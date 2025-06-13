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ЕС продлевает временную защиту для украинцев до марта 2027 года, но разрабатывает план для их возвращения с целью восстановления Украины.
ЕС продлевает временную защиту для украинцев до марта 2027 года, но разрабатывает план для их возвращения с целью восстановления Украины.
Общество
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ЕС продлевает временную защиту украинцам ещё на один год до марта 2027

Европейский Союз принял решение продлить программу временной защиты для граждан Украины, продолжив поддержку 4,3 миллионов украинцев, находящихся на территории ЕС. Согласно заявлению еврокомиссара по вопросам внутренних дел и миграции Магнуса Бруннера, эта мера будет действовать до марта 2027 года. В то же время, ЕС активно работает над созданием дорожной карты для возвращения украинцев в страну в целях её восстановления. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на UNN.

«Сегодня мы продлеваем временную защиту для граждан Украины, однако также ведутся обсуждения по разработке плана, который обеспечит возвращение наших граждан домой, чтобы они могли принимать участие в восстановлении Украины», – отметил Бруннер, который присутствовал на заседании Совета ЕС по внутренним делам в Люксембурге. Он добавил, что данный вопрос также обсуждался с вице-премьером Украины Алексеем Чернышевым.

Продление программы защиты стало важным шагом в поддержке украинцев, но ЕС сосредоточен на том, чтобы обеспечить стратегию возвращения, которая позволит ускорить восстановление Украины в будущем.

Ранее мы писали о том, что ЕС начинает разработку плана возвращения украинцев после войны, — Politico.

Фото: Laurie Dieffembacq/European Union 2024

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