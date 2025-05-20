Весна в самом разгаре, и вместе с ней день становится заметно длиннее. Это время, когда солнечный свет напрямую влияет на наше самочувствие, активность, биоритмы и планы. Знание точного времени восхода и захода солнца помогает эффективно распланировать день: от утренней зарядки до вечерних прогулок. Особенно актуально это для работников на открытом воздухе, дачников, родителей с детьми и тех, кто ведёт активный образ жизни.

21 мая — это дата, близкая к летнему солнцестоянию. Природа уже дарит нам почти максимум светлого времени в сутках. В разных городах страны восход и закат происходят в разное время, и именно об этих различиях вы узнаете из статьи DNEWS. Ниже собраны точные данные по основным регионам и рекомендации, как использовать солнечный день с пользой.

Что влияет на продолжительность светового дня

Световой день определяется не только датой, но и географическим положением населённого пункта. Чем севернее или западнее находится город, тем ощутимее отличия.

Разница в восходе и закате между регионами может составлять до 40 минут. Это особенно важно при планировании мероприятий на свежем воздухе и для людей, чувствительных к солнечному свету.

Географическая широта и её значение

Чем севернее расположен город, тем дольше в мае длится день. Например, в Чернигове солнце садится значительно позже, чем в Одессе. Это объясняется положением Земли и наклоном её оси, благодаря которому в северных широтах весной и летом наблюдается удлинённый день.

На юге же день хоть и короче, но начинается раньше, особенно в юго-восточных областях. Это позволяет начать активность с раннего утра, особенно если вы привязаны к биологическим часам.

Восток и запад страны

На востоке Украины солнце встаёт раньше, но и закат наступает раньше. Западные города, наоборот, наблюдают более поздние рассветы, зато могут дольше наслаждаться вечерним светом.

Это особенно полезно для тех, кто проводит время на улице после работы или учёбы. Поздние закаты способствуют отдыху, прогулкам и занятиям спортом при естественном освещении.

Центральная Украина: усреднённые показатели

Регионы, расположенные в центре страны, демонстрируют сбалансированные значения. Восходы и закаты тут происходят в среднее время по сравнению с другими частями страны.

Киев: столица и солнечный баланс

21 мая 2025 года в Киеве солнце взойдёт в 05:05, а закат произойдёт в 20:42. Продолжительность светового дня составит 15 часов 37 минут. Это делает день практически летним по ощущениям. Утренние часы подойдут для пробежек, занятий йогой и сбора на работу, а вечер — для прогулок по паркам и общения с близкими.

Днепр: равновесие дня и ночи

В Днепре 21 мая солнце взойдёт в 04:56, а закат наступит в 20:29. Длительность дня — 15 часов 33 минуты. Баланс утреннего и вечернего освещения позволяет продуктивно распределять нагрузки. Такие условия особенно ценятся в мегаполисах, где темп жизни высокий.

Восточная Украина: ранние рассветы

На востоке страны день начинается очень рано. Здесь солнце появляется над горизонтом раньше, чем в других регионах. Это влияет на ритм жизни людей.

Харьков: день начинается с 4:47

Харьковчане увидят восход солнца в 04:47, а закат произойдёт в 20:22. Световой день составит 15 часов 35 минут. Ранний старт дня позволяет успеть больше. Утренние дела можно начинать уже с 5 утра, особенно в тёплую погоду.

Луганск: ещё раньше, ещё короче вечер

В Луганске солнце взойдёт в 04:43 и закатится в 20:17. Продолжительность дня — 15 часов 34 минуты. Жителям восточных областей важно учитывать, что световой пик наступает раньше. Это особенно ценно для сельских жителей и аграриев.

Западная Украина: поздние закаты

Запад Украины отличается более поздними вечерами. Это особенно удобно для вечернего досуга и социальной активности.

Львов: закат после 21:00

Во Львове 21 мая солнце взойдёт в 05:27, а закат произойдёт в 21:03. Продолжительность светового дня — 15 часов 36 минут. Жители Львова могут полноценно использовать вечер для отдыха и дел на улице. Поздний закат особенно удобен для занятий спортом и общения.

Ужгород: свет дольше, чем кажется

Хотя в Ужгороде восход наступает позже — около 05:31, закат произойдёт примерно в 21:07. Долгота дня составит около 15 часов 36 минут. Западные регионы могут быть особенно приятны для путешествий в мае. Длинный вечер создаёт ощущение неспешного и уютного дня.

Южная Украина: светлое утро и жаркий день

Юг страны отличается более тёплым климатом и ранними рассветами. Но световой день здесь немного короче.

Одесса: день у моря

21 мая солнце взойдёт в 05:20, а закат произойдёт в 20:38. Продолжительность дня — 15 часов 18 минут. Это немного меньше, чем в столице или на севере, но благодаря морскому климату погода здесь более стабильная и комфортная для утренних активностей.

Николаев: южное утро и ровный день

В Николаеве солнце появится в 05:15, а исчезнет за горизонтом в 20:35. Световой день составит 15 часов 20 минут. Жаркий и длинный день на юге отлично подходит для активного труда и отдыха в тени. Главное — учитывать возможную жару после 11:00.

Север страны: максимальная продолжительность

На севере Украины день 21 мая особенно долгий. Это благоприятно сказывается на биоритмах и позволяет использовать утренние и вечерние часы по максимуму.

Чернигов: почти 16 часов света

Солнце взойдёт в 04:49, а закат наступит в 20:47. Световой день составит 15 часов 58 минут — один из самых длинных в стране. Жители Чернигова получают практически полноценный летний день. Это отлично подходит для прогулок, велоспорта, рыбалки и садовых дел.

Сумы: долгое утро и насыщенный вечер

В Сумах солнце появится около 04:52, а закат — около 20:43. Продолжительность дня — 15 часов 51 минута. Для северных городов это привычный ритм, особенно весной. Биологические часы здесь синхронизируются быстрее с естественным светом.

Долгота дня 21 мая 2025 в городах Украины

Город Восход Закат Долгота дня Киев 05:05 20:42 15:37 Львов 05:27 21:03 15:36 Харьков 04:47 20:22 15:35 Одесса 05:20 20:38 15:18 Днепр 04:56 20:29 15:33 Чернигов 04:49 20:47 15:58 Запорожье 04:58 20:24 15:26 Луганск 04:43 20:17 15:34 Николаев 05:15 20:35 15:20

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