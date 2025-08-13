Середина августа — период, когда день ощутимо укорачивается, а закат наступает всё раньше. 14 августа 2025 года — не исключение. Рассветы запаздывают, заходы становятся более стремительными, а восход солнца постепенно сдвигается к более поздним часам. В это время важно отслеживать световой график, чтобы использовать день максимально продуктивно.

В этой статье от DNEWS вы найдёте подробную информацию о времени восхода и захода солнца 14 августа 2025 года по 22 городам Украины. Мы также разберём, как меняется долгота дня и как это влияет на ваш режим.

Как меняется солнечное время 14 августа

Средняя продолжительность светового дня в Украине 14 августа составляет 14 часов 15 минут.

По сравнению с предыдущими днями августа, это сокращение на 2–3 минуты. Несмотря на летнее солнце, организм начинает чувствовать первые признаки перехода к осени: световой день становится компактнее, вечернее небо темнеет заметно раньше, а утренние сумерки задерживаются.

Время восхода: когда начинается утро

14 августа солнце появляется над горизонтом от 05:09 на востоке до 06:06 на западе. Рассветные часы наполнены особым спокойствием и свежестью, которые лучше всего подходят для начала дня. Эти минуты становятся особенно ценными для садоводов, дачников и тех, кто предпочитает ранний подъём.

Время заката: когда гаснет день

Закат смещается ближе к 20:00, в зависимости от региона. В большинстве городов солнце заходит с 19:38 до 20:30. В это время важно завершать активные дела и переходить в вечерний ритм.

Точная таблица рассвета, заката и долготы дня на 14 августа 2025 года в городах Украины

Город Время восхода Время заката Долгота дня Киев 05:48 20:02 14 ч 14 мин Львов 05:59 20:23 14 ч 24 мин Одесса 05:53 20:03 14 ч 10 мин Харьков 05:32 19:49 14 ч 17 мин Днепр 05:39 19:54 14 ч 15 мин Запорожье 05:40 19:53 14 ч 13 мин Донецк 05:33 19:48 14 ч 15 мин Кривой Рог 05:41 19:54 14 ч 13 мин Луцк 06:03 20:29 14 ч 26 мин Житомир 05:51 20:10 14 ч 19 мин Чернигов 05:42 20:02 14 ч 20 мин Черкассы 05:46 20:02 14 ч 16 мин Сумы 05:36 19:55 14 ч 19 мин Полтава 05:40 19:57 14 ч 17 мин Кропивницкий 05:48 19:57 14 ч 09 мин Николаев 05:52 20:00 14 ч 08 мин Херсон 05:52 19:59 14 ч 07 мин Луганск 05:09 19:38 14 ч 29 мин Ужгород 06:06 20:30 14 ч 24 мин Ивано-Франковск 06:01 20:26 14 ч 25 мин Тернополь 06:00 20:24 14 ч 24 мин Черновцы 06:00 20:23 14 ч 23 мин

Данные основаны на астрономических вычислениях с точностью до 1 минуты и актуальны для 14 августа 2025 года.

Рассвет и закат — как использовать световой день максимально эффективно

Световой ритм помогает настроить режим так, чтобы ваше тело работало в гармонии с природой. Особенно в период перехода от лета к осени важно правильно распределять силы и активность.

Утро с восходом солнца: настрой на продуктивность

Первые 2 часа после восхода — идеальное время для физических и умственных задач. В организме вырабатываются гормоны бодрости, и мозг работает активнее. Начинайте день со света — не с экрана, а с открытого окна или прогулки на рассвете.

Вечер после захода — фаза успокоения

После заката активность организма постепенно снижается. Рекомендуется избегать перегрузок, тяжёлой пищи и яркого света. Вечернее время лучше посвятить отдыху, чтению или лёгкой прогулке.

Как подстроить режим под долготу дня

Переносите основные дела на первую половину дня;

Используйте утренний свет вместо кофе;

Завершайте активность до 20:00;

Снижайте яркость освещения после захода солнца;

Планируйте отдых в соответствии с временем заката.

Почему стоит отслеживать время рассвета и заката ежедневно

Понимание светового ритма важно не только для комфортного сна, но и для:

планирования путешествий и прогулок;

ведения сельского хозяйства и огородных работ;

организации фотосессий и съёмок;

водителей, ориентирующихся на светлое время;

школьников и родителей, выстраивающих график подготовки к учёбе.

