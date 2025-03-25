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Общество
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Доллар в смартфоне: зачем банки переносят деньги в блокчейн

Два американских банка — Custodia Bank и Vantage Bank — провели эксперимент с токенизацией долларовых депозитов на блокчейне Ethereum. Они выпустили, передали и погасили цифровые активы Avit, полностью поддерживаемые фиатными средствами и отвечающие требованиям финансовых регуляторов США. Это первый случай, когда традиционные банки проверяют работу блокчейна в реальных условиях, а не во внутренних тестовых системах. Подобные эксперименты могут повлиять на всю финансовую систему, поскольку они открывают путь новому поколению цифровых платежей и переводов.

 

Восемь тестовых транзакций прошли под полным контролем регуляторов, включая проверку соответствия нормам BSA, AML и OFAC. Custodia отвечала за выпуск и контроль токенов, а Vantage Bank управлял фиатными резервами. Это означает, что впервые доллар, хранящийся в обычном банке, получил свою цифровую копию в открытой блокчейн-сети. Технологически это выглядит как создание «банковского» стейблкоина, который можно использовать без посредников. Для банков это может быть только началом экспансии в криптосферу, которая раньше воспринималась исключительно как независимый сектор.

 

Для людей, которые пользуются криптовалютами или часто путешествуют, это открывает новые возможности. Представь, что твои деньги больше не привязаны к конкретному банку или стране. Нет ограничений SWIFT, очередей в отделениях или задержек с переводами. Деньги можно переводить мгновенно, тратить где угодно и интегрировать в криптоекосистему — и все это без необходимости конвертации или использования сторонних платформ. Это может сделать международные платежи дешевле, быстрее и удобнее даже для тех, кто раньше не сталкивался с криптовалютами.

Для криптосообщества это событие имеет еще более глубокий смысл. Если банки начинают работать по блокчейному направлению, это означает, что доверие к криптовалют растет даже среди тех, кто раньше отвергал эту технологию. Потенциально это может стать толчком для создания легальных цифровых долларов, которым будут доверяться и обычные пользователи и государственные органы. Это также может изменить распределение сил в финансовой системе: раньше стейблкоины выпускали частные компании, а теперь банковская система начинает брать на себя эту функцию, придавая ей больше легальности и доверия.

Возможно, этот тестовый запуск еще не означает массового внедрения цифровых банковских долларов. Но он показывает, что традиционные финансовые учреждения больше не могут игнорировать блокчейн. И если этот процесс продолжится, в будущем наши деньги могут полностью перейти в цифровой формат, сохраняя при этом как стабильность фиата, так и скорость криптовалютных транзакций. Такое сочетание может стать стандартом в финансовой системе следующего десятилетия, изменяя подход к сохранению и использованию денег в цифровую эпоху.

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