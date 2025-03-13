Дроны устроили атаку на 6 областей РФ: в Калужской области пылает завод

В России заявили об атаке беспилотников на шесть регионов страны, а также сообщили о пожаре на заводе в Калужской области. В ночь на 13 марта их силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 77 беспилотников, которые, по их словам, принадлежали Украине.

В Минобороны РФ утверждают, что больше всего дронов было сбито над Брянской областью — 30 аппаратов, еще по шесть дронов уничтожили над Курской и Воронежской областями, а также по пять — над Ростовской и Белгородской. Больше всего беспилотников, по их утверждениям, атаковало Калужскую область — там сбили 25 дронов.

В то же время губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о пожаре на одном из промышленных предприятий в Дзержинском районе, который произошел в результате падения беспилотника. По его словам, также зафиксированы повреждения в другом районе области – были выведены из строя вышка связи и линия электроснабжения.

Российские СМИ и местные паблики уточняют, что атака беспилотников была направлена на завод «Калужский газобетон».