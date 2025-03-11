Экономист рассказал, где и как украинцам инвестировать гривны, чтобы получить максимальную прибыль

Украинцы внимательно следят за ситуацией на валютном рынке, пытаясь понять, какая валюта принесет наибольшую выгоду. Экономист и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин посоветовал обратить внимание на облигации внутреннего государственного займа.

Он отметил, что это позволит получить чистый доход без налоговых вычетов, а также будет способствовать поддержке страны. Об этом эксперт рассказал в эфире КИЕВ24.

«Если провести расчеты, то облигации внутреннего государственного долга, в частности военные облигации, выгоднее для сохранения и приумножения капитала. Таким образом, вы одновременно получаете выгодный доход и поддерживаете свою страну», – сказал Пендзин.

Он также добавил, что доходность от ОВГЗ в настоящее время превышает ставки по долларам в банках.

Что ждать от курса доллара до конца 2025 года

Аналитик Алексей Козырев предполагает, что Национальный банк Украины, вероятно, вынужден будет постепенно девальвировать гривну, чтобы соответствовать показателям, заложенным в бюджете, где прогнозируется курс доллара на уровне 45 гривен до конца 2025 года.

Он также добавил, что если текущие соотношения евро/доллар на внешних рынках сохранятся, то к концу года курс евро в Украине может составить около 46,35 — 48 гривен за евро.