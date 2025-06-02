Июнь — это начало календарного лета и период, когда природа достигает пика солнечной активности. Долгота дня становится максимальной, а солнечные лучи наполняют улицы ранним утром и остаются до позднего вечера. Люди начинают активнее проводить время на открытом воздухе, планируют поездки, прогулки, работы в огороде или на даче. Однако не все знают, насколько сильно различаются время восхода и захода солнца в разных регионах страны.

Эти различия оказывают влияние на режим дня, графики транспорта, качество сна и общее самочувствие. Чем точнее человек осведомлён о длительности светового дня, тем лучше он может распланировать свои дела. Особенно это актуально 2 июня 2025 года — за три недели до летнего солнцестояния, когда световой день почти достиг пика своей длины. Ниже DNEWS разберёт, какой будет долгота дня 2 июня в крупнейших городах Украины и чем она может быть полезна.

Сезонные особенности продолжительности светового дня

С приходом июня наблюдается стабильный рост продолжительности светлого времени суток. Это объясняется положением Земли относительно Солнца и наклоном её оси. Световой день приближается к максимуму, что особенно заметно в странах умеренного климатического пояса.

Рост длительности дня положительно влияет на настроение и работоспособность. Люди чаще проводят время на улице, лучше спят и быстрее просыпаются. При этом важно понимать, что продолжительность дня зависит от географического положения: на севере страны солнце светит дольше, чем на юге. Это создаёт естественные различия в биоритмах и времени начала активности.

Переходя к региональной детализации, стоит рассмотреть, как влияет широта, рельеф и расположение населённого пункта на восход и закат солнца. Ниже представлены основные факторы, влияющие на долготу дня, которые помогут лучше понять эти явления.

Влияние географической широты

Широта местности — один из главных факторов, влияющих на продолжительность светового времени. Чем ближе город расположен к северу, тем раньше наступает рассвет и позже заходит солнце. Это связано с дугой, которую описывает солнце на небосводе: в северных широтах она длиннее.

В то же время южные города, находясь ближе к экватору, получают меньшее увеличение дня в летние месяцы. Здесь световой день тоже длительный, но не достигает таких экстремальных значений, как в северных районах. Эти различия важно учитывать при анализе природных ритмов.

Рельеф и высота над уровнем моря

Помимо широты, большое значение имеет и высота местности. В горных регионах восход может быть задержан из-за холмов и возвышенностей, а закат может наступить раньше, чем по астрономическим данным. Рельеф создаёт природные препятствия для прямого попадания солнечного света.

Также важно учитывать наличие лесов, зданий и других объектов, которые могут влиять на фактическую освещённость. Хотя астрономическое время остаётся точным, восприятие светового дня у человека может отличаться. Всё это стоит учитывать при планировании активностей на открытом воздухе.

Время восхода и захода солнца 2 июня 2025 в украинских городах

2 июня — дата, близкая к летнему солнцестоянию, когда день особенно длинный. В Украине в это время можно наблюдать ранние рассветы и поздние закаты. Однако конкретные показатели значительно различаются между регионами.

Перед тем как перейти к таблице, стоит отметить, что расчёты основаны на астрономических данных по координатам городов. Они учитывают долготу, широту, высоту и переход на летнее время. Все данные приведены по киевскому времени (UTC+3).

Центральная Украина: Киев, Черкассы, Полтава, Кривой Рог, Кропивницкий, Запорожье

Региональные различия в центре страны также заметны, особенно между восточной и западной частью центральной зоны. Несмотря на географическую близость, показатели восхода и заката могут колебаться на 5–10 минут. Это связано с сочетанием широты, рельефа и географической долготы.

Далее рассмотрим, как именно 2 июня 2025 года выглядит световой день в крупнейших центральных городах. Это поможет жителям более точно планировать дела, особенно на рассвете и в вечерние часы.

Киев, Черкассы и Полтава

В Киеве солнце взойдёт в 04:53, а закат произойдёт в 21:03. Это даст ровно 16 часов и 10 минут света. График удобно использовать для раннего подъема и вечерних прогулок.

В Черкассах восход ожидается в 04:55, а закат наступит в 21:01. День длится 16 часов и 6 минут — типичный показатель для этого региона. Черкассы немного южнее Киева, но разница минимальна.

Полтава встретит утро в 04:49 и завершит день в 20:57. Световой день составит 16 часов и 8 минут. Это удобно для сельхозработ, которые тут распространены.

