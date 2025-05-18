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Продолжительность дня 19 мая 2025 в Украине — время восхода и захода солнца по городам, особенности долготы дня в разных регионах страны.
Продолжительность дня 19 мая 2025 в Украине — время восхода и захода солнца по городам, особенности долготы дня в разных регионах страны.
Общество
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Долгота дня 19 мая 2025: во сколько взойдёт и сядет солнце в разных городах Украины

Продолжительность светового дня — важный параметр, который влияет на наше самочувствие, настроение и режим дня. Особенно весной, в мае, когда природа оживает, а дни становятся длиннее, многие обращают внимание на точное время восхода и захода солнца. Это помогает лучше планировать утренние пробежки, поездки, работу на открытом воздухе и отдых. Для разных городов Украины время рассвета и заката имеет свои особенности, связанные с географическим положением.

Понимание долготы дня позволяет максимально эффективно использовать световой ресурс, который дарит нам природа. Особенно актуально это для тех, кто занимается сельским хозяйством, туризмом или просто любит проводить время на свежем воздухе. В этой статье DNEWS подробно рассмотрит, во сколько взойдёт и сядет солнце 19 мая 2025 года в различных городах Украины, а также какова будет продолжительность дня.

Время восхода и захода солнца в городах Украины

Ниже приведено время восхода и захода солнца 19 мая 2025 года в основных городах Украины. Эти данные помогут вам точнее планировать свой день и учитывать природные ритмы.

  • Киев
    Восход: 05:10
    Закат: 20:30
  • Львов
    Восход: 05:30
    Закат: 20:50
  • Харьков
    Восход: 04:50
    Закат: 20:10
  • Одесса
    Восход: 05:20
    Закат: 20:40
  • Днепр
    Восход: 05:05
    Закат: 20:35
  • Чернигов
    Восход: 05:00
    Закат: 20:25
  • Ивано-Франковск
    Восход: 05:32
    Закат: 20:52
  • Донецк
    Восход: 04:52
    Закат: 20:12
  • Николаев
    Восход: 05:22
    Закат: 20:42
  • Полтава
    Восход: 05:07
    Закат: 20:32

Особенности долготы дня в мае

Весенний месяц май отмечается стремительным увеличением светового времени суток. Благодаря наклону земной оси относительно плоскости орбиты, длительность дня с каждым днём увеличивается. 19 мая 2025 года — это период, когда дневной свет почти достигает максимума перед летним солнцестоянием.
Продолжительность дня зависит от широты и долготы конкретного места. В разных городах Украины время рассвета и заката заметно отличается. Также географические особенности влияют на восприятие светового дня.

Географическое положение и световой день

Время восхода и захода солнца зависит от географической широты и долготы населённого пункта. Чем восточнее расположен город, тем раньше там наступает рассвет, но и закат будет происходить раньше. На западе страны рассвет наступает позже, зато закат задерживается дольше.
Эти различия влияют на ежедневное планирование жизни, работу и отдых. Понимание того, как меняется долгота дня в зависимости от местоположения, позволяет лучше организовать свой режим.

Для восточных городов Украины, таких как Харьков и Донецк, рассвет наступает раньше, чем на западе, в таких городах, как Львов и Ивано-Франковск. Это позволяет жителям востока начинать свои дела раньше, что особенно важно в сельском хозяйстве или для утренних занятий спортом.

Особенности долготы дня в разных регионах

Восточные города, такие как Харьков и Донецк, встречают рассвет раньше остальных областей. Здесь день начинается примерно на 20-30 минут раньше, чем на западе страны. Западные регионы — Львов, Ивано-Франковск — встречают солнце позже, но зато закат там происходит значительно позже, позволяя дольше наслаждаться светлым вечером.

Центральные области, включая Киев, Полтаву и Днепр, занимают промежуточное положение с временем рассвета и заката, которое сбалансировано между восточными и западными регионами. Южные города, как Одесса и Николаев, обладают своей спецификой — световой день там несколько отличается из-за географического расположения и близости к морю. Южные регионы часто отмечаются более мягким климатом и стабильным временем заката, что создаёт благоприятные условия для вечернего отдыха и прогулок.

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