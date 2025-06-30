Лето в разгаре, и световой день в это время достигает максимальной длины. Однако уже с конца июня дни начинают медленно сокращаться, хотя на первый взгляд это незаметно. Для большинства людей важно знать, сколько светлого времени будет в течение дня — будь то для занятий спортом, отдыха на природе, работы на даче или фотосъёмки. Особенно это актуально для жителей Украины, ведь географическое положение страны влияет на продолжительность светового дня в каждом конкретном регионе.
В этой статье DNEWS разберёт, какой будет световой день 1 июля 2025 года в разных городах Украины. Укажет точное время рассвета и заката, проанализирует причины различий и подскажет, как использовать эти знания на практике. Вас ждёт подробная таблица по 25 городам страны, а также полезные советы для садоводов, спортсменов и просто тех, кто любит планировать свой день.
Почему световой день различается по регионам
На территории Украины время восхода и заката варьируется в зависимости от географических координат. В восточных регионах солнце встаёт значительно раньше, чем на западе, а на севере день чуть короче, чем на юге.
Световой день — это период от появления солнца над горизонтом до его полного исчезновения. Даже если вся страна живёт по одному времени (UTC+3 летом), физически солнце восходит и заходит в разное время. Разница между восточными и западными городами может превышать 45 минут.
Влияние широты и долготы
Чем дальше на восток — тем раньше начинается рассвет. В то же время, широта влияет на продолжительность дня: на юге Украины день чуть длиннее, чем на севере.
Географические особенности Украины
Украина вытянута с запада на восток, что обуславливает значительные колебания во времени рассвета и заката. Разница между Ужгородом и Луганском может достигать почти одного часа.
Таблица: точное время рассвета и заката 1 июля 2025 года
Ниже представлена таблица со временем восхода, заката и продолжительностью дня для 25 городов Украины. Эти данные помогут спланировать день с учётом естественного освещения.
|Город
|Рассвет
|Закат
|Долгота дня
|Киев
|04:47
|21:08
|16 ч 21 мин
|Львов
|05:08
|21:22
|16 ч 14 мин
|Харьков
|04:34
|20:40
|16 ч 06 мин
|Одесса
|05:03
|20:55
|15 ч 52 мин
|Днепр
|04:44
|20:50
|16 ч 06 мин
|Ужгород
|05:18
|21:23
|16 ч 05 мин
|Запорожье
|04:43
|20:48
|16 ч 05 мин
|Винница
|04:59
|21:06
|16 ч 07 мин
|Ивано-Франковск
|05:10
|21:20
|16 ч 10 мин
|Тернополь
|05:06
|21:17
|16 ч 11 мин
|Черновцы
|05:09
|21:15
|16 ч 06 мин
|Житомир
|04:55
|21:10
|16 ч 15 мин
|Чернигов
|04:42
|21:05
|16 ч 23 мин
|Сумы
|04:37
|20:52
|16 ч 15 мин
|Полтава
|04:42
|20:48
|16 ч 06 мин
|Кропивницкий
|04:54
|20:52
|15 ч 58 мин
|Черкассы
|04:51
|20:56
|16 ч 05 мин
|Николаев
|05:04
|20:50
|15 ч 46 мин
|Херсон
|05:02
|20:48
|15 ч 46 мин
|Кривой Рог
|04:54
|20:52
|15 ч 58 мин
|Луцк
|05:10
|21:20
|16 ч 10 мин
|Ровно
|05:08
|21:17
|16 ч 09 мин
|Хмельницкий
|05:04
|21:14
|16 ч 10 мин
|Краматорск
|04:32
|20:38
|16 ч 06 мин
|Мариуполь
|04:31
|20:34
|16 ч 03 мин
Как изменяется продолжительность дня после 1 июля
С точки зрения астрономии, пик светового дня приходится на летнее солнцестояние — около 21 июня. Уже с конца июня день начинает сокращаться, но очень медленно, почти незаметно в первые недели июля.
Насколько укорачивается день к середине месяца
К 15 июля день в среднем станет короче на 7–10 минут. Это может не ощущаться физически, но для точных расчётов важно учитывать.
Что происходит к концу июля
К 31 июля световой день в большинстве регионов Украины будет короче уже на 25–30 минут. Это постепенное сокращение продолжается до осеннего равноденствия.
Зачем знать точное время рассвета и заката
Информация о солнечном цикле важна не только для метеорологов. Она помогает выстраивать повседневную жизнь более гармонично.
Для дачников и фермеров
Раннее утро — лучшее время для полива растений, посадок и ухода за грядками. Точные данные о рассвете позволяют планировать работу без лишнего стресса.
Для спортсменов и путешественников
Утренние пробежки или походы лучше начинать на рассвете. А знание времени заката важно, чтобы вернуться до темноты.
Для фотографов
Золотой час утром и вечером — время наилучшего естественного освещения. Эти промежутки особенно ценны для съёмок на открытом воздухе.
Почему летом световой день длиннее
Летняя длина дня объясняется наклоном земной оси. В северном полушарии летом Солнце поднимается выше над горизонтом и дольше находится над ним.
Как работает земной наклон
Земля наклонена на 23,5°. В июле северное полушарие наклонено к Солнцу, поэтому световой день максимален.
Зависимость продолжительности дня от широты
Чем севернее город, тем заметнее разница между летом и зимой. В южных регионах перепады не такие резкие, но всё же ощутимы.
Прогнозы и планирование на лето 2025
Понимание солнечного графика помогает организовать отдых, работу и бытовые дела с максимальной пользой.
Планирование отпусков
Светлые вечера — идеальное время для прогулок, поездок и активностей на свежем воздухе. Данные по закату помогают выбрать оптимальное время для выездов.
Поддержание режима дня
Организм легче просыпается при естественном свете. Утренний подъём на рассвете синхронизирует биоритмы и улучшает самочувствие.
Энергосбережение
Чем дольше день — тем меньше необходимость включать свет. Это важно для бытовых расходов и экологии.
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