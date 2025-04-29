Когда вы ждёте важную доставку, главное — быть уверенным, что посылка в пути и прибудет вовремя. И «Новая почта», и «Укрпочта» предоставляют удобные инструменты для отслеживания отправлений. В этой статье вы узнаете, как проверить, где посылка, по номеру ТТН или без него, а также получите пошаговые инструкции для каждого сервиса.
Что такое номер ТТН и зачем он нужен
ТТН (транспортная накладная) — это уникальный номер, который присваивается каждой посылке при оформлении отправки. Именно по этому номеру система определяет, где в данный момент находится ваша посылка, и отображает всю информацию о её маршруте.
- У «Новой почты» это 14-значный цифровой код.
- У «Укрпочты» — 13-значный трек-номер, который может содержать буквы (например: RR123456789UA).
Номер ТТН или трек-код — главный инструмент для отслеживания.
Где найти номер отправления
- В SMS или Viber-сообщении от перевозчика
- В чеке или на квитанции при отправке
- В письме от интернет-магазина
- В личном кабинете или приложении (если вы зарегистрированы)
- У отправителя, если вы получатель
Как отследить посылку «Новой почты»
Через официальный сайт
- Зайдите на сайт novaposhta.ua
- Введите номер ТТН в поле «Відстежити відправлення»
- Нажмите «Пошук» — появится полный маршрут и текущий статус посылки
Можно отслеживать сразу несколько номеров, просто вводя их через запятую.
Через мобильное приложение
- Установите приложение «Нова пошта» (iOS/Android)
- Войдите по номеру телефона
- Все посылки, оформленные на этот номер, появятся автоматически
- Получайте push-уведомления и следите за каждым этапом доставки
Через чат-бот
- Telegram: @NovaPoshtaBot
- Viber: Nova Poshta
- Facebook Messenger: Nova Poshta
Бот подскажет, где ваша посылка, когда она прибудет и в какое отделение.
Как отследить посылку «Укрпочты»
Через сайт Укрпочты
- Перейдите на сайт ukrposhta.ua
- Введите трек-номер в поле «Відстежити»
- Нажмите кнопку поиска и посмотрите информацию о посылке
Система покажет дату отправки, текущий статус и предполагаемую дату доставки.
Через мобильное приложение
- Скачайте приложение «Укрпошта» (iOS/Android)
- Введите трек-номер или войдите через номер телефона
- Просматривайте историю отправлений, статусы и получайте уведомления
Через международные сервисы
Если посылка международная — можно отслеживать её через:
- 17track.net
- parceltrack
- или любую платформу, поддерживающую международные коды
Для международной посылки убедитесь, что ваш номер отслеживается в системе международной логистики (начинается с двух букв и заканчивается на UA)
Как отследить посылку по номеру телефона (без ТТН)
В «Новой почте»:
- Войдите в приложение по номеру телефона
- Все посылки, оформленные на этот номер, автоматически добавятся в личный кабинет
Работает только при условии, что при оформлении отправления указан именно ваш номер.
В «Укрпочте»:
На данный момент отслеживание по номеру телефона не предусмотрено, только по трек-коду. Но если вы зарегистрированы в приложении, и оформляете отправку с авторизацией, посылка отобразится в профиле.
Какие бывают статусы посылки
Для «Новой почты»:
- Принято к отправке
- В пути
- Прибыло на отделение
- Ожидает вручения
- Получено
- Возврат отправителю
Для «Укрпочты»:
- Відправлення зареєстроване
- Прямує до сортувального центру
- Доставляється
- Прибуло у відділення
- Видано адресату
- Повертається
Что делать, если посылка не отслеживается
- Проверьте правильность номера (без пробелов и лишних символов)
- Подождите несколько часов — возможно, информация ещё не обновилась
- Свяжитесь со службой поддержки перевозчика
- Убедитесь, что посылка уже отправлена, а не просто оформлена
Советы для удобного отслеживания
- Сохраняйте номер ТТН или трек-код до получения посылки
- Используйте мобильное приложение — это самый быстрый способ получать обновления
- Не откладывайте получение — особенно в «Новой почте», где срок хранения ограничен
- Подключайте уведомления в чат-боте — это удобно и бесплатно
Узнать, где находится ваша посылка от «Новой почты» или «Укрпочты», можно за считаные секунды. Для этого достаточно ввести номер отправления на официальном сайте, в приложении или через чат-бот. Современные технологии позволяют отслеживать доставку на каждом этапе, быть в курсе изменений и планировать получение без стресса.
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