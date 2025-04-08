Вторник, 8 апреля, 2025
1 C
Киев
type here...
Общество
Время чтения 1 мин.

Доллар или другие инвестиции: куда выгоднее вкладывать деньги украинцам сейчас

Доллар или другие инвестиции: куда выгоднее вкладывать деньги украинцам сейчас

Специалисты рекомендуют украинцам хранить свои сбережения в облигациях внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Они отмечают, что на сегодня это один из самых доходных финансовых инструментов.

Об этом сообщил OBOZ.UA директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его словам, годовая доходность облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) примерно на 10% выше, чем доходность доллара.

«Просто возьмите и сравните, насколько изменился курс доллара, например, за год, и сколько бы вы заработали за год, если бы держали деньги в гривневых ОВГЗ. И вы увидите, что разница там практически 10%. Поэтому сегодня вложить деньги в гривневые ОВГЗ – наиболее выгодный вариант», – отмечается в сообщении.

В то же время он подчеркнул, что на внутреннюю экономическую ситуацию в Украине влияет много различных факторов. Среди них – ожидаемое ухудшение погодных условий уже на этой неделе, вероятная летняя засуха, а также сезонные особенности, связанные с аграрным производством.

«Если лето будет хорошее, то у нас с вами инфляция будет маленькой, потому что запасы продовольствия в Украине будут большими. … Ну и плюс обстрелы энергетической инфраструктуры врагами. Это тоже бьет по инфляции. Плюс рост заработных плат для производственного персонала – потому что их нет физически, мобилизованных много. Вот основные драйверы инфляции в Украине», – рассказал Пендзин.

Горячее за неделю

Политика

Разведка впервые зафиксировала индийский компонент в русском вооружении

0
Компонент был обнаружен при анализе вражеского вооружения. Украинская...
Культура

2 апреля праздник: традиции, приметы и важные события этого дня

0
2 апреля – это день глубокой веры, когда...
Политика

Британская теннисистка Франческа Джонс потеряла сознание во время матча и покинула корт на инвалидной коляске

0
Спортсменка потеряла сознание прямо на корте. В мире...
Спорт

УПЛ: «Динамо» на классе переиграло «Левый Берег»

0
Киевское "Динамо" чрезвычайно...
Общество

Прогноз магнитных бурь на сегодня 04 апреля 2025 в Украине: советы метеозависимым

0
Прогноз магнитных бурь на 04 апреля 2025 года в Украине: советы для метеозависимых, как минимизировать их влияние на здоровье. Подготовьтесь к геомагнитной активности.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Лечащий гнев: помогут ли комнаты ярости пережить травму
Следующая статья
Настольные игры для компании: во что сыграть с друзьями

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Кто сыграет в Лиге чемпионов и Лиге Европы: победитель Кубка может спутать карты лидерам УПЛ

0
Украинские клубные соревнования...

Ziferblat о Евровидении-2025: выступление, которое должно напомнить миру об Украине

0
Уже совсем скоро в швейцарском городе Базель состоится...

Какой лунный день 7 апреля 2025: что можно и что нельзя делать

0
7 апреля 2025 года — переход от 9-го к 10-му лунному дню, Луна в знаке Льва. Что делать, чего избегать и как использовать день с максимальной пользой.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.