Понедельник, 30 июня, 2025
23.2 C
Киев
type here...
Световой день 1 июля 2025 в Украине — от 15 до 16 часов. Проверьте точное время рассвета и заката и узнайте, как это влияет на ваш день.
Световой день 1 июля 2025 в Украине — от 15 до 16 часов. Проверьте точное время рассвета и заката и узнайте, как это влияет на ваш день.
Общество
Время чтения 1 мин.

Долгота светового дня 1 июля 2025 года в Украине: точное время рассвета и заката

Лето в разгаре, и световой день в это время достигает максимальной длины. Однако уже с конца июня дни начинают медленно сокращаться, хотя на первый взгляд это незаметно. Для большинства людей важно знать, сколько светлого времени будет в течение дня — будь то для занятий спортом, отдыха на природе, работы на даче или фотосъёмки. Особенно это актуально для жителей Украины, ведь географическое положение страны влияет на продолжительность светового дня в каждом конкретном регионе.

В этой статье DNEWS разберёт, какой будет световой день 1 июля 2025 года в разных городах Украины. Укажет точное время рассвета и заката, проанализирует причины различий и подскажет, как использовать эти знания на практике. Вас ждёт подробная таблица по 25 городам страны, а также полезные советы для садоводов, спортсменов и просто тех, кто любит планировать свой день.

Почему световой день различается по регионам

На территории Украины время восхода и заката варьируется в зависимости от географических координат. В восточных регионах солнце встаёт значительно раньше, чем на западе, а на севере день чуть короче, чем на юге.

Световой день — это период от появления солнца над горизонтом до его полного исчезновения. Даже если вся страна живёт по одному времени (UTC+3 летом), физически солнце восходит и заходит в разное время. Разница между восточными и западными городами может превышать 45 минут.

Влияние широты и долготы

Чем дальше на восток — тем раньше начинается рассвет. В то же время, широта влияет на продолжительность дня: на юге Украины день чуть длиннее, чем на севере.

Географические особенности Украины

Украина вытянута с запада на восток, что обуславливает значительные колебания во времени рассвета и заката. Разница между Ужгородом и Луганском может достигать почти одного часа.

Таблица: точное время рассвета и заката 1 июля 2025 года

Ниже представлена таблица со временем восхода, заката и продолжительностью дня для 25 городов Украины. Эти данные помогут спланировать день с учётом естественного освещения.

ГородРассветЗакатДолгота дня
Киев04:4721:0816 ч 21 мин
Львов05:0821:2216 ч 14 мин
Харьков04:3420:4016 ч 06 мин
Одесса05:0320:5515 ч 52 мин
Днепр04:4420:5016 ч 06 мин
Ужгород05:1821:2316 ч 05 мин
Запорожье04:4320:4816 ч 05 мин
Винница04:5921:0616 ч 07 мин
Ивано-Франковск05:1021:2016 ч 10 мин
Тернополь05:0621:1716 ч 11 мин
Черновцы05:0921:1516 ч 06 мин
Житомир04:5521:1016 ч 15 мин
Чернигов04:4221:0516 ч 23 мин
Сумы04:3720:5216 ч 15 мин
Полтава04:4220:4816 ч 06 мин
Кропивницкий04:5420:5215 ч 58 мин
Черкассы04:5120:5616 ч 05 мин
Николаев05:0420:5015 ч 46 мин
Херсон05:0220:4815 ч 46 мин
Кривой Рог04:5420:5215 ч 58 мин
Луцк05:1021:2016 ч 10 мин
Ровно05:0821:1716 ч 09 мин
Хмельницкий05:0421:1416 ч 10 мин
Краматорск04:3220:3816 ч 06 мин
Мариуполь04:3120:3416 ч 03 мин

Как изменяется продолжительность дня после 1 июля

С точки зрения астрономии, пик светового дня приходится на летнее солнцестояние — около 21 июня. Уже с конца июня день начинает сокращаться, но очень медленно, почти незаметно в первые недели июля.

Насколько укорачивается день к середине месяца

К 15 июля день в среднем станет короче на 7–10 минут. Это может не ощущаться физически, но для точных расчётов важно учитывать.

