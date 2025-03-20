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Общество
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ФРС сдерживает ставки, но удержится ли криптоиндустрия?

Федеральная резервная система США оставила ключевую процентную ставку на уровне 4,25%-4,50%, что полностью совпало с ожиданиями финансовых аналитиков. Однако для криптоинвесторов главный интерес заключается не только в самом решении, но и в риторике регулятора по поводу будущей монетарной политики. Высокие ставки ограничивают доступ к дешевому капиталу, заставляя инвесторов выбирать более стабильные активы, такие как гособлигации. В то же время, снижение ставок в будущем могло бы спровоцировать новую волну интереса к цифровым активам, стимулируя их рост. Ожидается, что рынок будет внимательно следить за дальнейшими заявлениями ФРС, поскольку именно они будут определять будущую траекторию финансовых активов.

Накануне заседание ФРС крипторинок продемонстрировало незначительное снижение. Во вторник доджкойн (DOGE) и XRP потеряли немногим более 3% за последние 24 часа, возглавив падение среди основных цифровых активов. Общий индекс CoinDesk 20 (CD20), отражающий динамику более широкого рынка криптовалют, снизился на 2%. Это отражает всеобщую неопределенность, охватившую инвесторов накануне важного решения ФРС относительно монетарной политики. Отсутствие значимой волатильности свидетельствует о том, что участники рынка заняли выжидательную позицию, оценивая вероятные последствия заявлений регулятора.

Биткоин продолжает консолидацию в пределах $82 000–85 000, поскольку участники рынка еще не получили достаточно сигналов для нового импульса. Эксперты Bitget Research считают, что ситуация остается неопределенной, и ключевую роль будут играть макроэкономические данные. Аналитики QCP Capital добавляют, что даже незначительный намек на смягчение политики может вызвать резкий скачок криптовалютного рынка. Продление жесткого курса замедлит привлечение новых инвестиций в сектор цифровых активов.

Сейчас высокие ставки делают традиционные финансовые инструменты более привлекательными для инвесторов, ограничивая ликвидность в криптосекторе. Однако исторически в периоды более мягкой денежно-кредитной политики криптовалюты показывали более сильный рост. Это связано с тем, что в условиях дешевых денег инвесторы активнее ищут высокодоходные активы. Криптовалюты, которые всегда отличались высокой волатильностью, остаются потенциально выгодной инвестицией в случае изменения курса ФРС. Однако пока рынок вынужден действовать в состоянии неопределенности.

Некоторые экономисты считают, что во второй половине года вероятность изменения политики ФРС возрастет, если экономическая ситуация в США станет ослабевать. В таком случае, цифровые активы могут получить новый толчок к росту. Однако пока ФРС сохраняет сдержанную позицию, пытаясь контролировать инфляцию и не допустить чрезмерного риска для экономики. Если ситуация изменится, крипторинок может оказаться в более благоприятных условиях, но пока этого не произошло, инвесторы продолжают действовать осторожно.

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