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Общество
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Финансовая поддержка для украинских пенсионеров: кто сможет получить деньги от ООН в 2025 году

Пенсионеры, отвечающие требованиям программы ООН по дополнительной денежной помощи, смогут получить выплаты от Всемирной продовольственной программы, которая будет действовать до середины 2025 года. Это будет сумма, равная разнице между 3250 грн и размером пенсии, которую получает пенсионер.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Если пенсионная выплата составляет 3100 гривен, то разница между 3250 гривнами и этой суммой будет составлять 150 гривен. Это и будет доплата, получаемая пенсионером.

Чтобы получить эту помощь, нужно выполнить три условия:

  1. Лицо должно проживать в зоне боевых действий или в прифронтовой территории.
  2. Размер пенсии не должен превышать 3250 гривен.
  3. Отсутствие каких-либо выплат от международных организаций или пособий для внутренне перемещенных лиц с 1 марта 2023 года.

В число таких территорий входят области, где продолжаются или возможны боевые действия: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговская.

Выплата пособия прекращается, если пенсионер перестает отвечать хотя бы одному из этих условий.

Кто еще имеет право на помощь ООН

Отметим, что в конце 2024 к списку лиц, которые могут получить денежную помощь, добавили новые категории граждан. Теперь право на выплаты имеют:

  • люди, не имеющие права на пенсию;
  • взрослые и дети с инвалидностью.

Важно! Однако для получения помощи нужно соответствовать нескольким критериям одновременно.

Раньше мы рассказывали, кто из украинцев может получить по 15 тысяч. грн и как подать заявку.

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