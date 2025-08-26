Первая ракетка Украины, Элина Свитолина, потерпела поражение в первом круге US Open-2025. Это стало её худшим результатом на этом турнире за последние 11 лет. В матче с венгеркой Анной Бондар, которая занимает 97-е место в мировом рейтинге, Свитолина проиграла с результатом 0:2 по сетам. Об этом сообщает

DNEWS со ссылкой на USOPEN.

Этот матч стал двенадцатым для Свитолиной на основном табло американского Большого шлема. В прошлом году украинка завершила свое выступление на турнире в третьем раунде, где проиграла третьей сеяной Коко Гофф.

Начало игры было равным — теннисистки обменивались победами в геймах до счета 2:2. Однако затем Анна Бондар перехватила инициативу и выиграла следующие четыре гейма, завершив первый сет в свою пользу — 6:2.

Второй сет начался с того, что Свитолина отдала инициативу сопернице, уступая 0:2. Бондар продолжила наращивать свое преимущество и вышла вперед 5:1. Несмотря на попытки украинки сократить отставание, Бондар выиграла и второй сет — 6:4.

Матч длился 1 час 41 минуту. За это время Свитолина допустила на 19 невынужденных ошибок больше, чем её соперница (41 против 22). Однако украинка обогнала венгерку по количеству выигранных ударов — 23 против 20.

Анна Бондар (Венгрия) — Элина Свитолина (Украина, 12) — 2:0 (6:2, 6:4).

Поражение в первом круге — это худший результат для первой ракетки Украины на турнире за последние 11 лет. В последний раз Свитолина вылетала на старте американского Грендслема в 2014 году. Тогда она уступила словенке Полоне Герцог.

В целом, это первый вылет Элины в первом круге турнира Большого шлема за семь лет. Последний раз она терпела поражение на старте Вимблдона-2018, уступив немке Татьяне Марии.

После вылета Свитолиной, Даяны Ястремской и Юлии Стародубцевой на US Open от Украины осталась лишь одна представительница: Марта Костюк, которая в первом круге встретится с британкой Кэти Бултер. Этот матч состоится во вторник, 26 августа.

