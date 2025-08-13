Середина августа — период, когда день ощутимо укорачивается, а закат наступает всё раньше. 14 августа 2025 года — не исключение. Рассветы запаздывают, заходы становятся более стремительными, а восход солнца постепенно сдвигается к более поздним часам. В это время важно отслеживать световой график, чтобы использовать день максимально продуктивно.
В этой статье от DNEWS вы найдёте подробную информацию о времени восхода и захода солнца 14 августа 2025 года по 22 городам Украины. Мы также разберём, как меняется долгота дня и как это влияет на ваш режим.
Как меняется солнечное время 14 августа
Средняя продолжительность светового дня в Украине 14 августа составляет 14 часов 15 минут.
По сравнению с предыдущими днями августа, это сокращение на 2–3 минуты. Несмотря на летнее солнце, организм начинает чувствовать первые признаки перехода к осени: световой день становится компактнее, вечернее небо темнеет заметно раньше, а утренние сумерки задерживаются.
Время восхода: когда начинается утро
14 августа солнце появляется над горизонтом от 05:09 на востоке до 06:06 на западе. Рассветные часы наполнены особым спокойствием и свежестью, которые лучше всего подходят для начала дня. Эти минуты становятся особенно ценными для садоводов, дачников и тех, кто предпочитает ранний подъём.
Время заката: когда гаснет день
Закат смещается ближе к 20:00, в зависимости от региона. В большинстве городов солнце заходит с 19:38 до 20:30. В это время важно завершать активные дела и переходить в вечерний ритм.
Точная таблица рассвета, заката и долготы дня на 14 августа 2025 года в городах Украины
|Город
|Время восхода
|Время заката
|Долгота дня
|Киев
|05:48
|20:02
|14 ч 14 мин
|Львов
|05:59
|20:23
|14 ч 24 мин
|Одесса
|05:53
|20:03
|14 ч 10 мин
|Харьков
|05:32
|19:49
|14 ч 17 мин
|Днепр
|05:39
|19:54
|14 ч 15 мин
|Запорожье
|05:40
|19:53
|14 ч 13 мин
|Донецк
|05:33
|19:48
|14 ч 15 мин
|Кривой Рог
|05:41
|19:54
|14 ч 13 мин
|Луцк
|06:03
|20:29
|14 ч 26 мин
|Житомир
|05:51
|20:10
|14 ч 19 мин
|Чернигов
|05:42
|20:02
|14 ч 20 мин
|Черкассы
|05:46
|20:02
|14 ч 16 мин
|Сумы
|05:36
|19:55
|14 ч 19 мин
|Полтава
|05:40
|19:57
|14 ч 17 мин
|Кропивницкий
|05:48
|19:57
|14 ч 09 мин
|Николаев
|05:52
|20:00
|14 ч 08 мин
|Херсон
|05:52
|19:59
|14 ч 07 мин
|Луганск
|05:09
|19:38
|14 ч 29 мин
|Ужгород
|06:06
|20:30
|14 ч 24 мин
|Ивано-Франковск
|06:01
|20:26
|14 ч 25 мин
|Тернополь
|06:00
|20:24
|14 ч 24 мин
|Черновцы
|06:00
|20:23
|14 ч 23 мин
Данные основаны на астрономических вычислениях с точностью до 1 минуты и актуальны для 14 августа 2025 года.
Рассвет и закат — как использовать световой день максимально эффективно
Световой ритм помогает настроить режим так, чтобы ваше тело работало в гармонии с природой. Особенно в период перехода от лета к осени важно правильно распределять силы и активность.
Утро с восходом солнца: настрой на продуктивность
Первые 2 часа после восхода — идеальное время для физических и умственных задач. В организме вырабатываются гормоны бодрости, и мозг работает активнее. Начинайте день со света — не с экрана, а с открытого окна или прогулки на рассвете.
Вечер после захода — фаза успокоения
После заката активность организма постепенно снижается. Рекомендуется избегать перегрузок, тяжёлой пищи и яркого света. Вечернее время лучше посвятить отдыху, чтению или лёгкой прогулке.
Как подстроить режим под долготу дня
- Переносите основные дела на первую половину дня;
- Используйте утренний свет вместо кофе;
- Завершайте активность до 20:00;
- Снижайте яркость освещения после захода солнца;
- Планируйте отдых в соответствии с временем заката.
Почему стоит отслеживать время рассвета и заката ежедневно
Понимание светового ритма важно не только для комфортного сна, но и для:
- планирования путешествий и прогулок;
- ведения сельского хозяйства и огородных работ;
- организации фотосессий и съёмок;
- водителей, ориентирующихся на светлое время;
- школьников и родителей, выстраивающих график подготовки к учёбе.
