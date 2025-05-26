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27 мая 2025 года — один из самых длинных дней. В таблице собраны данные рассвета и заката по всем регионам Украины для планирования дня.
27 мая 2025 года — один из самых длинных дней. В таблице собраны данные рассвета и заката по всем регионам Украины для планирования дня.
Общество
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Долгота дня 27 мая 2025 года в городах Украины по регионам: точное время рассвета и заката

В конце мая продолжительность светового дня достигает впечатляющих значений. Люди замечают, что утро начинается раньше, а вечер дольше остаётся светлым. Это напрямую влияет на активность, настроение и планирование повседневных задач.

Важно понимать, что рассвет и закат происходят в разное время в зависимости от города. Даже внутри одной области могут быть отличия в несколько минут. Эти детали особенно важны для тех, кто живёт в движении и ценит каждую минуту дня.

Понимание долготы дня помогает не только точнее выстраивать график, но и улучшать общее самочувствие. Свет регулирует биологические часы, уровень энергии и продуктивность. Ниже в статье DNEWS представлена таблица с актуальными данными на 27 мая 2025 года.

Время рассвета и заката 27 мая 2025 года по городам

ГородРассветЗакатДолгота дня
Киев04:5020:5115:61
Черкассы04:5320:5214:59
Кропивницкий04:5820:5414:56
Полтава04:4720:4815:01
Винница05:0020:5614:56
Харьков04:3820:4115:03
Луганск04:3320:3615:03
Донецк04:3920:4215:03
Днепр04:4520:4715:02
Запорожье04:4720:4915:02
Львов05:1721:0915:52
Ужгород05:2121:1215:51
Ивано-Франковск05:1421:0615:52
Черновцы05:1221:0515:53
Тернополь05:1321:0715:54
Чернигов04:4420:4815:04
Сумы04:4120:4515:04
Житомир04:5620:5815:02
Ровно05:0821:0115:53
Киевская область04:5120:5215:01
Одесса05:0120:5914:58
Николаев04:5720:5514:58
Херсон04:5420:5314:59
Симферополь04:5820:5614:58
Мелитополь04:5220:5014:58

От чего зависит долгота дня

Основным фактором является географическое положение. Чем восточнее город, тем раньше начинается рассвет. Западные города компенсируют позднее утро более поздним закатом.

Высота над уровнем моря и особенности рельефа тоже влияют на продолжительность светового дня. Например, в горных районах солнце может садиться позже из-за горизонта. Это особенно заметно в Карпатах и на Закарпатье.

Даже с учётом часового пояса могут быть локальные отличия. Именно поэтому таблицы с точными данными так востребованы. Они позволяют избежать ошибок в планировании.

Кому важно знать рассвет и закат

Для работников сельского хозяйства это влияет на начало и конец трудового дня. В строительстве и логистике световой день определяет время выездов и график бригад. Туристам важно рассчитывать маршрут так, чтобы не оказаться в пути после заката.

Знание времени заката помогает спортсменам и дачникам выбрать удобное время. Утренняя активность также лучше планируется при чётком понимании, когда начнётся рассвет. Это особенно важно в мае, когда день стремительно растёт.

Даже родителям школьников стоит учитывать световой режим. Он влияет на биоритмы, режим сна и бодрствования. А значит, и на общее самочувствие детей.

Интересные наблюдения по регионам

Наиболее ранний рассвет — в Луганске, в 04:33. Самый поздний — в Ужгороде, где солнце поднимается только в 05:21. Это почти 50 минут разницы по стране.

Поздний закат наблюдается также на западе. В Тернополе и Черновцах солнце садится около 21:07. Это даёт больше времени для вечерней активности.

Самая длинная продолжительность дня — в Тернополе, 15 часов 54 минуты. Это рекорд среди всех городов. Минимальные значения — в южных регионах, но разница не превышает часа.

Практические советы

Для продуктивного утра старайтесь вставать ближе ко времени рассвета. Это помогает организму легче просыпаться. Свет активирует обменные процессы и настраивает на рабочий лад.

Если вы планируете длительную поездку или поход, изучите таблицу времени заката. Это поможет избежать рисков, связанных с наступлением темноты. Особенно это актуально для туристов и велосипедистов.

Используйте долготу дня как ориентир при планировании активности. Чем дольше световой день, тем больше дел можно успеть. Это делает май одним из самых эффективных месяцев в году.

Почему важно следить за световым днём

27 мая — один из самых длинных весенних дней. Солнце щедро дарит свет, и этим стоит воспользоваться. Это идеальное время для поездок, прогулок, спорта и отдыха на свежем воздухе.

Понимание долготы дня помогает адаптировать расписание под естественные биоритмы. Это улучшает самочувствие, повышает энергию и делает день насыщенным. Не забывайте, что свет — это главный природный ресурс.

Регулярно следите за изменениями рассвета и заката. Это просто и полезно в любой сфере жизни. Сделайте световой день своим союзником в делах и отдыхе.

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