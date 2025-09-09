Гуманитарная флотилия, направлявшаяся к берегам Газы, оказалась в центре громкого инцидента. Одно из судов, на борту которого находилась шведская экоактивистка Грета Тунберг, предположительно подверглось атаке беспилотника в Средиземном море. Эта ситуация вызвала резонанс в международных СМИ, поскольку миссия носила исключительно мирный и гуманитарный характер.

Хотя официального подтверждения нападения нет, факт пожара и повреждения судна уже зафиксирован. DNEWS рассказывает обо всех обстоятельствах происшествия, предыдущих попытках прорыва блокады и реакции властей.

Что произошло с судном Family Boat у берегов Туниса

По данным агентства Reuters, судно Family Boat, входившее в состав флотилии Global Sumud Flotilla, загорелось вблизи тунисского побережья. Причиной пожара, по предварительным данным, могла стать атака беспилотника.

На момент инцидента на борту находилось шесть участников миссии. Организаторы утверждают, что никто не пострадал, однако огонь повредил главную палубу и складские помещения с гуманитарным грузом.

Флотилия Global Sumud Flotilla известна своими попытками привлечь внимание к гуманитарной катастрофе в Газе путём морских протестов. Её представители заявили, что попытки устрашения не остановят их миссию.

Заявление Греты Тунберг: речь не о нас, а о Палестине

Грета Тунберг подтвердила факт инцидента, но подчеркнула, что главное — не происшествие, а цель поездки. Она отметила, что мир должен обратить внимание на лишение палестинцев базовых условий для жизни.

«Речь не о нашем путешествии, а о Палестине. О том, как миллионы людей сознательно лишают права на выживание. И о том, как мир молчит», — написала активистка в соцсетях.

Экоактивистка уже не впервые участвует в подобных гуманитарных миссиях. Её участие вызывает широкий общественный резонанс, в том числе в Израиле.

Власти Туниса опровергли информацию об атаке дрона

После публикации информации о нападении, власти Туниса выступили с официальным заявлением. Представитель Национальной гвардии сообщил агентству, что никаких беспилотников в районе происшествия зафиксировано не было.

Он также добавил, что предварительное расследование указывает на взрыв, произошедший внутри судна. Причины возгорания пока официально не названы, следствие продолжается.

Предыдущие попытки прорыва морской блокады Газы

Это уже не первая попытка Греты Тунберг принять участие в гуманитарной миссии к берегам Газы. В июне 2025 года она с группой активистов отправилась в плавание на судне Madleen из сицилийского порта Катания. Цель — прорыв израильской морской блокады сектора Газа.

Министр обороны Израиля тогда приказал не допустить прибытия судна. ВМС Израиля перехватили его, после чего 10 июня Тунберг и ещё трое активистов были депортированы.

Новая миссия, новые трудности

20 июля 2025 года ещё одно гуманитарное судно покинуло Италию, но уже без участия Тунберг. Его отправила организация Freedom Flotilla Coalition в попытке завершить миссию, прерванную ранее.

Однако 1 сентября флотилия была вынуждена вернуться из-за шторма в Средиземном море. Несмотря на это, организаторы заявили о намерении продолжать миссию в дальнейшем.

Международная реакция и дальнейшие ожидания

Пока официальные власти других стран воздерживаются от комментариев, ряд международных организаций выступили с заявлениями, осуждающими нападения на гуманитарные миссии.

Мировое сообщество с нетерпением ожидает результатов официального расследования со стороны Туниса, а также реакции Израиля, который ранее уже блокировал подобные миссии.

Фото: Keystone Press Agency