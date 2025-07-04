5 июля 2025 года будет интересным днем для наблюдателей солнца. В этот день продолжительность дня будет варьироваться в зависимости от региона. Знание точного времени рассвета и заката помогает планировать активное время на свежем воздухе и знать, когда лучше всего начать свои занятия на природе или путешествия. В этой статье DNEWS мы глубоко рассмотрим, как и когда будет изменяться продолжительность дня, а также конкретные данные о времени рассвета и заката для украинских городов.

Как рассчитать продолжительность дня

Продолжительность дня 5 июля 2025 года будет зависеть от географической широты города и других астрономических факторов. Вообще, в летний период продолжительность дня увеличивается, а ночью становится темнее позже. Особенно это актуально для страны, расположенной в умеренном климатическом поясе, как Украина.

Знание точного времени рассвета и заката помогает планировать утренние и вечерние мероприятия. Также это важно для любителей астрономии, которые хотят наблюдать за природными явлениями.

Время рассвета и заката в Украине 5 июля

На 5 июля 2025 года время рассвета и заката варьируется по регионам Украины. В крупных городах, таких как Киев, Львов, Одесса и другие, день будет иметь свою уникальную продолжительность. Рассмотрим точное время рассвета и заката для нескольких ключевых городов.

Киев

В Киеве рассвет 5 июля 2025 года будет в 04:42, а закат — в 20:52. Это означает, что продолжительность дня составит 16 часов и 10 минут.

Львов

Во Львове рассвет наступит в 04:44, а закат в 20:54. Длительность дня — 16 часов и 10 минут.

Одесса

В Одессе рассвет начнется в 04:45, а закат — в 20:53. Таким образом, день продлится 16 часов и 8 минут.

Харьков

В Харькове рассвет 5 июля будет в 04:47, а закат — в 20:53, что дает продолжительность дня 16 часов и 6 минут.

Днепр

В Днепре рассвет будет в 04:48, а закат в 20:54. Длительность дня — 16 часов и 6 минут.

Запорожье

Запорожье: рассвет в 04:48, закат в 20:53. Продолжительность дня — 16 часов и 5 минут.

Черкассы

Черкассы: рассвет в 04:46, закат в 20:52. Продолжительность дня — 16 часов и 6 минут.

Чернигов

В Чернигове рассвет в 04:45, закат в 20:51. Длительность дня — 16 часов и 6 минут.

Полтава

Полтава: рассвет в 04:47, закат в 20:53. Продолжительность дня — 16 часов и 6 минут.

Миколаїв

В Миколаеве рассвет в 04:45, закат в 20:52. Длительность дня — 16 часов и 7 минут.

Хмельницкий

Хмельницкий: рассвет в 04:46, закат в 20:53. Продолжительность дня — 16 часов и 7 минут.

Винница

В Виннице рассвет в 04:46, закат в 20:53. Продолжительность дня — 16 часов и 7 минут.

Кропивницкий

В Кропивницком рассвет в 04:47, закат в 20:53. Длительность дня — 16 часов и 6 минут.

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске рассвет в 04:46, закат в 20:53. Продолжительность дня — 16 часов и 7 минут.

Тернополь

Тернополь: рассвет в 04:47, закат в 20:53. Продолжительность дня — 16 часов и 6 минут.

Житомир

Житомир: рассвет в 04:45, закат в 20:52. Продолжительность дня — 16 часов и 7 минут.

Луцк

В Луцке рассвет в 04:44, закат в 20:51. Длительность дня — 16 часов и 7 минут.

Ровно

Ровно: рассвет в 04:44, закат в 20:51. Продолжительность дня — 16 часов и 7 минут.

Сумы

Сумы: рассвет в 04:46, закат в 20:52. Продолжительность дня — 16 часов и 6 минут.

Каменец-Подольский

Каменец-Подольский: рассвет в 04:46, закат в 20:53. Продолжительность дня — 16 часов и 7 минут.

Керчь

В Керчи рассвет в 04:46, закат в 20:51. Продолжительность дня — 16 часов и 5 минут.

Симферополь

В Симферополе рассвет в 04:47, закат в 20:53. Продолжительность дня — 16 часов и 6 минут.

Севастополь

Севастополь: рассвет в 04:47, закат в 20:53. Продолжительность дня — 16 часов и 6 минут.

Что влияет на продолжительность дня

Продолжительность дня зависит от множества факторов, в том числе:

Географическое положение : Чем дальше от экватора, тем заметнее различия в продолжительности дня в разные сезоны.

: Чем дальше от экватора, тем заметнее различия в продолжительности дня в разные сезоны. Астрономические явления : Положение Земли относительно Солнца также влияет на продолжительность дня.

: Положение Земли относительно Солнца также влияет на продолжительность дня. Время года: Летом продолжительность дня больше, чем зимой, из-за наклона оси Земли.

Почему важно знать точное время рассвета и заката

Знание времени рассвета и заката важно по множеству причин:

Планирование активности : Можно правильно распределить время для прогулок, спорта и других занятий.

: Можно правильно распределить время для прогулок, спорта и других занятий. Астрономические наблюдения : Для наблюдения за планетами или луной важно учитывать именно точное время.

: Для наблюдения за планетами или луной важно учитывать именно точное время. Энергия и здоровье: Яркое утреннее солнце помогает зарядиться энергией, а закат создает прекрасные условия для отдыха.

Не забывайте, что каждый город имеет свою специфику, и это также влияет на ощущения от длительности дня. Рассмотрим, как различные города могут предложить нам уникальные природные события, связанные с временем суток.

Ожидаемая погода в день 5 июля

Погода также играет большую роль в восприятии продолжительности дня. Когда облаков мало и небо ясное, солнце встает и садится точно по времени. Однако если на небе облака или дождливые условия, это может изменить восприятие времени и освещенности.

Особенно в летние месяцы стоит учитывать, что после заката, когда температура понижается, становится комфортно для вечерних прогулок. Важно знать, когда закончится светлый день и наступит ночь, чтобы избежать неприятных ситуаций на улице.

5 июля 2025 года будет длинным летним днем с примерно 16 часами света в разных городах Украины. Точное время рассвета и заката зависит от географического положения каждого города. Независимо от того, где вы находитесь, вы можете использовать эти данные, чтобы максимально эффективно использовать дневное время. Учитывая атмосферные и природные факторы, можно наслаждаться как активными днями, так и красивыми летними вечерами.

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