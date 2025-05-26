В конце мая продолжительность светового дня достигает впечатляющих значений. Люди замечают, что утро начинается раньше, а вечер дольше остаётся светлым. Это напрямую влияет на активность, настроение и планирование повседневных задач.

Важно понимать, что рассвет и закат происходят в разное время в зависимости от города. Даже внутри одной области могут быть отличия в несколько минут. Эти детали особенно важны для тех, кто живёт в движении и ценит каждую минуту дня.

Понимание долготы дня помогает не только точнее выстраивать график, но и улучшать общее самочувствие. Свет регулирует биологические часы, уровень энергии и продуктивность. Ниже в статье DNEWS представлена таблица с актуальными данными на 27 мая 2025 года.

Время рассвета и заката 27 мая 2025 года по городам

Город Рассвет Закат Долгота дня Киев 04:50 20:51 15:61 Черкассы 04:53 20:52 14:59 Кропивницкий 04:58 20:54 14:56 Полтава 04:47 20:48 15:01 Винница 05:00 20:56 14:56 Харьков 04:38 20:41 15:03 Луганск 04:33 20:36 15:03 Донецк 04:39 20:42 15:03 Днепр 04:45 20:47 15:02 Запорожье 04:47 20:49 15:02 Львов 05:17 21:09 15:52 Ужгород 05:21 21:12 15:51 Ивано-Франковск 05:14 21:06 15:52 Черновцы 05:12 21:05 15:53 Тернополь 05:13 21:07 15:54 Чернигов 04:44 20:48 15:04 Сумы 04:41 20:45 15:04 Житомир 04:56 20:58 15:02 Ровно 05:08 21:01 15:53 Киевская область 04:51 20:52 15:01 Одесса 05:01 20:59 14:58 Николаев 04:57 20:55 14:58 Херсон 04:54 20:53 14:59 Симферополь 04:58 20:56 14:58 Мелитополь 04:52 20:50 14:58

От чего зависит долгота дня

Основным фактором является географическое положение. Чем восточнее город, тем раньше начинается рассвет. Западные города компенсируют позднее утро более поздним закатом.

Высота над уровнем моря и особенности рельефа тоже влияют на продолжительность светового дня. Например, в горных районах солнце может садиться позже из-за горизонта. Это особенно заметно в Карпатах и на Закарпатье.

Даже с учётом часового пояса могут быть локальные отличия. Именно поэтому таблицы с точными данными так востребованы. Они позволяют избежать ошибок в планировании.

Кому важно знать рассвет и закат

Для работников сельского хозяйства это влияет на начало и конец трудового дня. В строительстве и логистике световой день определяет время выездов и график бригад. Туристам важно рассчитывать маршрут так, чтобы не оказаться в пути после заката.

Знание времени заката помогает спортсменам и дачникам выбрать удобное время. Утренняя активность также лучше планируется при чётком понимании, когда начнётся рассвет. Это особенно важно в мае, когда день стремительно растёт.

Даже родителям школьников стоит учитывать световой режим. Он влияет на биоритмы, режим сна и бодрствования. А значит, и на общее самочувствие детей.

Интересные наблюдения по регионам

Наиболее ранний рассвет — в Луганске, в 04:33. Самый поздний — в Ужгороде, где солнце поднимается только в 05:21. Это почти 50 минут разницы по стране.

Поздний закат наблюдается также на западе. В Тернополе и Черновцах солнце садится около 21:07. Это даёт больше времени для вечерней активности.

Самая длинная продолжительность дня — в Тернополе, 15 часов 54 минуты. Это рекорд среди всех городов. Минимальные значения — в южных регионах, но разница не превышает часа.

Практические советы

Для продуктивного утра старайтесь вставать ближе ко времени рассвета. Это помогает организму легче просыпаться. Свет активирует обменные процессы и настраивает на рабочий лад.

Если вы планируете длительную поездку или поход, изучите таблицу времени заката. Это поможет избежать рисков, связанных с наступлением темноты. Особенно это актуально для туристов и велосипедистов.

Используйте долготу дня как ориентир при планировании активности. Чем дольше световой день, тем больше дел можно успеть. Это делает май одним из самых эффективных месяцев в году.

Почему важно следить за световым днём

27 мая — один из самых длинных весенних дней. Солнце щедро дарит свет, и этим стоит воспользоваться. Это идеальное время для поездок, прогулок, спорта и отдыха на свежем воздухе.

Понимание долготы дня помогает адаптировать расписание под естественные биоритмы. Это улучшает самочувствие, повышает энергию и делает день насыщенным. Не забывайте, что свет — это главный природный ресурс.

Регулярно следите за изменениями рассвета и заката. Это просто и полезно в любой сфере жизни. Сделайте световой день своим союзником в делах и отдыхе.

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