Лето в разгаре, и световой день в это время достигает максимальной длины. Однако уже с конца июня дни начинают медленно сокращаться, хотя на первый взгляд это незаметно. Для большинства людей важно знать, сколько светлого времени будет в течение дня — будь то для занятий спортом, отдыха на природе, работы на даче или фотосъёмки. Особенно это актуально для жителей Украины, ведь географическое положение страны влияет на продолжительность светового дня в каждом конкретном регионе.

В этой статье DNEWS разберёт, какой будет световой день 1 июля 2025 года в разных городах Украины. Укажет точное время рассвета и заката, проанализирует причины различий и подскажет, как использовать эти знания на практике. Вас ждёт подробная таблица по 25 городам страны, а также полезные советы для садоводов, спортсменов и просто тех, кто любит планировать свой день.

Почему световой день различается по регионам

На территории Украины время восхода и заката варьируется в зависимости от географических координат. В восточных регионах солнце встаёт значительно раньше, чем на западе, а на севере день чуть короче, чем на юге.

Световой день — это период от появления солнца над горизонтом до его полного исчезновения. Даже если вся страна живёт по одному времени (UTC+3 летом), физически солнце восходит и заходит в разное время. Разница между восточными и западными городами может превышать 45 минут.

Влияние широты и долготы

Чем дальше на восток — тем раньше начинается рассвет. В то же время, широта влияет на продолжительность дня: на юге Украины день чуть длиннее, чем на севере.

Географические особенности Украины

Украина вытянута с запада на восток, что обуславливает значительные колебания во времени рассвета и заката. Разница между Ужгородом и Луганском может достигать почти одного часа.

Таблица: точное время рассвета и заката 1 июля 2025 года

Ниже представлена таблица со временем восхода, заката и продолжительностью дня для 25 городов Украины. Эти данные помогут спланировать день с учётом естественного освещения.

Город Рассвет Закат Долгота дня Киев 04:47 21:08 16 ч 21 мин Львов 05:08 21:22 16 ч 14 мин Харьков 04:34 20:40 16 ч 06 мин Одесса 05:03 20:55 15 ч 52 мин Днепр 04:44 20:50 16 ч 06 мин Ужгород 05:18 21:23 16 ч 05 мин Запорожье 04:43 20:48 16 ч 05 мин Винница 04:59 21:06 16 ч 07 мин Ивано-Франковск 05:10 21:20 16 ч 10 мин Тернополь 05:06 21:17 16 ч 11 мин Черновцы 05:09 21:15 16 ч 06 мин Житомир 04:55 21:10 16 ч 15 мин Чернигов 04:42 21:05 16 ч 23 мин Сумы 04:37 20:52 16 ч 15 мин Полтава 04:42 20:48 16 ч 06 мин Кропивницкий 04:54 20:52 15 ч 58 мин Черкассы 04:51 20:56 16 ч 05 мин Николаев 05:04 20:50 15 ч 46 мин Херсон 05:02 20:48 15 ч 46 мин Кривой Рог 04:54 20:52 15 ч 58 мин Луцк 05:10 21:20 16 ч 10 мин Ровно 05:08 21:17 16 ч 09 мин Хмельницкий 05:04 21:14 16 ч 10 мин Краматорск 04:32 20:38 16 ч 06 мин Мариуполь 04:31 20:34 16 ч 03 мин

Как изменяется продолжительность дня после 1 июля

С точки зрения астрономии, пик светового дня приходится на летнее солнцестояние — около 21 июня. Уже с конца июня день начинает сокращаться, но очень медленно, почти незаметно в первые недели июля.

Насколько укорачивается день к середине месяца

К 15 июля день в среднем станет короче на 7–10 минут. Это может не ощущаться физически, но для точных расчётов важно учитывать.

Что происходит к концу июля

К 31 июля световой день в большинстве регионов Украины будет короче уже на 25–30 минут. Это постепенное сокращение продолжается до осеннего равноденствия.

Зачем знать точное время рассвета и заката

Информация о солнечном цикле важна не только для метеорологов. Она помогает выстраивать повседневную жизнь более гармонично.

Для дачников и фермеров

Раннее утро — лучшее время для полива растений, посадок и ухода за грядками. Точные данные о рассвете позволяют планировать работу без лишнего стресса.

Для спортсменов и путешественников

Утренние пробежки или походы лучше начинать на рассвете. А знание времени заката важно, чтобы вернуться до темноты.

Для фотографов

Золотой час утром и вечером — время наилучшего естественного освещения. Эти промежутки особенно ценны для съёмок на открытом воздухе.

Почему летом световой день длиннее

Летняя длина дня объясняется наклоном земной оси. В северном полушарии летом Солнце поднимается выше над горизонтом и дольше находится над ним.

Как работает земной наклон

Земля наклонена на 23,5°. В июле северное полушарие наклонено к Солнцу, поэтому световой день максимален.

Зависимость продолжительности дня от широты

Чем севернее город, тем заметнее разница между летом и зимой. В южных регионах перепады не такие резкие, но всё же ощутимы.

Прогнозы и планирование на лето 2025

Понимание солнечного графика помогает организовать отдых, работу и бытовые дела с максимальной пользой.

Планирование отпусков

Светлые вечера — идеальное время для прогулок, поездок и активностей на свежем воздухе. Данные по закату помогают выбрать оптимальное время для выездов.

Поддержание режима дня

Организм легче просыпается при естественном свете. Утренний подъём на рассвете синхронизирует биоритмы и улучшает самочувствие.

Энергосбережение

Чем дольше день — тем меньше необходимость включать свет. Это важно для бытовых расходов и экологии.

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