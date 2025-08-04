Августовское солнце продолжает ежедневно сдвигать границы дня. 5 августа — это уже не середина лета, но ещё и не осень. Каждый прожитый день становится чуть короче: рассвет запаздывает, закат наступает раньше. В этот момент особенно важно следить за временем восхода и захода солнца, ведь от долготы светового дня напрямую зависит наша продуктивность, самочувствие и даже настроение.

Если вы планируете раннюю поездку, утреннюю зарядку, вечерние прогулки, сельхозработы или просто следуете естественному ритму, информация о точном времени рассвета, заката и общей продолжительности дня 5 августа 2025 года станет полезным ориентиром. В этой статье от DNEWS — астрономические данные, таблица по 20 городам Украины и советы, как использовать эти знания в повседневной жизни.

Плавное сокращение светового времени в начале августа

В первые дни августа мы наблюдаем устойчивую тенденцию: день укорачивается на 1–2 минуты ежедневно.

На 5 августа долгота дня по сравнению с 1 августа уже сократится примерно на 6–8 минут. Изменения кажутся незначительными, но в сумме за месяц световой день станет короче на 1,5–2 часа. Понимание этих процессов помогает вовремя адаптировать распорядок дня и не упустить утренние или вечерние часы с природным освещением.

Рассвет и восход: тонкое отличие

Рассвет — это первая полоса света на горизонте, которая предшествует моменту появления солнца. Восход — это уже тот миг, когда солнечный диск становится видимым. Разница между ними может составлять 20–30 минут. Оба момента важны: один символизирует пробуждение природы, другой — начало активности.

Закат и заход солнца — не одно и то же

Закат — это весь процесс опускания солнца к горизонту, заход — именно точка исчезновения солнечного диска. Они тоже немного различаются, но оба значат, что день подходит к концу. Время их наступления зависит от региона и местного рельефа.

Как меняется продолжительность дня 5 августа

На территории Украины 5 августа 2025 года световой день в среднем составит около 14 часов 42 минут. Это значение немного варьируется в зависимости от широты и долготы местности.

На юге солнце садится чуть позже, но и встаёт позже. А вот на востоке — ранние восходы и более ранние заходы. Таким образом, киевляне, например, получат чуть больше 14 с половиной часов света, а в Ужгороде можно рассчитывать почти на 14 часов 50 минут.

Почему это важно для планирования

Чем короче день, тем быстрее он проходит. Это особенно важно для людей, чья деятельность зависит от естественного освещения — фермеров, строителей, туристов, рыбаков, родителей школьников. Знание долготы дня и времени рассвета/заката позволяет оптимизировать график.

Влияние светового ритма на здоровье

Недостаток света может снижать уровень энергии, ухудшать концентрацию и настроение. В августе ещё можно успеть «накопить» солнечные часы — до сентября это особенно ценно.

Точная таблица: время рассвета, захода и долгота дня в городах Украины 5 августа 2025 года

Город Время рассвета Время заката Продолжительность дня Киев 05:39 20:20 14 ч 41 мин Львов 05:50 20:40 14 ч 50 мин Одесса 05:44 20:19 14 ч 35 мин Харьков 05:23 20:05 14 ч 42 мин Днепр 05:30 20:10 14 ч 40 мин Запорожье 05:31 20:09 14 ч 38 мин Луцк 05:54 20:45 14 ч 51 мин Житомир 05:42 20:26 14 ч 44 мин Чернигов 05:33 20:19 14 ч 46 мин Черкассы 05:37 20:18 14 ч 41 мин Сумы 05:27 20:12 14 ч 45 мин Полтава 05:31 20:14 14 ч 43 мин Кропивницкий 05:39 20:14 14 ч 35 мин Николаев 05:43 20:17 14 ч 34 мин Херсон 05:43 20:16 14 ч 33 мин Луганск 05:00 19:50 14 ч 50 мин Ужгород 05:57 20:47 14 ч 50 мин Ивано-Франковск 05:52 20:43 14 ч 51 мин Тернополь 05:51 20:41 14 ч 50 мин Черновцы 05:51 20:40 14 ч 49 мин

Это средние значения для открытой местности. В горах, на равнинах или в условиях плотной городской застройки возможны отклонения до ±2 минут.

Как использовать знания о восходе и заходе в повседневной жизни

Рассвет и закат — это не только красивая картинка. Это реальные рабочие точки, от которых зависит эффективность и здоровье.

Для фермеров и дачников

Время восхода — начало активных сельхозработ. Если вы собираетесь поливать, обрезать или собирать урожай, ориентируйтесь на первые утренние часы. Заход — сигнал окончания физической активности на открытом воздухе.

Для офисных сотрудников и родителей

Начинайте день при естественном освещении. Солнечный свет утром помогает быстрее проснуться. А вечернее снижение освещённости подсказывает, когда лучше завершить задачи и перейти к отдыху.

Для путешественников и водителей

Знание времени рассвета и заката важно для безопасного передвижения, особенно при планировании поездок на автомобиле, пеших маршрутов или вечернего возвращения из леса, с рыбалки и т. п.

Символизм дня: от рассвета до заката

С древности люди измеряли жизнь от одного восхода до следующего. Даже сегодня в наших городских буднях этот естественный ритм остаётся главным ориентиром.

Как ловить свет и успевать больше

Планируйте важные дела с 7:00 до 11:00 — в это время активность и внимание на пике.

Используйте закат как точку подведения итогов — он естественно завершает день.

Старайтесь бывать на солнце хотя бы по 15 минут утром и вечером.

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