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Общество
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Дроны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае РФ: загорелся масштабный пожар (фото)

У станицы Кавказской вблизи Кропоткина в Краснодарском крае произошел пожар на нефтебазе после атаки беспилотника. В результате инцидента был поврежден трубопровод, соединяющий резервуары. Работу предприятия временно приостановили.

Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края. По информации местных властей, возгорание возникло в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата.

«Площадь пожара составляет около 20 квадратных метров. Поврежден трубопровод между резервуарами. Была активирована автоматическая система пожаротушения и охлаждения. Событию присвоен четвертый ранг сложности.»

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