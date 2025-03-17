Дополнительные преимущества для пенсионеров: какие льготы доступны после 60 лет в Украине

В Украине пожилые люди имеют право на государственные льготы, однако многие пенсионеры даже не подозревают обо всех доступных им привилегиях. Пенсионное удостоверение открывает возможность воспользоваться рядом услуг бесплатно или с существенными скидками.

В 2024 году право на пенсию имеют граждане, достигшие 60-летнего возраста и имеющие не менее 32 лет трудового стажа. Получив пенсионное удостоверение, они могут воспользоваться следующими льготами:

Субсидии на коммунальные услуги размер скидки определяется индивидуально в зависимости от дохода и площади жилья.

размер скидки определяется индивидуально в зависимости от дохода и площади жилья. Бесплатные коммунальные услуги – для пенсионеров, работавших в сельской местности в области образования, медицины или культуры.

Бесплатный проезд – в общественном транспорте (кроме такси), а также в пригородных электричках и автобусах.

– в общественном транспорте (кроме такси), а также в пригородных электричках и автобусах. Бесплатная парковка – на платных парковках.

– на платных парковках. Юридическая помощь – безвозмездные первичные консультации, а для тех, чья пенсия меньше 4722 гривен, также вторичная правовая поддержка.

– безвозмездные первичные консультации, а для тех, чья пенсия меньше 4722 гривен, также вторичная правовая поддержка. Освобождение от земельного налога – для определенных категорий пенсионеров.

– для определенных категорий пенсионеров. Скидка 50% на автострахование – при условии, что мощность двигателя автомобиля не превышает 2500 куб. см.

Могут ли отказать пенсионеру в льготном проезде?

Иногда водители маршруток или автобусов отказывают пожилым людям в бесплатном проезде, аргументируя это тем, что льготные места якобы истекли. Однако такие действия незаконны. Согласно Закону Украины «Об автомобильном транспорте», водители обязаны перевозить всех пассажиров, имеющих право на льготы, независимо от количества занятых мест.

Льготы для военных пенсионеров после 60 лет в Украине

Военные пенсионеры имеют право на скидки от 50 до 75% на оплату коммунальных услуг, а для лиц с инвалидностью, полученной в результате войны, эта скидка составляет 100%. Для оформления льготы необходимо обратиться в местное отделение Пенсионного фонда.

Дополнительные льготы для детей войны

Лица, которые на момент Второй мировой войны были младше 18 лет, также имеют определенные социальные гарантии. Они могут воспользоваться следующими льготами:

Дополнительный оплачиваемый отпуск – 14 дней в году.

– 14 дней в году. Защита от сокращения – гарантия сохранения рабочего места.

– гарантия сохранения рабочего места. Право на земельный участок – для строительства жилья.

– для строительства жилья. Коммунальные скидки – 25% стоимости услуг.

– 25% стоимости услуг. Финансовая помощь при нетрудоспособности – выплата в размере 100% от средней заработной платы.

Эти льготы направлены на поддержку военных пенсионеров и ветеранов, обеспечивая достойный уровень жизни.