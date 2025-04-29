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Как отследить посылку Новой почты и Укрпочты: все способы узнать, где посылка, — ТТН, сайт, приложение, чат-бот и код, номер телефона.
Как отследить посылку Новой почты и Укрпочты: все способы узнать, где посылка, — ТТН, сайт, приложение, чат-бот и код, номер телефона.
Общество
Время чтения 1 мин.

Где моя посылка «Новой почты» и «Укрпочты»: все способы отслеживания

Когда вы ждёте важную доставку, главное — быть уверенным, что посылка в пути и прибудет вовремя. И «Новая почта», и «Укрпочта» предоставляют удобные инструменты для отслеживания отправлений. В этой статье вы узнаете, как проверить, где посылка, по номеру ТТН или без него, а также получите пошаговые инструкции для каждого сервиса.

Что такое номер ТТН и зачем он нужен

ТТН (транспортная накладная) — это уникальный номер, который присваивается каждой посылке при оформлении отправки. Именно по этому номеру система определяет, где в данный момент находится ваша посылка, и отображает всю информацию о её маршруте.

  • У «Новой почты» это 14-значный цифровой код.
  • У «Укрпочты» — 13-значный трек-номер, который может содержать буквы (например: RR123456789UA).

Номер ТТН или трек-код — главный инструмент для отслеживания.

Где найти номер отправления

  • В SMS или Viber-сообщении от перевозчика
  • В чеке или на квитанции при отправке
  • В письме от интернет-магазина
  • В личном кабинете или приложении (если вы зарегистрированы)
  • У отправителя, если вы получатель

Как отследить посылку «Новой почты»

Через официальный сайт

  1. Зайдите на сайт novaposhta.ua
  2. Введите номер ТТН в поле «Відстежити відправлення»
  3. Нажмите «Пошук» — появится полный маршрут и текущий статус посылки

Можно отслеживать сразу несколько номеров, просто вводя их через запятую.

Через мобильное приложение

  • Установите приложение «Нова пошта» (iOS/Android)
  • Войдите по номеру телефона
  • Все посылки, оформленные на этот номер, появятся автоматически
  • Получайте push-уведомления и следите за каждым этапом доставки

Через чат-бот

  • Telegram: @NovaPoshtaBot
  • Viber: Nova Poshta
  • Facebook Messenger: Nova Poshta

Бот подскажет, где ваша посылка, когда она прибудет и в какое отделение.

Как отследить посылку «Укрпочты»

Через сайт Укрпочты

  1. Перейдите на сайт ukrposhta.ua
  2. Введите трек-номер в поле «Відстежити»
  3. Нажмите кнопку поиска и посмотрите информацию о посылке

Система покажет дату отправки, текущий статус и предполагаемую дату доставки.

Через мобильное приложение

  • Скачайте приложение «Укрпошта» (iOS/Android)
  • Введите трек-номер или войдите через номер телефона
  • Просматривайте историю отправлений, статусы и получайте уведомления

Через международные сервисы

Если посылка международная — можно отслеживать её через:

  • 17track.net
  • parceltrack
  • или любую платформу, поддерживающую международные коды

Для международной посылки убедитесь, что ваш номер отслеживается в системе международной логистики (начинается с двух букв и заканчивается на UA)

Как отследить посылку по номеру телефона (без ТТН)

В «Новой почте»:

  • Войдите в приложение по номеру телефона
  • Все посылки, оформленные на этот номер, автоматически добавятся в личный кабинет

Работает только при условии, что при оформлении отправления указан именно ваш номер.

В «Укрпочте»:

На данный момент отслеживание по номеру телефона не предусмотрено, только по трек-коду. Но если вы зарегистрированы в приложении, и оформляете отправку с авторизацией, посылка отобразится в профиле.

Какие бывают статусы посылки

Для «Новой почты»:

  • Принято к отправке
  • В пути
  • Прибыло на отделение
  • Ожидает вручения
  • Получено
  • Возврат отправителю

Для «Укрпочты»:

  • Відправлення зареєстроване
  • Прямує до сортувального центру
  • Доставляється
  • Прибуло у відділення
  • Видано адресату
  • Повертається

Что делать, если посылка не отслеживается

  • Проверьте правильность номера (без пробелов и лишних символов)
  • Подождите несколько часов — возможно, информация ещё не обновилась
  • Свяжитесь со службой поддержки перевозчика
  • Убедитесь, что посылка уже отправлена, а не просто оформлена

Советы для удобного отслеживания

  • Сохраняйте номер ТТН или трек-код до получения посылки
  • Используйте мобильное приложение — это самый быстрый способ получать обновления
  • Не откладывайте получение — особенно в «Новой почте», где срок хранения ограничен
  • Подключайте уведомления в чат-боте — это удобно и бесплатно

Узнать, где находится ваша посылка от «Новой почты» или «Укрпочты», можно за считаные секунды. Для этого достаточно ввести номер отправления на официальном сайте, в приложении или через чат-бот. Современные технологии позволяют отслеживать доставку на каждом этапе, быть в курсе изменений и планировать получение без стресса.

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