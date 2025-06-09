10 июня для многих людей — это день, наполненный надеждой на летнее солнце, теплоту и долгожданное тепло. В такие дни хочется больше времени проводить на свежем воздухе, гулять по паркам, наслаждаться природой и открывать для себя новые горизонты. Но что важно для каждого? Конечно, продолжительность дня. Ведь она влияет не только на настроение, но и на биологические ритмы, помогая настроиться на нужный лад. В этом материале DNEWS подробно разберет, как долго будет продолжаться день в различных городах Украины 10 июня.

Почему важно знать продолжительность дня

Для жителей Украины, особенно в крупных городах, продолжительность дня играет немалую роль. Особенно это актуально в начале лета, когда люди стремятся больше времени проводить на улице, наслаждаясь дневным светом. Знание точного времени рассвета и заката помогает планировать активный отдых и вовремя завершить дела, чтобы успеть насладиться вечерним отдыхом. Однако стоит учитывать, что в разных городах продолжительность дня может немного отличаться, а значит, для каждого региона будет важен свой уникальный прогноз.

Прогноз по городам Украины на 10 июня

Для точных данных о времени рассвета и заката в вашем городе важно учитывать не только географическое местоположение, но и астрономические особенности. В среднем, в июне день значительно удлиняется, и можно наблюдать, как солнце встает рано и садится поздно. Рассмотрим данные по ключевым городам Украины.

Долгота дня в Киеве 10 июня

10 июня в Киеве, столице Украины, продолжительность дня составит около 16 часов. Рассвет здесь начнется в 4:36, а закат — в 20:47. Этот день будет наполнен ярким солнцем и длинным светлым временем, что подарит множество возможностей для отдыха и работы на свежем воздухе.

Долгота дня в Харькове 10 июня

В Харькове 10 июня день будет длиться 16 часов и 5 минут. Рассвет начнется в 4:39, а закат состоится в 20:44. Харьков, как и Киев, получит свою порцию яркого летнего света, который помогает заряжаться энергией на целый день.

Долгота дня в Одессе 10 июня

В Одессе, на побережье Черного моря, 10 июня день будет длиться 15 часов 56 минут. Рассвет в Одессе состоится в 4:47, а закат в 20:43. Это оптимальные условия для прогулок вдоль моря и наслаждения летним воздухом.

Долгота дня в Львове 10 июня

10 июня в Львове день будет длиться 16 часов. Рассвет начнется в 4:35, а закат — в 20:35. Для жителей Львова это прекрасная возможность для путешествий по городу, посещения исторических мест и просто прогулок по живописным улочкам.

Долгота дня в Днепре 10 июня

В Днепре 10 июня день продлится 16 часов 4 минуты. Рассвет начнется в 4:39, а закат в 20:43. Жители Днепра смогут наслаждаться долгим светлым днем, который будет идеален для активного отдыха на свежем воздухе.

Долгота дня в Запорожье 10 июня

В Запорожье 10 июня продолжительность дня составит 16 часов. Рассвет в этом городе начнется в 4:42, а закат — в 20:42. Запорожье — еще один город, который будет наслаждаться хорошей погодой и долгим светлым днем.

Долгота дня в Чернигове 10 июня

В Чернигове 10 июня день будет длиться 16 часов. Рассвет начнется в 4:37, а закат — в 20:37. Этот день подарит жителям Чернигова много света и времени для активного отдыха.

Долгота дня в Николаеве 10 июня

В Николаеве 10 июня продолжительность дня составит 15 часов 56 минут. Рассвет начнется в 4:44, а закат — в 20:40. В Николаеве также будут оптимальные условия для прогулок и активного отдыха на природе.

Долгота дня в Кривом Роге 10 июня

В Кривом Роге 10 июня день продлится 16 часов. Рассвет начнется в 4:39, а закат — в 20:39. Это прекрасное время для того, чтобы провести больше времени на свежем воздухе.

Долгота дня в Сумах 10 июня

В Сумах 10 июня день будет длиться 16 часов 3 минуты. Рассвет начнется в 4:40, а закат — в 20:43. Сумы получат свою долю солнечного света и смогут наслаждаться долгим днем.

10 июня в разных городах Украины продолжительность дня будет колебаться от 15 до 16 часов. Это прекрасное время для прогулок, активного отдыха и максимального использования солнечного времени суток. Важно помнить, что каждый город имеет свои уникальные временные рамки для рассвета и заката, что делает каждый день летом особенным и уникальным.

Ранее мы писали о том, зачем по утрам пить воду с солью.