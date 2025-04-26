С 27 по 30 апреля 2025 года в Киеве организованы дополнительные маршруты общественного транспорта для поездок к городским кладбищам. Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА. Основной поток пассажиров ожидается в воскресенье, 27 апреля, поэтому в этот день будет задействовано максимальное количество автобусов, троллейбусов и трамваев. Будет выделен дополнительный транспорт на кладбища в поминальные дни. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как будет организовано движение 27 апреля

Северное кладбище

Автобус № 258: «ст. м. Лесная — Северное кладбище» (70 машин)

Трамваи: № 8: «ст. м. Позняки — ст. м. Лесная» (12 вагонов) № 28: «ул. Милославская — ст. м. Лесная» (10 вагонов) № 29: «ст. м. Бориспольская — ст. м. Лесная» (5 вагонов) № 35: «ул. Сержа Лифаря — ст. м. Лесная» (7 вагонов)



Южное кладбище

Автобус № 740 (дополнительный): «Одесская площадь — Южное кладбище» (20 машин)

Автобусы: № 56, 57, 120

Троллейбусы: № 11, 12, 43, 45

Маршрутные такси: № 461, 496

Лесное кладбище

Автобусы: № 63, 77, 81, 101

Дополнительные автобусы: № 121, 122, 124, 125

Троллейбусы: № 37, 37-А

Трамваи: № 5, 22, 28, 33, 35

Маршрутные такси: № 151, 233, 240, 241, 405, 416, 434, 529, 544, 555, 590

Лукьяновский заповедник

Троллейбусы: № 16, 19, 23

Автобус № 50

Маршрутные такси: № 166, 439

Соломенское кладбище

Автобусы: № 22, 69, 119

Троллейбусы: № 3, 8, 9-К, 17, 19, 30, 35, 40

Маршрутные такси: № 223, 401, 496, 499, 518

Другие кладбища

Пуща-Водицкое кладбище: автобус № 30, трамваи № 12, 17, 19

Корчеватское кладбище: автобус № 20, маршрутки № 470, 557, 567

Святошинское кладбище: автобусы № 23, 56, 57, троллейбус № 39, маршрутки № 401, 408

Братское и Михайловское кладбища: автобус № 9, трамваи № 1, 2, маршрутные такси № 188, 201, 408, 421, 461, 510

Мышеловское кладбище: автобус № 52, маршрутное такси № 470

Чапаевское кладбище: автобусы № 43, 43-К, 57, маршрутка № 567

Пироговское кладбище: автобус № 27

Совское кладбище: автобус № 19, маршрутные такси № 205, 239

Городское кладбище: автобусы № 14, 32, 90, 90-К, 103, троллейбусы № 4, 5, 16, 23, 26, 35, маршрутки № 166, 223

Байковое кладбище: автобусы № 5, 5-К, 12, 20, 22, 109, троллейбусы № 1, 12, 40, 42, маршрутки № 520, 539

Военное кладбище: троллейбусы № 16, 19, 23, 30, 31, 35, автобус № 50, маршрутные такси № 166, 439

Дополнительные маршруты 28 апреля

Мемориал в парке Вечной Славы: автобусы № 24, 25, 55, троллейбус № 38, маршрутки № 470, 520

Дарницкое и Позняковское кладбища: автобусы № 17, 18, 42, 45, 51, 63, 115, трамваи № 8, 22, 27, 29, маршрутные такси № 407, 415, 503, 526, 529

Зверинецкое кладбище: автобусы № 51, 109, 118, троллейбусы № 43, 43-К, маршрутки № 205, 416, 590

Бортничанское кладбище: автобус № 104, маршрутка № 529

Выгуровское и Троещинское кладбища: автобус № 6

Маршруты на 29 апреля

Автобусы № 11, 11-Д

Военное кладбище: троллейбусы № 16, 19, 23, 30, 31, 35, маршрутки № 166, 439

Байковое кладбище: автобусы № 5, 5-К, 12, 20, 22, 109, троллейбусы № 1, 12, 40, 40-К, 42, маршрутки № 520, 539

Маршруты на 30 апреля

Городское кладбище: автобусы № 14, 32, 90, 90-К, 103, троллейбусы № 4, 5, 16, 23, 26, 35, маршрутки № 166, 223

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