Когда вы ждёте важную доставку, главное — быть уверенным, что посылка в пути и прибудет вовремя. И «Новая почта», и «Укрпочта» предоставляют удобные инструменты для отслеживания отправлений. В этой статье вы узнаете, как проверить, где посылка, по номеру ТТН или без него, а также получите пошаговые инструкции для каждого сервиса.

Что такое номер ТТН и зачем он нужен

ТТН (транспортная накладная) — это уникальный номер, который присваивается каждой посылке при оформлении отправки. Именно по этому номеру система определяет, где в данный момент находится ваша посылка, и отображает всю информацию о её маршруте.

У «Новой почты» это 14-значный цифровой код.

это 14-значный цифровой код. У «Укрпочты» — 13-значный трек-номер, который может содержать буквы (например: RR123456789UA).

Номер ТТН или трек-код — главный инструмент для отслеживания.

Где найти номер отправления

В SMS или Viber-сообщении от перевозчика

В чеке или на квитанции при отправке

В письме от интернет-магазина

В личном кабинете или приложении (если вы зарегистрированы)

У отправителя, если вы получатель

Как отследить посылку «Новой почты»

Через официальный сайт

Зайдите на сайт novaposhta.ua Введите номер ТТН в поле «Відстежити відправлення» Нажмите «Пошук» — появится полный маршрут и текущий статус посылки

Можно отслеживать сразу несколько номеров, просто вводя их через запятую.

Через мобильное приложение

Установите приложение «Нова пошта» (iOS/Android)

(iOS/Android) Войдите по номеру телефона

Все посылки, оформленные на этот номер, появятся автоматически

Получайте push-уведомления и следите за каждым этапом доставки

Через чат-бот

Telegram: @NovaPoshtaBot

Viber: Nova Poshta

Facebook Messenger: Nova Poshta

Бот подскажет, где ваша посылка, когда она прибудет и в какое отделение.

Как отследить посылку «Укрпочты»

Через сайт Укрпочты

Перейдите на сайт ukrposhta.ua Введите трек-номер в поле «Відстежити» Нажмите кнопку поиска и посмотрите информацию о посылке

Система покажет дату отправки, текущий статус и предполагаемую дату доставки.

Через мобильное приложение

Скачайте приложение «Укрпошта» (iOS/Android)

(iOS/Android) Введите трек-номер или войдите через номер телефона

Просматривайте историю отправлений, статусы и получайте уведомления

Через международные сервисы

Если посылка международная — можно отслеживать её через:

17track.net

parceltrack

или любую платформу, поддерживающую международные коды

Для международной посылки убедитесь, что ваш номер отслеживается в системе международной логистики (начинается с двух букв и заканчивается на UA)

Как отследить посылку по номеру телефона (без ТТН)

В «Новой почте»:

Войдите в приложение по номеру телефона

Все посылки, оформленные на этот номер, автоматически добавятся в личный кабинет

Работает только при условии, что при оформлении отправления указан именно ваш номер.

В «Укрпочте»:

На данный момент отслеживание по номеру телефона не предусмотрено, только по трек-коду. Но если вы зарегистрированы в приложении, и оформляете отправку с авторизацией, посылка отобразится в профиле.

Какие бывают статусы посылки

Для «Новой почты»:

Принято к отправке

В пути

Прибыло на отделение

Ожидает вручения

Получено

Возврат отправителю

Для «Укрпочты»:

Відправлення зареєстроване

Прямує до сортувального центру

Доставляється

Прибуло у відділення

Видано адресату

Повертається

Что делать, если посылка не отслеживается

Проверьте правильность номера (без пробелов и лишних символов)

Подождите несколько часов — возможно, информация ещё не обновилась

Свяжитесь со службой поддержки перевозчика

Убедитесь, что посылка уже отправлена, а не просто оформлена

Советы для удобного отслеживания

Сохраняйте номер ТТН или трек-код до получения посылки

Используйте мобильное приложение — это самый быстрый способ получать обновления

Не откладывайте получение — особенно в «Новой почте», где срок хранения ограничен

Подключайте уведомления в чат-боте — это удобно и бесплатно

Узнать, где находится ваша посылка от «Новой почты» или «Укрпочты», можно за считаные секунды. Для этого достаточно ввести номер отправления на официальном сайте, в приложении или через чат-бот. Современные технологии позволяют отслеживать доставку на каждом этапе, быть в курсе изменений и планировать получение без стресса.

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