ночное освящение — приходите заранее, чтобы занять место у храма.

Когда ещё можно святить паску

Тем, кто не присутствовал на ночной службе, церковь предоставляет возможность освятить пасхальные угощения в течение всего воскресенья — дня Пасхи.

Дневное освящение:

  • начинается утром, после первой воскресной литургии (около 8:00–9:00)
  • продолжается до обеда
  • в некоторых храмах — до вечера, если есть поток людей

В сельских приходах или больших городских соборах священники могут проводить освящение с определённым интервалом — например, каждый час.

До скольки можно святить паску

Конкретного «жёсткого» времени окончания освящения нет — всё зависит от расписания службы в вашем храме. Однако есть общие ориентиры:

  • в городских храмах: до 15:00–17:00
  • в монастырях и кафедральных соборах: до 18:00
  • в малых приходах: чаще до 14:00

Если вы не уверены — заранее уточните время в своём храме. Многие церкви вывешивают график освящения на входе или публикуют его на сайтах и в соцсетях.

Можно ли святить паску в субботу

Да, во многих храмах освящение пасхальных корзин проходит и в Великую субботу, чтобы люди, не имеющие возможности прийти ночью или в воскресенье, тоже могли получить благословение.

Время освящения в субботу:

  • начинается после Божественной литургии (примерно с 11:00–12:00)
  • продолжается до позднего вечера (до 18:00–20:00)

Освящённую в субботу паску не принято есть до наступления Пасхи — праздничная трапеза начинается после полуночи, когда прозвучит «Христос Воскресе!».

Как правильно освящать паску

  • Подготовьте чистую и аккуратную корзину
  • Положите в неё: паску, яйца, сыр, масло, колбасу, хрен, соль
  • Накройте красивым рушником или белой тканью
  • Не кладите в корзину спиртное и ножи
  • Во время освящения стойте с уважением, перекреститесь и произнесите «Аминь» после окропления святой водой

После обряда можно немного постоять, помолиться и поблагодарить Бога за праздник.

Освящать паску можно начиная с ночной службы и в течение всего Пасхального воскресенья. В 2025 году это будет с ночи 19 на 20 апреля и в течение всего дня 20 апреля. Точное время зависит от расписания вашего храма, но обычно обряд проходит до 15:00–17:00. Если вы не можете присутствовать ночью — приходите в субботу или утром в воскресенье. Главное — чистое сердце, уважение и вера.

Ранее мы писали о том, куда пойти святить корзину на Пасху: график служб в храмах Киева 20 апреля 2025.

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