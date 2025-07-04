5 июля 2025 года будет интересным днем для наблюдателей солнца. В этот день продолжительность дня будет варьироваться в зависимости от региона. Знание точного времени рассвета и заката помогает планировать активное время на свежем воздухе и знать, когда лучше всего начать свои занятия на природе или путешествия. В этой статье DNEWS мы глубоко рассмотрим, как и когда будет изменяться продолжительность дня, а также конкретные данные о времени рассвета и заката для украинских городов.
Как рассчитать продолжительность дня
Продолжительность дня 5 июля 2025 года будет зависеть от географической широты города и других астрономических факторов. Вообще, в летний период продолжительность дня увеличивается, а ночью становится темнее позже. Особенно это актуально для страны, расположенной в умеренном климатическом поясе, как Украина.
Знание точного времени рассвета и заката помогает планировать утренние и вечерние мероприятия. Также это важно для любителей астрономии, которые хотят наблюдать за природными явлениями.
Время рассвета и заката в Украине 5 июля
На 5 июля 2025 года время рассвета и заката варьируется по регионам Украины. В крупных городах, таких как Киев, Львов, Одесса и другие, день будет иметь свою уникальную продолжительность. Рассмотрим точное время рассвета и заката для нескольких ключевых городов.
Киев
В Киеве рассвет 5 июля 2025 года будет в 04:42, а закат — в 20:52. Это означает, что продолжительность дня составит 16 часов и 10 минут.
Львов
Во Львове рассвет наступит в 04:44, а закат в 20:54. Длительность дня — 16 часов и 10 минут.
Одесса
В Одессе рассвет начнется в 04:45, а закат — в 20:53. Таким образом, день продлится 16 часов и 8 минут.
Харьков
В Харькове рассвет 5 июля будет в 04:47, а закат — в 20:53, что дает продолжительность дня 16 часов и 6 минут.
Днепр
В Днепре рассвет будет в 04:48, а закат в 20:54. Длительность дня — 16 часов и 6 минут.
Запорожье
Запорожье: рассвет в 04:48, закат в 20:53. Продолжительность дня — 16 часов и 5 минут.
Черкассы
Черкассы: рассвет в 04:46, закат в 20:52. Продолжительность дня — 16 часов и 6 минут.
Чернигов
В Чернигове рассвет в 04:45, закат в 20:51. Длительность дня — 16 часов и 6 минут.
Полтава
Полтава: рассвет в 04:47, закат в 20:53. Продолжительность дня — 16 часов и 6 минут.
Миколаїв
В Миколаеве рассвет в 04:45, закат в 20:52. Длительность дня — 16 часов и 7 минут.
Хмельницкий
Хмельницкий: рассвет в 04:46, закат в 20:53. Продолжительность дня — 16 часов и 7 минут.
Винница
В Виннице рассвет в 04:46, закат в 20:53. Продолжительность дня — 16 часов и 7 минут.
Кропивницкий
В Кропивницком рассвет в 04:47, закат в 20:53. Длительность дня — 16 часов и 6 минут.
Ивано-Франковск
В Ивано-Франковске рассвет в 04:46, закат в 20:53. Продолжительность дня — 16 часов и 7 минут.
Тернополь
Тернополь: рассвет в 04:47, закат в 20:53. Продолжительность дня — 16 часов и 6 минут.
Житомир
Житомир: рассвет в 04:45, закат в 20:52. Продолжительность дня — 16 часов и 7 минут.
Луцк
В Луцке рассвет в 04:44, закат в 20:51. Длительность дня — 16 часов и 7 минут.
Ровно
Ровно: рассвет в 04:44, закат в 20:51. Продолжительность дня — 16 часов и 7 минут.
Сумы
Сумы: рассвет в 04:46, закат в 20:52. Продолжительность дня — 16 часов и 6 минут.
Каменец-Подольский
Каменец-Подольский: рассвет в 04:46, закат в 20:53. Продолжительность дня — 16 часов и 7 минут.
Керчь
В Керчи рассвет в 04:46, закат в 20:51. Продолжительность дня — 16 часов и 5 минут.
Симферополь
В Симферополе рассвет в 04:47, закат в 20:53. Продолжительность дня — 16 часов и 6 минут.
Севастополь
Севастополь: рассвет в 04:47, закат в 20:53. Продолжительность дня — 16 часов и 6 минут.
Что влияет на продолжительность дня
Продолжительность дня зависит от множества факторов, в том числе:
- Географическое положение: Чем дальше от экватора, тем заметнее различия в продолжительности дня в разные сезоны.
- Астрономические явления: Положение Земли относительно Солнца также влияет на продолжительность дня.
- Время года: Летом продолжительность дня больше, чем зимой, из-за наклона оси Земли.
Почему важно знать точное время рассвета и заката
Знание времени рассвета и заката важно по множеству причин:
- Планирование активности: Можно правильно распределить время для прогулок, спорта и других занятий.
- Астрономические наблюдения: Для наблюдения за планетами или луной важно учитывать именно точное время.
- Энергия и здоровье: Яркое утреннее солнце помогает зарядиться энергией, а закат создает прекрасные условия для отдыха.
Не забывайте, что каждый город имеет свою специфику, и это также влияет на ощущения от длительности дня. Рассмотрим, как различные города могут предложить нам уникальные природные события, связанные с временем суток.
Ожидаемая погода в день 5 июля
Погода также играет большую роль в восприятии продолжительности дня. Когда облаков мало и небо ясное, солнце встает и садится точно по времени. Однако если на небе облака или дождливые условия, это может изменить восприятие времени и освещенности.
Особенно в летние месяцы стоит учитывать, что после заката, когда температура понижается, становится комфортно для вечерних прогулок. Важно знать, когда закончится светлый день и наступит ночь, чтобы избежать неприятных ситуаций на улице.
5 июля 2025 года будет длинным летним днем с примерно 16 часами света в разных городах Украины. Точное время рассвета и заката зависит от географического положения каждого города. Независимо от того, где вы находитесь, вы можете использовать эти данные, чтобы максимально эффективно использовать дневное время. Учитывая атмосферные и природные факторы, можно наслаждаться как активными днями, так и красивыми летними вечерами.
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