В конце мая продолжительность светового дня достигает впечатляющих значений. Люди замечают, что утро начинается раньше, а вечер дольше остаётся светлым. Это напрямую влияет на активность, настроение и планирование повседневных задач.
Важно понимать, что рассвет и закат происходят в разное время в зависимости от города. Даже внутри одной области могут быть отличия в несколько минут. Эти детали особенно важны для тех, кто живёт в движении и ценит каждую минуту дня.
Понимание долготы дня помогает не только точнее выстраивать график, но и улучшать общее самочувствие. Свет регулирует биологические часы, уровень энергии и продуктивность. Ниже в статье DNEWS представлена таблица с актуальными данными на 27 мая 2025 года.
Время рассвета и заката 27 мая 2025 года по городам
|Город
|Рассвет
|Закат
|Долгота дня
|Киев
|04:50
|20:51
|15:61
|Черкассы
|04:53
|20:52
|14:59
|Кропивницкий
|04:58
|20:54
|14:56
|Полтава
|04:47
|20:48
|15:01
|Винница
|05:00
|20:56
|14:56
|Харьков
|04:38
|20:41
|15:03
|Луганск
|04:33
|20:36
|15:03
|Донецк
|04:39
|20:42
|15:03
|Днепр
|04:45
|20:47
|15:02
|Запорожье
|04:47
|20:49
|15:02
|Львов
|05:17
|21:09
|15:52
|Ужгород
|05:21
|21:12
|15:51
|Ивано-Франковск
|05:14
|21:06
|15:52
|Черновцы
|05:12
|21:05
|15:53
|Тернополь
|05:13
|21:07
|15:54
|Чернигов
|04:44
|20:48
|15:04
|Сумы
|04:41
|20:45
|15:04
|Житомир
|04:56
|20:58
|15:02
|Ровно
|05:08
|21:01
|15:53
|Киевская область
|04:51
|20:52
|15:01
|Одесса
|05:01
|20:59
|14:58
|Николаев
|04:57
|20:55
|14:58
|Херсон
|04:54
|20:53
|14:59
|Симферополь
|04:58
|20:56
|14:58
|Мелитополь
|04:52
|20:50
|14:58
От чего зависит долгота дня
Основным фактором является географическое положение. Чем восточнее город, тем раньше начинается рассвет. Западные города компенсируют позднее утро более поздним закатом.
Высота над уровнем моря и особенности рельефа тоже влияют на продолжительность светового дня. Например, в горных районах солнце может садиться позже из-за горизонта. Это особенно заметно в Карпатах и на Закарпатье.
Даже с учётом часового пояса могут быть локальные отличия. Именно поэтому таблицы с точными данными так востребованы. Они позволяют избежать ошибок в планировании.
Кому важно знать рассвет и закат
Для работников сельского хозяйства это влияет на начало и конец трудового дня. В строительстве и логистике световой день определяет время выездов и график бригад. Туристам важно рассчитывать маршрут так, чтобы не оказаться в пути после заката.
Знание времени заката помогает спортсменам и дачникам выбрать удобное время. Утренняя активность также лучше планируется при чётком понимании, когда начнётся рассвет. Это особенно важно в мае, когда день стремительно растёт.
Даже родителям школьников стоит учитывать световой режим. Он влияет на биоритмы, режим сна и бодрствования. А значит, и на общее самочувствие детей.
Интересные наблюдения по регионам
Наиболее ранний рассвет — в Луганске, в 04:33. Самый поздний — в Ужгороде, где солнце поднимается только в 05:21. Это почти 50 минут разницы по стране.
Поздний закат наблюдается также на западе. В Тернополе и Черновцах солнце садится около 21:07. Это даёт больше времени для вечерней активности.
Самая длинная продолжительность дня — в Тернополе, 15 часов 54 минуты. Это рекорд среди всех городов. Минимальные значения — в южных регионах, но разница не превышает часа.
Практические советы
Для продуктивного утра старайтесь вставать ближе ко времени рассвета. Это помогает организму легче просыпаться. Свет активирует обменные процессы и настраивает на рабочий лад.
Если вы планируете длительную поездку или поход, изучите таблицу времени заката. Это поможет избежать рисков, связанных с наступлением темноты. Особенно это актуально для туристов и велосипедистов.
Используйте долготу дня как ориентир при планировании активности. Чем дольше световой день, тем больше дел можно успеть. Это делает май одним из самых эффективных месяцев в году.
Почему важно следить за световым днём
27 мая — один из самых длинных весенних дней. Солнце щедро дарит свет, и этим стоит воспользоваться. Это идеальное время для поездок, прогулок, спорта и отдыха на свежем воздухе.
Понимание долготы дня помогает адаптировать расписание под естественные биоритмы. Это улучшает самочувствие, повышает энергию и делает день насыщенным. Не забывайте, что свет — это главный природный ресурс.
Регулярно следите за изменениями рассвета и заката. Это просто и полезно в любой сфере жизни. Сделайте световой день своим союзником в делах и отдыхе.
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