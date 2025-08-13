Среда, 13 августа, 2025
Когда восход и закат солнца 14 августа 2025 в Украине: таблица долготы дня по 22 городам, с полезными рекомендациями и режимом дня.
Время чтения 1 мин.

Долгота дня 14 августа 2025 года: во сколько рассвет и закат солнца в Украине

Середина августа — период, когда день ощутимо укорачивается, а закат наступает всё раньше. 14 августа 2025 года — не исключение. Рассветы запаздывают, заходы становятся более стремительными, а восход солнца постепенно сдвигается к более поздним часам. В это время важно отслеживать световой график, чтобы использовать день максимально продуктивно.

В этой статье от DNEWS вы найдёте подробную информацию о времени восхода и захода солнца 14 августа 2025 года по 22 городам Украины. Мы также разберём, как меняется долгота дня и как это влияет на ваш режим.

Как меняется солнечное время 14 августа

Средняя продолжительность светового дня в Украине 14 августа составляет 14 часов 15 минут.

По сравнению с предыдущими днями августа, это сокращение на 2–3 минуты. Несмотря на летнее солнце, организм начинает чувствовать первые признаки перехода к осени: световой день становится компактнее, вечернее небо темнеет заметно раньше, а утренние сумерки задерживаются.

Время восхода: когда начинается утро

14 августа солнце появляется над горизонтом от 05:09 на востоке до 06:06 на западе. Рассветные часы наполнены особым спокойствием и свежестью, которые лучше всего подходят для начала дня. Эти минуты становятся особенно ценными для садоводов, дачников и тех, кто предпочитает ранний подъём.

Время заката: когда гаснет день

Закат смещается ближе к 20:00, в зависимости от региона. В большинстве городов солнце заходит с 19:38 до 20:30. В это время важно завершать активные дела и переходить в вечерний ритм.

Точная таблица рассвета, заката и долготы дня на 14 августа 2025 года в городах Украины

ГородВремя восходаВремя закатаДолгота дня
Киев05:4820:0214 ч 14 мин
Львов05:5920:2314 ч 24 мин
Одесса05:5320:0314 ч 10 мин
Харьков05:3219:4914 ч 17 мин
Днепр05:3919:5414 ч 15 мин
Запорожье05:4019:5314 ч 13 мин
Донецк05:3319:4814 ч 15 мин
Кривой Рог05:4119:5414 ч 13 мин
Луцк06:0320:2914 ч 26 мин
Житомир05:5120:1014 ч 19 мин
Чернигов05:4220:0214 ч 20 мин
Черкассы05:4620:0214 ч 16 мин
Сумы05:3619:5514 ч 19 мин
Полтава05:4019:5714 ч 17 мин
Кропивницкий05:4819:5714 ч 09 мин
Николаев05:5220:0014 ч 08 мин
Херсон05:5219:5914 ч 07 мин
Луганск05:0919:3814 ч 29 мин
Ужгород06:0620:3014 ч 24 мин
Ивано-Франковск06:0120:2614 ч 25 мин
Тернополь06:0020:2414 ч 24 мин
Черновцы06:0020:2314 ч 23 мин

Данные основаны на астрономических вычислениях с точностью до 1 минуты и актуальны для 14 августа 2025 года.

Рассвет и закат — как использовать световой день максимально эффективно

Световой ритм помогает настроить режим так, чтобы ваше тело работало в гармонии с природой. Особенно в период перехода от лета к осени важно правильно распределять силы и активность.

Утро с восходом солнца: настрой на продуктивность

Первые 2 часа после восхода — идеальное время для физических и умственных задач. В организме вырабатываются гормоны бодрости, и мозг работает активнее. Начинайте день со света — не с экрана, а с открытого окна или прогулки на рассвете.

Вечер после захода — фаза успокоения

После заката активность организма постепенно снижается. Рекомендуется избегать перегрузок, тяжёлой пищи и яркого света. Вечернее время лучше посвятить отдыху, чтению или лёгкой прогулке.

Как подстроить режим под долготу дня

  • Переносите основные дела на первую половину дня;
  • Используйте утренний свет вместо кофе;
  • Завершайте активность до 20:00;
  • Снижайте яркость освещения после захода солнца;
  • Планируйте отдых в соответствии с временем заката.

Почему стоит отслеживать время рассвета и заката ежедневно

Понимание светового ритма важно не только для комфортного сна, но и для:

  • планирования путешествий и прогулок;
  • ведения сельского хозяйства и огородных работ;
  • организации фотосессий и съёмок;
  • водителей, ориентирующихся на светлое время;
  • школьников и родителей, выстраивающих график подготовки к учёбе.

Ранее мы писали о том, полезно ли спать голым: плюсы и минусы.