Кривой Рог, Кропивницкий и Запорожье

Кривой Рог начнёт день в 04:58, а закат произойдёт в 20:50. Световой период — 15 часов и 52 минуты. Здесь наблюдается небольшое уменьшение дня по сравнению с севером.

В Кропивницком восход солнца — в 04:56, закат — в 20:54. Долгота дня составляет 15 часов и 58 минут. Это среднее значение для центральной полосы Украины.

В Запорожье день стартует в 04:51 и завершится в 20:49. Суммарно это 15 часов и 58 минут. Из-за юго-восточного положения световой день здесь короче, чем в Киеве или Чернигове.

Западная Украина: Львов, Ужгород, Тернополь

В западных областях Украины световой день отличается поздними закатами. Это объясняется расположением ближе к западу, что даёт преимущество во времени захода солнца. Жители этих городов получают дополнительное время для вечерней активности.

Показатели долготы дня здесь сохраняются на высоком уровне. Разница с центральными регионами составляет в среднем 5–7 минут в пользу более позднего заката.

Львов, Тернополь и Ужгород

Во Львове восход солнца ожидается в 05:07, а закат — в 21:17. Продолжительность дня составит 16 часов и 10 минут.

Тернополь порадует светом с 05:05 до 21:15. Продолжительность дня здесь — 16 часов и 10 минут.

В Ужгороде день будет чуть короче: с 05:11 до 21:14. Световой день составит 16 часов и 3 минуты.

Восточная Украина: Харьков, Луганск, Донецк

На востоке страны восход солнца происходит раньше, а закат — раньше, чем в центральных и западных регионах. Это типично для областей, находящихся ближе к восточной границе.

Тем не менее длительность дня остаётся высокой и составляет более 16 часов. Это благоприятный период для активной работы и отдыха.

Харьков, Донецк и Луганск

В Харькове солнце взойдёт в 04:41, а закат наступит в 20:47. Световой день длится 16 часов и 6 минут.

В Луганске день начнётся в 04:35 и завершится в 20:41. Общая продолжительность — 16 часов и 6 минут.

Донецк будет освещён с 04:43 до 20:45. Здесь также наблюдается световой день в 16 часов и 2 минуты.

Юг Украины: Одесса, Херсон, Николаев

На юге страны дни немного короче, чем на севере. Это связано с географической широтой, поскольку южные регионы получают меньшее увеличение светового времени летом.

Тем не менее это всё ещё очень продолжительные и тёплые дни, которые подходят для морского отдыха и хозяйственных работ.

Одесса, Херсон и Николаев

В Одессе 2 июня солнце взойдёт в 05:02 и закатит в 20:53. Долгота дня — 15 часов и 51 минута.

В Херсоне день начнётся в 04:58 и завершится в 20:50. Продолжительность — 15 часов и 52 минуты.

В Николаеве рассвет начнётся в 05:00, а солнце сядет в 20:52. День составит 15 часов и 52 минуты.

Север Украины: Чернигов, Сумы, Житомир

Северные области Украины получают максимум светового дня. Благодаря положению ближе к северу, здесь солнце встаёт раньше и заходит позже.

Это создаёт особенно длинные дни, достигающие 16 часов и 20 минут, что является максимумом по стране на 2 июня.

Чернигов, Сумы и Житомир

Чернигов встретит солнце в 04:42 и попрощается с ним в 21:01. Это даёт 16 часов и 19 минут.

В Сумах день длится с 04:40 до 20:59. Общая продолжительность — 16 часов и 19 минут.

Житомир освещается с 04:55 до 21:04. Световой день — 16 часов и 9 минут.

Значение долготы дня в повседневной жизни

Знание точного времени рассвета и заката помогает эффективно планировать день. Это важно как для горожан, так и для сельских жителей, которые ориентируются на естественный свет.

Польза для самочувствия и ритма жизни

Длинный день повышает уровень энергии, улучшает настроение и позволяет больше времени проводить на свежем воздухе. Особенно это чувствуют дети, пожилые люди и те, кто ведёт активный образ жизни.

Естественный свет помогает синхронизировать биологические часы и способствует выработке витамина D. В начале июня дневной свет максимально активизирует организм.

Практическая польза для планирования

Работы в огороде, выезды за город, мероприятия на природе — всё это требует учёта светового времени. Также это важно для туристов, водителей и тех, кто путешествует по стране.

Использование данных о восходе и закате позволяет избегать неприятных ситуаций и успевать больше за день.

Ранее мы писали о том, как правильно пить магний: утром или вечером.