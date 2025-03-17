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Общество
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Дроны атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в российской Астрахани: загорелся пожар

В ночь на понедельник, 17 марта, объекты топливно-энергетической инфраструктуры в Астраханской области россии подверглись атаке ударных дронов. В результате падения обломков возник пожар.

Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. По его словам, в регионе была отражена попытка массированной атаки на энергообъекты. Однако обломки одного из беспилотников упали на территорию одного из предприятий, что и стало причиной возгорания.

Бабушкин отметил, что ситуация находится под контролем, а спасатели и аварийные службы оперативно приступили к ликвидации последствий. Во время инцидента пострадал один человек, который уже госпитализирован.

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