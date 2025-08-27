В преддверии осени, когда лето медленно угасает, наступает один из самых мягких и благодатных лунных дней месяца. 28 августа 2025 года Луна пребывает в своей молодой растущей фазе, переходя от знака Весов к Скорпиону и активируя мощную внутреннюю работу, прощение и интуицию. Этот четверг несёт в себе не столько бурю событий, сколько потребность в осмысленности, принятии и душевной гармонии.

Переход от пятого к шестому лунному дню происходит в 11:45, и именно после этого момента день набирает особую силу. Это период, когда нужно не бороться с обстоятельствами, а отпустить, принять и вдохновиться. Луна в Скорпионе усиливает интуицию и пробуждает тягу к познанию скрытых смыслов. Четверг под покровительством Юпитера открывает возможности для карьерного роста, публичных дел и решения имущественных вопросов. В этом материальном и одновременно глубоко духовном дне важно сохранять внутреннюю тишину и наблюдать за собой и окружающим миром. Подробности узнайте в статье от DNEWS.

Ключевые астрологические параметры дня

Перед тем как распланировать этот день, нужно понять, из чего складывается его лунная энергия. 28 августа 2025 года — это сочетание шестого лунного дня, растущей Луны и знака Скорпион.

Фаза Луны и её влияние

Растущая Луна в первой фазе символизирует накопление энергии и пробуждение внутренних процессов. Этот период особенно важен для начала новых циклов — как внешних, так и внутренних. Освещённость Луны составляет 24%, а её возраст — 4 дня и 19 часов, что указывает на мощную, но мягкую волну активности.

Освещённость: 24%

Видимость: 1770.94 arcsec

Возраст Луны: 04:19

Расстояние от Земли: 404 853 км

Элонгация: 58.7°

Ранним утром до 4:14 Луна ещё пребывает в Весах, затем она входит в знак Скорпиона, где пробудет до конца дня.

Скорпион и его астрологическое значение

С 4:14 утра Луна входит в загадочный и глубокий знак Скорпион. Это усиливает стремление к исследованиям, самоанализу, философии и даже мистике. Также в течение дня возрастает вероятность важных знакомств и эмоциональных переживаний.

Сила интуиции возрастает

Люди становятся чувствительнее к деталям и внутренним импульсам

Увеличивается способность к концентрации и глубокому погружению в задачу

Суть шестого лунного дня

Шестой лунный день — это время, когда не нужно торопиться. Он символизирует принятие, покой и мягкое прощение. Это день, когда важно остановиться, выдохнуть и позволить себе ничего не делать.

Духовное значение дня

Это день благодати и любви. Не стоит вступать в конфликты, жаловаться или впадать в уныние. Всё, что вас беспокоит — временно. Осознайте: вы уже идёте правильным путём, и сегодня можно просто быть.

Не жалуйтесь на жизнь — это блокирует потоки энергии

Не поддавайтесь раздражению и обидам

Простите себя и других — это очистит внутреннее пространство

Практика принятия

Старайтесь наблюдать, а не вмешиваться. Если появляется раздражение — просто признайте его и отпустите. День хорошо подходит для уединения, медитации, тишины и внутренней настройки.

Рекомендации по делам и взаимодействию

Несмотря на то что день мягкий по своей энергетике, он остаётся благоприятным для многих сфер деятельности, особенно в тех случаях, когда вы уже заложили фундамент ранее.

Что рекомендуется делать

Общаться с противоположным полом, выстраивая добрые отношения

Заниматься планированием без давления и спешки

Обращаться за помощью к авторитетным людям или наставникам

Принимать участие в делах, связанных с обучением или передачей знаний

Слушать музыку, читать, писать, размышлять — всё, что включает сознание

Чего стоит избегать

Давления на себя или других

Критики, претензий, выяснений отношений

Поспешных решений в делах, требующих анализа

Любой суеты — она разрушает гармонию шестого лунного дня

Энергия четверга и покровительство Юпитера

Четверг находится под управлением планеты Юпитер — символа изобилия, роста, власти и закона. Это день, когда удача благоволит тем, кто готов к социальным взаимодействиям, расширению горизонтов и крупным задачам.

День государственных дел и общественной активности

Отличное время для взаимодействия с органами власти

Можно решать юридические и административные вопросы

Подходит для продвижения по карьерной лестнице

Энергия способствует расширению бизнеса, созданию партнёрств

Благоприятный день для обсуждения крупных проектов

Финансы и путешествия

Юпитер также поддерживает финансовые потоки. Этот день подойдёт для инвестиций, крупных покупок, решения имущественных вопросов. Также можно отправиться в поездку — даже короткое путешествие подарит новые впечатления.

Луна и её положение в небе

Согласно астрономическим данным, Луна 28 августа поднимается над горизонтом в 11:45, а заходит в 20:24. Весь период с 11:45 и до конца дня находится под влиянием шестого лунного дня и Скорпиона.

Восход Луны: 11:45, азимут 119:52°

Заход Луны: 20:24, азимут 236:43°

Положение на 12:00: высота +01:50°, азимут 122:56°

Эти показатели особенно интересны тем, кто практикует наблюдение за Луной или синхронизирует свою активность с лунными ритмами.

Отношения, любовь и эмоциональная жизнь

Шестой лунный день благоволит тёплым, искренним контактам. Особенно он подходит для мягкой беседы, прощения и сближения с теми, кто вам дорог.

Любовные энергии

Подходящий день для романтических жестов

Можно признаться в чувствах или проявить заботу

Хорошо восстановить старые связи и отношения

Сексуальная энергия активна, но нежна

Общение и дружба

Лучше молчание, чем раздражение

Благоприятны встречи на природе, совместное времяпрепровождение без суеты

Не стоит обсуждать политику и спорные темы — можно легко поссориться

Творчество, мистика и самопознание

Скорпион усиливает тягу к тайному и глубинному. Это хороший день для эзотерических практик, работы с подсознанием и творческого осмысления внутреннего опыта.

Что особенно хорошо делать сегодня

Медитировать, наблюдать за дыханием

Читать духовную или философскую литературу

Вести дневник, записывать сны

Создавать — писать стихи, музыку, рисовать, вышивать

Как работать с внутренними состояниями

Отслеживайте раздражение, зависть, грусть — это сигналы, а не враги

Не спешите действовать — просто почувствуйте и запишите

Если тянет к уединению — не сопротивляйтесь

Чем завершить день и как подготовиться к следующему

Вечер 28 августа пройдёт в мягкой тишине. Момент захода Луны — время для завершения всего лишнего. Поблагодарите себя за спокойствие, отпустите всё, что тревожило, и настройтесь на обновление.

Подведите итоги в дневнике

Примите ванну или проведите ритуал очищения

Лягте спать раньше, избегая телефонов и шума

Визуализируйте день завтрашний — пусть он будет продолжением этой гармонии

