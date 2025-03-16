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Общество
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Дроны РФ атаковали Чернигов: есть попадания в многоэтажку и частные дома (фото)

В ночь на 16 марта в Чернигове во время российской атаки БПЛА один из них попал в пятиэтажку. Также известно, что другой «шахед» повредил два частных дома.

Об этом сообщил начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский на своей Telegram-странице. На месте взрыва есть пожар. Работают все спасательные службы.

Дроны РФ атаковали Чернигов: есть попадания в многоэтажку и частные дома (фото)

По информации начальника Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, в результате попадания одного из «шахедов» разрушены два верхних этажа многоэтажки.

Дроны РФ атаковали Чернигов: есть попадания в многоэтажку и частные дома (фото)

Брижинский отмечает, что в поврежденной пятиэтажке завалены две квартиры, доступ к которым ограничен.

Спасатели эвакуировали из одной из заваленных квартир пожилую женщину.

Дроны РФ атаковали Чернигов: есть попадания в многоэтажку и частные дома (фото)

Как сообщили в Черниговском городском совете, по состоянию на утро 16 марта ситуация по разрушениям такова:

  • 2 квартиры разрушены;
  • 12 квартир повреждены;
  • 3 автомобиля уничтожены;
  • 2 автомобиля повреждены.

Дроны РФ атаковали Чернигов: есть попадания в многоэтажку и частные дома (фото)

«Обследование продолжается. Информация будет дополняться», – отметили в горсовете.

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