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Узнайте точное время восхода и захода солнца 14 июня 2025 года по городам Украины. Долгота дня и её влияние на повседневную жизнь.
Узнайте точное время восхода и захода солнца 14 июня 2025 года по городам Украины. Долгота дня и её влияние на повседневную жизнь.
Общество
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Долгота дня 14 июня 2025 года: точное время восхода и захода солнца по городам Украины

Долгота дня играет важную роль в жизни каждого человека. В 2025 году 14 июня — день летнего солнцестояния, когда день будет самым длинным в году. С каждым годом украинцы все чаще интересуются точным временем восхода и захода солнца. Это важно для планирования активностей на свежем воздухе, сельскохозяйственных работ, а также для тех, кто наблюдает за астрономическими событиями. DNEWS подробно рассмотрит, когда именно в разных городах Украины будет восходить и заходить солнце, а также как долгота дня влияет на нашу активность и здоровье.

Время восхода и захода солнца 14 июня 2025 года по городам Украины

В день летнего солнцестояния, 14 июня, световой день в Украине будет длиться максимально долго. Различия в длительности дня зависят от географического положения каждого города. Изучим точные данные по восходу и закату солнца в крупнейших городах страны.

Киев

В Киеве солнце 14 июня 2025 года взойдёт в 04:34 и зайдёт в 20:53, что дает 16 часов и 19 минут солнечного света. Это идеальное время для прогулок на свежем воздухе и активного отдыха.

Одесса

В Одессе, расположенной на побережье Черного моря, солнце взойдёт в 04:44, а закат будет в 21:03. Продолжительность дня составит 16 часов и 19 минут, что позволяет наслаждаться природой у моря в полный день.

Львов

Львов встречает солнце в 04:40, а закат наступит в 21:00. Это даст львовянам 16 часов и 20 минут для прогулок по красивым улицам и площадям города.

Харьков

В Харькове 14 июня 2025 года солнце встанет в 04:38, а закат будет в 20:57. Долгота дня в этом городе составит 16 часов и 19 минут, что даёт отличные условия для прогулок и отдыха на свежем воздухе.

Днепр

Днепр встречает солнце в 04:37, а закат будет в 20:57. Продолжительность светового дня составит 16 часов и 20 минут, давая жителям города возможность провести активный день на природе.

Запорожье

В Запорожье солнце встанет в 04:39, а закат состоится в 20:58. Длительность дня составит 16 часов и 19 минут. Это прекрасное время для активного отдыха на свежем воздухе.

Чернигов

В Чернигове солнце встанет в 04:32, а закат будет в 20:50. Продолжительность светового дня составит 16 часов и 18 минут. Это отличное время для прогулок по историческим местам города.

Тернополь

В Тернополе солнце встанет в 04:42, а закат будет в 21:02. Долгота дня составит 16 часов и 20 минут, что делает этот день идеальным для активного отдыха.

Полтава

Полтава встретит солнце в 04:34, а закат будет в 20:54. Продолжительность дня составит 16 часов и 20 минут. Это отличное время для активных прогулок по городу и его окрестностям.

Сумы

В Сумах солнце взойдёт в 04:35, а закат будет в 20:55. Долгота дня составит 16 часов и 20 минут, что позволяет насладиться долгим светлым днем и провести его с пользой.

Ужгород

Ужгород встретит солнце в 04:48, а закат будет в 21:07. Продолжительность дня составит 16 часов и 19 минут. Это идеальное время для активного отдыха и прогулок по этому красивому городку.

Влияние долготы дня на здоровье и активность

Долгота дня оказывает заметное влияние на физическое состояние и настроение людей. Летнее солнцестояние дает возможность активно отдыхать и набираться витамина D. В это время люди склонны проводить больше времени на улице, заниматься спортом, наслаждаться природой.

Кроме того, удлинённые светлые дни благоприятно влияют на растения и сельское хозяйство. В это время года растения получают больше солнечного света для фотосинтеза, что способствует их росту и развитию. Это также время, когда сельскохозяйственные работы могут быть максимально продуктивными благодаря долгому дню.

14 июня 2025 года долгота дня будет максимальной, что позволит жителям всех уголков Украины насладиться ярким и продолжительным светом. Время восхода и захода солнца по городам Украины может немного варьироваться, но во всех случаях этот день будет идеальным для активного отдыха на свежем воздухе и наблюдения за природой. Важно не упустить шанс воспользоваться каждым моментом солнечного света в этот долгий день.

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