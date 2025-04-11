Дождь в субботу, ясно — в воскресенье: прогноз погоды в Украине на выходные

В субботу, 12 апреля, в Украине ожидается холодная и дождливая погода, местами с мокрым снегом. Особенно это касается южных и восточных регионов. В Луганской области, в Крыму и на Буковине синоптики прогнозируют сильные дожди. Центральная часть страны останется спокойнее, хотя и без существенного потепления. Температура воздуха днем будет колебаться от +8 до +13 °C на востоке и до +11 °C в центре, однако ночью возможны заморозки до –3 °C. Запад Украины будет немного комфортнее — около +11 °C днем и до +1 °C ночью, но с дождями. На юге температура днем будет держаться на уровне +7..+9 °C, и иногда ожидается даже мокрый снег, а ночью опять же заморозки. Об этом сообщает SINOPTIK.ua.

Несмотря на общую прохладу, жители некоторых областей почувствуют определенное облегчение: после довольно холодных дней температура поднимется почти на 10 градусов. В ряде регионов — в частности на Закарпатье, Прикарпатье, Житомирской, Киевской, Черкасской — днем воздух прогреется до +9..+11 °C, хотя ночи останутся морозными.

Украинский гидрометцентр предупреждает о ночных заморозках по всей территории страны. Температура опустится до 0.-5 °C не только на почве, но и в воздухе, что может быть критическим для ранних саженцев и плодовых деревьев. Всем, кто уже что-то посадил, советуют защитить растения от холода.

В воскресенье, 13 апреля, синоптики обещают существенное улучшение погоды. В большинстве регионов ожидается сухой, ясный день с температурой, которая будет больше соответствовать весенним нормам. На востоке — +11..+15 °C и солнечно, в центре — до +14 °C, на западе — до +18 °C, в частности, в Ужгороде будет почти идеальная весенняя погода. Хотя в горных районах Закарпатья ночи останутся холодными. У южных областей будет до +13 °C — без осадков, но еще немного прохладно.

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В некоторых районах возможны небольшие осадки — кратковременный дождь в Перекопском районе Крыма и облачно с вероятностью дождя на Харьковщине.

Температурный фон существенно изменится — в пятницу еще было +1..+2 °C, а уже в воскресенье днем в тех же регионах (Житомирщина, Ивано-Франковская, Закарпатье, Киевщина) прогнозируется до +9..+11 °C.

Напомним, ранее мы рассказывали о прогнозе погоды в Украине на 9 апреля.

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