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Узнайте, когда будет рассвет и закат в крупных городах Украины 26 июля 2025 года, и как это влияет на продолжительность дня и активность.
Узнайте, когда будет рассвет и закат в крупных городах Украины 26 июля 2025 года, и как это влияет на продолжительность дня и активность.
Общество
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Долгота дня 26 июля 2025 года: время рассвета и заката по городам Украины

Важность времени рассвета и заката для многих из нас неоспорима. Ведь именно эти моменты в течение дня создают атмосферу, даря заряд бодрости или настраивая на отдых. Особенно интересным является изучение того, как меняется долгота дня в разные сезоны года и как эти изменения влияют на различные регионы страны. В этой статье от DNEWS мы подробно рассмотрим, каким будет время рассвета и заката в Украине 26 июля 2025 года. Поделимся точными данными для всех крупнейших городов, а также объясним, как меняется продолжительность дня в зависимости от географического положения.

Независимо от того, планируете ли вы раннюю утреннюю прогулку или хотите увидеть закат в самом живописном месте города, точное знание времени рассвета и заката позволит вам правильно спланировать день. Важно понимать, что продолжительность дня в летний период максимально велика, а 26 июля 2025 года день будет одним из самых длинных в году.

Рассвет и закат: что влияет на продолжительность дня

Долгота дня зависит от множества факторов, и основным среди них является положение Земли относительно Солнца. В летние месяцы, когда Земля наклонена в сторону Солнца, продолжительность дня увеличивается, достигая своего максимума в летнее солнцестояние. В середине лета солнце поднимется рано, а закат будет поздним.

Время рассвета и заката в крупных городах Украины

Ниже приведены данные по времени рассвета и заката для крупных городов Украины на 26 июля 2025 года. Эти данные помогут вам спланировать свой день, будь то активные утренние занятия или спокойный вечер на свежем воздухе.

Киев

  • Время рассвета: 04:53
  • Время заката: 20:50

Киев 26 июля 2025 года будет наслаждаться днем продолжительностью почти 16 часов, что дает достаточно времени для активного отдыха на свежем воздухе и осмотра достопримечательностей города.

Харьков

  • Время рассвета: 04:57
  • Время заката: 20:55

День в Харькове будет немного длиннее, чем в Киеве, так как город находится восточнее, что сказывается на времени рассвета и заката. Это идеальный момент для того, чтобы насладиться прогулками по местным паркам и лесопарковым зонам.

Одесса

  • Время рассвета: 05:04
  • Время заката: 21:01

Одесса, расположенная у побережья Черного моря, известна своими живописными закатами. В 2025 году город будет наслаждаться продолжительным днем, что дает возможность для прогулок по пляжам даже до позднего вечера.

Львов

  • Время рассвета: 05:10
  • Время заката: 20:58

Львов 26 июля также будет наслаждаться длительным днем, и, как и в других городах, утро начнется с раннего рассвета, а вечер завершится поздним закатом. Это позволяет увидеть город в разное время суток, наслаждаясь его исторической атмосферой.

Днепр

  • Время рассвета: 04:59
  • Время заката: 20:56

Днепр, как и другие города центральной Украины, также будет наслаждаться почти 16 часами светового дня, что открывает перед горожанами много возможностей для активного отдыха и проведения времени на свежем воздухе.

Запорожье

  • Время рассвета: 05:00
  • Время заката: 20:57

Запорожье будет наслаждаться длительным летним днем, предоставляя жителям и гостям города время для прогулок по красивым местам и осмотра исторических памятников.

Чернигов

  • Время рассвета: 05:03
  • Время заката: 20:54

Чернигов, как и другие города северной части Украины, будет наслаждаться продолжительным днем с ярким рассветом и поздним закатом. Это дает возможность проводить больше времени на свежем воздухе.

Хмельницкий

  • Время рассвета: 05:02
  • Время заката: 20:53

Хмельницкий 26 июля будет наслаждаться днем продолжительностью около 16 часов, что предоставляет время для активного отдыха, прогулок по историческим улицам и паркам города.

Тернополь

  • Время рассвета: 05:06
  • Время заката: 20:58

Тернополь также встретит 26 июля с длинным днем, который идеально подходит для того, чтобы насладиться живописными видами на Тернопольский замок и озеро.

Черкассы

  • Время рассвета: 05:00
  • Время заката: 20:55

Черкассы, расположенные в центре страны, будут наслаждаться почти 16 часами светлого времени суток, что дает возможность для активного отдыха и прогулок по прибрежным зонам и паркам.

Полтава

  • Время рассвета: 05:00
  • Время заката: 20:55

Полтава также будет наслаждаться продолжительным днем 26 июля, предоставляя жителям и туристам множество вариантов для прогулок по живописным местам города.

Сумы

  • Время рассвета: 05:00
  • Время заката: 20:54

Сумы 26 июля 2025 года будут радовать жителей продолжительным светлым днем, что откроет возможности для вечерних прогулок и активного отдыха.

Ровно

  • Время рассвета: 05:01
  • Время заката: 20:56

Ровно будет наслаждаться одним из самых длинных дней в году, предоставляя жителям возможности для прогулок по паркам и историческим улицам города.

Кропивницкий

  • Время рассвета: 05:01
  • Время заката: 20:57

Кропивницкий будет наслаждаться длительным днем, что делает его идеальным для прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям.

Кривой Рог

  • Время рассвета: 05:02
  • Время заката: 20:58

Кривой Рог встретит 26 июля 2025 года с длительным днем, что позволит всем желающим насладиться его центральными районами и природными достопримечательностями в полный световой день.

Донецк

  • Время рассвета: 05:06
  • Время заката: 21:01

Донецк также будет наслаждаться продолжительным днем, открывая много времени для активного отдыха и прогулок, особенно в парках и набережных города.

Почему важно знать время рассвета и заката

Знание времени рассвета и заката важно для планирования досуга, особенно если вы хотите максимально эффективно использовать светлое время суток. Это важно для фотографов, путешественников, а также для тех, кто увлекается природными наблюдениями. Также долгота дня влияет на многие природные процессы, такие как активность растений и животных, что особенно интересно для любителей природы.

Не забывайте, что долгота дня может существенно изменяться в зависимости от времени года. В зимний период дни значительно короче, а в летние месяцы, такие как июль, они достигают максимума, что делает этот месяц особенно привлекательным для активного отдыха.

Прогноз погоды и влияние на долготу дня

26 июля 2025 года в Украине стоит ожидать теплую летнюю погоду, что делает этот день отличным для проведения времени на свежем воздухе. В разных регионах страны температура будет колебаться от +25°C до +30°C, что создает идеальные условия для прогулок и отдыха.

Как правильно использовать время рассвета и заката

Чтобы наилучшим образом использовать долготу дня, планируйте свои активности в зависимости от времени суток. Например, утренний рассвет — это отличное время для утренних пробежек или медитации на свежем воздухе. А поздний закат идеально подходит для вечерних прогулок или наблюдения за природой.

Долгота дня 26 июля 2025 года предоставляет нам более 16 часов светового времени, что позволяет в полной мере насладиться летом. Независимо от того, хотите ли вы провести утро за активными занятиями или завершить день наблюдением за красивыми закатами, точные данные о времени рассвета и заката помогут вам спланировать идеальный день.

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