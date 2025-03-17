Дождь, мокрый снег и мороз до -5: прогноз погоды в Украине на 18 марта.

Новая рабочая неделя в Украине не сулит существенных погодных неожиданностей. Начавшееся еще 15 марта похолодание останется актуальным и будет влиять на температуру почти до конца недели.

Об этом сообщает Укргидромицентр. Вторник, 18 марта, ознаменуется еще большим похолоданием.

Особенно ощутимо оно будет на Волыни и Ровенской области, где ночью прогнозируют до -7 градусов. Однако в некоторых регионах сохранится слабый плюс, например, в южных областях и Запорожье, где ночью будет до +2. В этот день осадки прекратятся, снег и дождь не прогнозируются. Днем в Украине будет прохладно, хоть морозов уже не будет. Теплее всего ожидается в Крыму и Херсонской области, где температура поднимется до +6. В Киеве также обещают сухую погоду, ночью температура снизится до -5, а днем поднимется до +4.

Раньше мы рассказывали, действительно ли весна побьет температурные рекорды.