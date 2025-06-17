Долгота дня играет важную роль в планировании нашего времени и активности. 18 июня 2025 года в Украине продолжительность дня будет варьироваться в зависимости от региона. С каждым днем мы приближаемся к летнему солнцестоянию, когда день достигает своего максимума. Узнайте из статьи DNEWS, какова будет долгота дня в крупнейших городах Украины, чтобы правильно организовать свой день и насладиться солнечным светом.

Долгота дня в Украине 18 июня 2025 года

Долгота дня 18 июня 2025 года в Украине будет варьироваться от 16 до 16,5 часов. Важно учитывать, что разница в продолжительности дня между северными и южными регионами составляет около 30 минут. Рассмотрим, сколько времени продлится день в крупных городах страны.

Долгота дня в Киеве

В Киеве продолжительность дня 18 июня 2025 года составит 16 часов и 25 минут. Солнце взойдет в 4:42 и зайдет в 21:07. Это идеальное время для активных прогулок и отдыха на природе.

Долгота дня в Харькове

В Харькове день будет длиться 16 часов и 25 минут. Солнце взойдет в 4:41, а закат в 21:06. Это хороший день для отдыха и активностей на свежем воздухе.

Долгота дня в Одессе

На побережье Черного моря, в Одессе, день будет длиться 16 часов и 40 минут. Солнце встанет в 4:52, а закат — в 21:32. Это отличное время для прогулок вдоль моря и наслаждения летним солнцем.

Долгота дня в Львове

В Львове, на западе Украины, продолжительность дня составит 16 часов и 15 минут. Солнце встанет в 4:40, а закат — в 20:55. Это идеальный день для прогулок по историческим улицам города.

Долгота дня в Днепре

В Днепре, расположенном в центре Украины, день 18 июня 2025 года будет длиться 16 часов и 25 минут. Солнце взойдет в 4:43, а закат — в 21:08. Это хорошее время для активного отдыха и прогулок.

Долгота дня в Запорожье

Запорожье, расположенное на юго-востоке Украины, ожидает день продолжительностью 16 часов и 30 минут. Солнце встанет в 4:48, а закат — в 21:18. Это прекрасное время для прогулок и туризма.

Долгота дня в Чернигове

В Чернигове, на севере Украины, день будет длиться 16 часов и 20 минут. Солнце встанет в 4:34, а закат — в 20:54. Это оптимальное время для путешествий по окрестностям.

Долгота дня в Николаеве

В Николаеве, на юге Украины, день будет длиться 16 часов и 30 минут. Солнце встанет в 4:51, а закат — в 21:21. Это идеальное время для прогулок по набережной и отдыха на свежем воздухе.

Долгота дня в Сумах

В Сумах продолжительность дня 18 июня составит 16 часов и 20 минут. Солнце встанет в 4:39, а закат — в 20:59. Это хороший день для исследовательских прогулок и прогулок по природным территориям.

Долгота дня в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске продолжительность дня составит 16 часов и 10 минут. Солнце встанет в 4:39, а закат — в 20:49. Это время идеально подходит для прогулок по Карпатам и окрестностям города.

Долгота дня 18 июня 2025 года в Украине будет варьироваться в зависимости от региона. В южных городах продолжительность дня немного больше, а на севере — короче. Важно учитывать этот фактор для планирования мероприятий на открытом воздухе и активного отдыха.

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