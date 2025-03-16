Дроны РФ атаковали Чернигов: есть попадания в многоэтажку и частные дома (фото)

В ночь на 16 марта в Чернигове во время российской атаки БПЛА один из них попал в пятиэтажку. Также известно, что другой «шахед» повредил два частных дома.
Об этом сообщил начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский на своей Telegram-странице. На месте взрыва есть пожар. Работают все спасательные службы.
По информации начальника Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, в результате попадания одного из «шахедов» разрушены два верхних этажа многоэтажки.
Брижинский отмечает, что в поврежденной пятиэтажке завалены две квартиры, доступ к которым ограничен.
Спасатели эвакуировали из одной из заваленных квартир пожилую женщину.
Как сообщили в Черниговском городском совете, по состоянию на утро 16 марта ситуация по разрушениям такова:
- 2 квартиры разрушены;
- 12 квартир повреждены;
- 3 автомобиля уничтожены;
- 2 автомобиля повреждены.
«Обследование продолжается. Информация будет дополняться», – отметили в горсовете.