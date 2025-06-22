23 июня 2025 года — это день, когда мы наблюдаем сокращение продолжительности дня. Это астрономическое явление происходит после летнего солнцестояния. В этот день солнце будет садиться немного раньше. Понимание изменений долготы дня помогает нам лучше ориентироваться в течении года. DNEWS расскажет, как именно изменяется продолжительность дня в различных городах Украины, таких как Киев, Одесса, Донецк, Кривой Рог, Запорожье и других.

Продолжительность дня в Киеве

Киев, как и остальные города Украины, переживает изменения в продолжительности дня. 23 июня 2025 года в Киеве день продлится 16 часов и 40 минут. Рассвет в 4:41, а закат в 21:21. Это означает, что продолжительность дня постепенно сокращается, начиная с летнего солнцестояния.

Несмотря на эти изменения, сокращение будет происходить плавно. В Киеве это не столь заметно, как, например, в северных или восточных регионах Украины. Однако, с каждым днем разница во времени заката будет возрастать.

Сколько длится день в Одессе

Одесса, расположенная на побережье Черного моря, тоже испытывает изменения в продолжительности дня. 23 июня 2025 года день в Одессе будет длиться около 16 часов и 45 минут. Рассвет наступит в 4:49, а закат — в 21:34. Здесь процесс сокращения дня идет немного быстрее, чем в Киеве.

Кроме того, на побережье Черного моря солнечные дни воспринимаются немного иначе. Это связано с климатическими условиями, влажностью и другими атмосферными факторами, которые влияют на ощущение продолжительности дня.

Долгота дня в Харькове

Харьков, расположенный на востоке Украины, 23 июня 2025 года будет иметь день длиной 16 часов и 30 минут. Время восхода — 5:00, а закат — в 21:30. Поскольку Харьков находится ближе к северной части страны, здесь день сокращается немного быстрее, чем в центральной части Украины.

Сравнивая с Киевом, в Харькове разница в продолжительности дня будет более заметной. Это связано с его расположением на востоке и более быстрым сокращением дня после летнего солнцестояния.

Сокращение дня в Донецке

Донецк, расположенный на востоке Украины, 23 июня 2025 года будет иметь день длиной 16 часов и 25 минут. Рассвет — в 5:03, закат — в 21:28. В Донецке, как и в других восточных городах, продолжительность дня начинает сокращаться немного быстрее, чем на западе Украины.

Особенности региона также влияют на восприятие этих изменений. Здесь, на востоке, день убывает с более выраженной скоростью, особенно после летнего солнцестояния.

Продолжительность дня в Кривом Роге

Кривой Рог — крупный промышленный центр в центре Украины. В этом городе 23 июня 2025 года продолжительность дня составит 16 часов и 35 минут. Рассвет — в 4:55, закат — в 21:30. В Кривом Роге сокращение дня происходит стабильно, с небольшими изменениями на протяжении июня и июля.

Жители Кривого Рога могут заметить, как постепенно сокращается продолжительность светлого времени суток. Это явление будет особенно заметным после солнцестояния, когда каждый день будет становиться немного короче.

Как изменяется день в Запорожье

Запорожье, расположенное на юге Украины, 23 июня 2025 года будет иметь день длиной 16 часов и 35 минут. Время восхода — 4:55, а закат — в 21:30. В Запорожье, как и в других южных городах, сокращение дня будет происходить постепенно, без резких изменений.

Это обусловлено географическим положением города. Хотя день сокращается, это не так заметно, как в северных регионах страны. В целом, изменения будут происходить постепенно и не слишком резко.

Сколько длится день в Львове

Львов, расположенный на западе Украины, 23 июня 2025 года будет иметь день длиной 16 часов и 30 минут. Рассвет — в 4:40, закат — в 21:10. В западных регионах Украины день сокращается медленнее. Это явление связано с более северным расположением города, а также с его особенностями географического положения.

Львов продолжит терять светлое время в течение июля, но это сокращение будет происходить плавно. За счет этого жители города смогут наслаждаться длинными летними днями немного дольше.

Продолжительность дня в Чернигове

Чернигов, расположенный на севере Украины, 23 июня 2025 года будет иметь продолжительность дня около 16 часов и 25 минут. Рассвет — в 4:40, закат — в 21:05. Сокращение дня в Чернигове происходит быстрее, чем в южных регионах. Это объясняется географическим положением города, которое ближе к северу.

С каждым днем продолжительность дня будет становиться короче. Это изменение особенно заметно, если следить за временем заката и восхода, что может повлиять на ритм жизни местных жителей.

Как изменяется продолжительность дня в Луцке

Луцк, расположенный в западной части Украины, 23 июня 2025 года будет иметь день длиной 16 часов и 35 минут. Время восхода — 4:45, закат — в 21:20. В западных регионах продолжительность дня сокращается медленно, и жители Луцка заметят это лишь спустя некоторое время после летнего солнцестояния.

Этот процесс будет плавным, и изменений в восприятии длины дня не будет слишком резким. Тем не менее, с каждым днем разница в времени заката будет увеличиваться.

Изменение дня в Ровно

Ровно, как и Луцк, находится в западной части Украины. 23 июня 2025 года продолжительность дня составит около 16 часов и 40 минут. Рассвет — в 4:40, закат — в 21:25. Здесь продолжительность дня будет сокращаться постепенно, с учетом местоположения города на западной границе Украины.

Ровно и соседние города будут чувствовать изменения в продолжительности дня достаточно мягко. Но с каждым днем разница между длительностью дня и ночи будет становиться заметной.

Сколько длится день в Полтаве

Полтава, находящаяся в центральной Украине, 23 июня 2025 года будет иметь день длиной 16 часов и 35 минут. Время восхода — 4:45, закат — в 21:30. Полтава, как и другие города центральной Украины, будет ощущать постепенное сокращение дня. Это явление будет происходить плавно и не так резко, как в северных областях.

Полтава находится на удобном расстоянии от Киева, и продолжительность дня в этих двух городах сокращается с одинаковой скоростью.

Сколько день длится в Черкассах

Черкассы, расположенные в центральной Украине, 23 июня 2025 года будут иметь день длиной 16 часов и 40 минут. Рассвет — в 4:45, закат — в 21:25. Черкассы переживают изменения в продолжительности дня с плавным сокращением.

Это сокращение будет происходить стабильно, но не столь быстро, как в восточных регионах страны. Жители Черкасс могут заметить это изменение, особенно если следят за временем заката.

Долгота дня в Житомире

Житомир, расположенный в центральной Украине, 23 июня 2025 года будет иметь продолжительность дня около 16 часов и 30 минут. Время восхода — в 4:40, закат — в 21:10. Сокращение дня в Житомире будет происходить стабильно, с небольшими изменениями каждый день.

Жители города смогут заметить это сокращение, особенно если обратить внимание на время заката и восхода.

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