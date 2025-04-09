Доллары 2006 года: почему их отказываются принимать и какова их стоимость

Доллар остается одной из наиболее популярных валют в Украине, из-за чего часто возникают вопросы: какие банкноты принимают для обмена, а какие нет. Особое внимание привлекают доллары 2006 года выпуска.

Это означает, что деньги должны пройти проверку на подлинность и не иметь значительных повреждений или износа. В случае несоответствия хотя бы одному из этих критериев банки и обменники имеют право отказать в обмене. Это правило распространяется и на банкноты в 2006 году. Кроме того, все доллары, независимо от года выпуска, должны обмениваться по стандартному курсу.

Следует отметить, что финансовые учреждения не имеют права устанавливать ограничения по номиналу или году выпуска долларовых банкнот, являющихся законным платежным средством. К тому же НБУ отменил понятие «незначительно изношенные банкноты иностранных валют», поэтому это больше не может быть поводом для отказа в обмене.

Ранее мы рассказывали, что купюры номиналом в 100 долларов в 2003 году могут вызвать проблемы.