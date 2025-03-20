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Общество
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ЕС предоставил Украине 1 млрд евро по доходам от российских активов

Европейский Союз перечислил Украине очередной финансовый транш в размере 1 миллиарда евро в рамках программы ERA. Вырученные средства будут направлены на финансирование приоритетных статей государственного бюджета Украины.

О поступлении средств официально сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Как отметил глава украинского правительства, это уже второй транш помощи от ЕС, формируемый за счет доходов от замороженных российских активов. По словам Шмыгаля, суммарная финансовая поддержка, оказанная Украине европейскими партнерами в рамках инициативы G7, составила уже 4 миллиарда евро.

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