Что происходит к концу июля

К 31 июля световой день в большинстве регионов Украины будет короче уже на 25–30 минут. Это постепенное сокращение продолжается до осеннего равноденствия.

Зачем знать точное время рассвета и заката

Информация о солнечном цикле важна не только для метеорологов. Она помогает выстраивать повседневную жизнь более гармонично.

Для дачников и фермеров

Раннее утро — лучшее время для полива растений, посадок и ухода за грядками. Точные данные о рассвете позволяют планировать работу без лишнего стресса.

Для спортсменов и путешественников

Утренние пробежки или походы лучше начинать на рассвете. А знание времени заката важно, чтобы вернуться до темноты.

Для фотографов

Золотой час утром и вечером — время наилучшего естественного освещения. Эти промежутки особенно ценны для съёмок на открытом воздухе.

Почему летом световой день длиннее

Летняя длина дня объясняется наклоном земной оси. В северном полушарии летом Солнце поднимается выше над горизонтом и дольше находится над ним.

Как работает земной наклон

Земля наклонена на 23,5°. В июле северное полушарие наклонено к Солнцу, поэтому световой день максимален.

Зависимость продолжительности дня от широты

Чем севернее город, тем заметнее разница между летом и зимой. В южных регионах перепады не такие резкие, но всё же ощутимы.

Прогнозы и планирование на лето 2025

Понимание солнечного графика помогает организовать отдых, работу и бытовые дела с максимальной пользой.

Планирование отпусков

Светлые вечера — идеальное время для прогулок, поездок и активностей на свежем воздухе. Данные по закату помогают выбрать оптимальное время для выездов.

Поддержание режима дня

Организм легче просыпается при естественном свете. Утренний подъём на рассвете синхронизирует биоритмы и улучшает самочувствие.

Энергосбережение

Чем дольше день — тем меньше необходимость включать свет. Это важно для бытовых расходов и экологии.

Ранее мы писали о том, почему человек просыпается уставшим: причины отсутствия бодрости по утрам.

Горячее за неделю

Общество

Точный гороскоп на 28 июня 2025 для всех знаков Зодиака

0
Гороскоп на 28 июня 2025 года предсказывает важные перемены для всех знаков Зодиака. Подготовьтесь к новым вызовам и возможностям.
Политика

Зеленский рассматривает перестановки в Кабмине: кого могут уволить и кто придёт на смену

0
Зеленский рассматривает отставки в Кабмине: кто может уйти и кто их заменит — список фигур и политические причины изменений.
Статьи

Хитрости для зачатия: как зачать мальчика, девочку, двойню

0
Хотите узнать, как быстро забеременеть? Какие хитрости помогут зачать мальчика, девочку или двойню? Советы по увеличению шансов на зачатие.
Статьи

Как ужиться с пожилыми родителями

0
Как ужиться с пожилыми родителями: советы по построению гармоничных отношений, уважению личного пространства и заботе о здоровье.
Культура

Как помолиться за бабушку и дедушку: сильные молитвы от внуков

0
Сильные молитвы за бабушку и дедушку — для здоровья, покоя и благодарности. Тексты, советы, как усилить духовную связь и поддержать родных.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Точный гороскоп на сегодня 1 июля 2025 года для каждого знака Зодиака
Следующая статья
Актуальный прогноз погоды на 1 июля 2025 года в Украине

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Точный гороскоп на сегодня 1 июля 2025 года для каждого знака Зодиака

0
Гороскоп на 1 июля 2025 года: кому улыбнётся удача, кого ждут откровения и что сулят звёзды каждому знаку — читайте точный прогноз на день.

В чем разница между марками бензина и как это влияет на автомобиль

0
Узнайте, как разница в марках бензина влияет на работу двигателя. Откройте для себя оптимальные варианты для разных автомобилей.

Что такое ключевая ставка и на что она влияет

0
Ключевая ставка НБУ на июнь 2025 года составляет 15,5%. Узнайте, как это влияет на кредиты, инфляцию и экономику Украины.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.