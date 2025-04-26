Путешествия между Украиной и Молдовой стали привычными как для туристов, так и для тех, кто регулярно пересекает границу по делам или работе. Вопрос, где обменять молдавские леи в Киеве, и можно ли продать украинские гривны в самой Молдове, актуален для многих. В этой статье DNEWS разберётся, какие пункты обмена валют работают с леями в Киеве, и что нужно знать тем, кто собирается в Кишинёв или другие молдавские города.

Можно ли обменять молдавские леи в Киеве

Да, молдавские леи можно обменять в Киеве, но важно понимать: это не самая распространённая валюта, поэтому обмен возможен не во всех пунктах.

Где искать обменные пункты с лей-гривневым курсом:

Специализированные обменные пункты в центре Киева — особенно возле станций метро «Льва Толстого», «Площадь Независимости», «Золотые ворота».

— особенно возле станций метро «Льва Толстого», «Площадь Независимости», «Золотые ворота». Отделения банков с широким спектром валют — ПриватБанк, Ощадбанк и Альфа-Банк чаще всего не работают с лейами, но некоторые отделения могут принимать их по запросу.

— ПриватБанк, Ощадбанк и Альфа-Банк чаще всего не работают с лейами, но некоторые отделения могут принимать их по запросу. Частные обменники в ТЦ и возле вокзалов — на Центральном железнодорожном вокзале, а также в ТЦ «Глобус», «Гулливер», «Дарынок».

Уточняйте наличие нужной валюты по телефону или на сайте обменника заранее — леи могут быть в наличии не каждый день.

Какой курс обмена лея к гривне в Киеве

Курс обмена может отличаться в зависимости от точки обмена и актуального спроса. Средние ориентиры на апрель 2025 года:

1 молдавский лей = 2,00–2,15 грн (покупка)

1 молдавский лей = 2,30–2,40 грн (продажа)

Фактический курс лучше проверять:

на сайтах популярных обменных пунктов Киева

через телеграм-боты с мониторингом валют

на сайтах finance.ua или minfin.com.ua (раздел «курсы наличной валюты»)

Можно ли продать гривны в Молдове

Да, гривны в Молдове можно продать, но с определёнными нюансами.

Где принимают гривну в Молдавии:

Обменные пункты в Кишинёве и приграничных городах (Бельцы, Унгены, Каушаны)

(Бельцы, Унгены, Каушаны) Международные автовокзалы и ЖД-станции — курс может быть менее выгодным

— курс может быть менее выгодным Некоторые банки Молдовы, если есть соответствующая лицензия

Курс продажи гривны в Молдове (ориентировочно):

1 гривна = 0,48–0,55 молдавского лея

Курс при обмене гривны в Молдавии менее выгодный, чем обратный. Поэтому лучше при возможности обменять леи на гривны в Украине, если вы возвращаетесь.

Советы для обмена валюты между Молдовой и Украиной

Обмен делайте заранее , особенно если планируете поездку — не все обменники работают с лейами.

, особенно если планируете поездку — не все обменники работают с лейами. Проверяйте курсы онлайн — в Киеве чаще курс выгоднее, чем в Молдове.

— в Киеве чаще курс выгоднее, чем в Молдове. Берите с собой резерв в евро или долларах — этими валютами проще оперировать на обеих сторонах границы.

— этими валютами проще оперировать на обеих сторонах границы. Избегайте обмена в непроверенных точках , особенно вблизи границы или в уличных палатках.

, особенно вблизи границы или в уличных палатках. Ввоз и вывоз лей регулируется, проверьте таможенные правила при пересечении границы (до 10 000 лей — без декларации).

Где ещё можно воспользоваться молдавскими леями

В большинстве крупных магазинов и кафе Молдовы принимают только леи .

. Некоторые рынки в приграничных районах могут принять гривны , но по очень невыгодному курсу.

, но по очень невыгодному курсу. В Duty Free или на заправках ближе к границе леи также в ходу.

Молдавские леи можно обменять в Киеве, но такие операции проводят не все обменники — ищите в центральных районах и возле вокзалов. В Молдове гривну тоже можно обменять, но курс будет менее выгодным. Лучше заранее подготовиться и взять с собой запас нужной валюты, особенно если вы едете надолго или по работе. Всегда проверяйте курс и наличие валюты онлайн, чтобы избежать непредвиденных ситуаций.

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