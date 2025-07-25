Важность времени рассвета и заката для многих из нас неоспорима. Ведь именно эти моменты в течение дня создают атмосферу, даря заряд бодрости или настраивая на отдых. Особенно интересным является изучение того, как меняется долгота дня в разные сезоны года и как эти изменения влияют на различные регионы страны. В этой статье от DNEWS мы подробно рассмотрим, каким будет время рассвета и заката в Украине 26 июля 2025 года. Поделимся точными данными для всех крупнейших городов, а также объясним, как меняется продолжительность дня в зависимости от географического положения.

Независимо от того, планируете ли вы раннюю утреннюю прогулку или хотите увидеть закат в самом живописном месте города, точное знание времени рассвета и заката позволит вам правильно спланировать день. Важно понимать, что продолжительность дня в летний период максимально велика, а 26 июля 2025 года день будет одним из самых длинных в году.

Рассвет и закат: что влияет на продолжительность дня

Долгота дня зависит от множества факторов, и основным среди них является положение Земли относительно Солнца. В летние месяцы, когда Земля наклонена в сторону Солнца, продолжительность дня увеличивается, достигая своего максимума в летнее солнцестояние. В середине лета солнце поднимется рано, а закат будет поздним.

Время рассвета и заката в крупных городах Украины

Ниже приведены данные по времени рассвета и заката для крупных городов Украины на 26 июля 2025 года. Эти данные помогут вам спланировать свой день, будь то активные утренние занятия или спокойный вечер на свежем воздухе.

Киев

Время рассвета: 04:53

04:53 Время заката: 20:50

Киев 26 июля 2025 года будет наслаждаться днем продолжительностью почти 16 часов, что дает достаточно времени для активного отдыха на свежем воздухе и осмотра достопримечательностей города.

Харьков

Время рассвета: 04:57

04:57 Время заката: 20:55

День в Харькове будет немного длиннее, чем в Киеве, так как город находится восточнее, что сказывается на времени рассвета и заката. Это идеальный момент для того, чтобы насладиться прогулками по местным паркам и лесопарковым зонам.

Одесса

Время рассвета: 05:04

05:04 Время заката: 21:01

Одесса, расположенная у побережья Черного моря, известна своими живописными закатами. В 2025 году город будет наслаждаться продолжительным днем, что дает возможность для прогулок по пляжам даже до позднего вечера.

Львов

Время рассвета: 05:10

05:10 Время заката: 20:58

Львов 26 июля также будет наслаждаться длительным днем, и, как и в других городах, утро начнется с раннего рассвета, а вечер завершится поздним закатом. Это позволяет увидеть город в разное время суток, наслаждаясь его исторической атмосферой.

Днепр

Время рассвета: 04:59

04:59 Время заката: 20:56

Днепр, как и другие города центральной Украины, также будет наслаждаться почти 16 часами светового дня, что открывает перед горожанами много возможностей для активного отдыха и проведения времени на свежем воздухе.

Запорожье

Время рассвета: 05:00

05:00 Время заката: 20:57

Запорожье будет наслаждаться длительным летним днем, предоставляя жителям и гостям города время для прогулок по красивым местам и осмотра исторических памятников.

Чернигов

Время рассвета: 05:03

05:03 Время заката: 20:54

Чернигов, как и другие города северной части Украины, будет наслаждаться продолжительным днем с ярким рассветом и поздним закатом. Это дает возможность проводить больше времени на свежем воздухе.

Хмельницкий

Время рассвета: 05:02

05:02 Время заката: 20:53

Хмельницкий 26 июля будет наслаждаться днем продолжительностью около 16 часов, что предоставляет время для активного отдыха, прогулок по историческим улицам и паркам города.

Тернополь

Время рассвета: 05:06

05:06 Время заката: 20:58

Тернополь также встретит 26 июля с длинным днем, который идеально подходит для того, чтобы насладиться живописными видами на Тернопольский замок и озеро.

Черкассы

Время рассвета: 05:00

05:00 Время заката: 20:55

Черкассы, расположенные в центре страны, будут наслаждаться почти 16 часами светлого времени суток, что дает возможность для активного отдыха и прогулок по прибрежным зонам и паркам.

Полтава

Время рассвета: 05:00

05:00 Время заката: 20:55

Полтава также будет наслаждаться продолжительным днем 26 июля, предоставляя жителям и туристам множество вариантов для прогулок по живописным местам города.

Сумы

Время рассвета: 05:00

05:00 Время заката: 20:54

Сумы 26 июля 2025 года будут радовать жителей продолжительным светлым днем, что откроет возможности для вечерних прогулок и активного отдыха.

Ровно

Время рассвета: 05:01

05:01 Время заката: 20:56

Ровно будет наслаждаться одним из самых длинных дней в году, предоставляя жителям возможности для прогулок по паркам и историческим улицам города.

Кропивницкий

Время рассвета: 05:01

05:01 Время заката: 20:57

Кропивницкий будет наслаждаться длительным днем, что делает его идеальным для прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям.

Кривой Рог

Время рассвета: 05:02

05:02 Время заката: 20:58

Кривой Рог встретит 26 июля 2025 года с длительным днем, что позволит всем желающим насладиться его центральными районами и природными достопримечательностями в полный световой день.

Донецк

Время рассвета: 05:06

05:06 Время заката: 21:01

Донецк также будет наслаждаться продолжительным днем, открывая много времени для активного отдыха и прогулок, особенно в парках и набережных города.

Почему важно знать время рассвета и заката

Знание времени рассвета и заката важно для планирования досуга, особенно если вы хотите максимально эффективно использовать светлое время суток. Это важно для фотографов, путешественников, а также для тех, кто увлекается природными наблюдениями. Также долгота дня влияет на многие природные процессы, такие как активность растений и животных, что особенно интересно для любителей природы.

Не забывайте, что долгота дня может существенно изменяться в зависимости от времени года. В зимний период дни значительно короче, а в летние месяцы, такие как июль, они достигают максимума, что делает этот месяц особенно привлекательным для активного отдыха.

Прогноз погоды и влияние на долготу дня

26 июля 2025 года в Украине стоит ожидать теплую летнюю погоду, что делает этот день отличным для проведения времени на свежем воздухе. В разных регионах страны температура будет колебаться от +25°C до +30°C, что создает идеальные условия для прогулок и отдыха.

Как правильно использовать время рассвета и заката

Чтобы наилучшим образом использовать долготу дня, планируйте свои активности в зависимости от времени суток. Например, утренний рассвет — это отличное время для утренних пробежек или медитации на свежем воздухе. А поздний закат идеально подходит для вечерних прогулок или наблюдения за природой.

Долгота дня 26 июля 2025 года предоставляет нам более 16 часов светового времени, что позволяет в полной мере насладиться летом. Независимо от того, хотите ли вы провести утро за активными занятиями или завершить день наблюдением за красивыми закатами, точные данные о времени рассвета и заката помогут вам спланировать идеальный день.

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