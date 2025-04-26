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Где в Киеве обменять молдавские леи и можно ли продать гривну в Молдавии — адреса обменников, советы и правила валютных операций.
Где в Киеве обменять молдавские леи и можно ли продать гривну в Молдавии — адреса обменников, советы и правила валютных операций.
Общество
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Где в Киеве можно обменять молдавские леи и можно ли продать гривны в Молдове: актуальные ответы для путешественников

Путешествия между Украиной и Молдовой стали привычными как для туристов, так и для тех, кто регулярно пересекает границу по делам или работе. Вопрос, где обменять молдавские леи в Киеве, и можно ли продать украинские гривны в самой Молдове, актуален для многих. В этой статье DNEWS разберётся, какие пункты обмена валют работают с леями в Киеве, и что нужно знать тем, кто собирается в Кишинёв или другие молдавские города.

Можно ли обменять молдавские леи в Киеве

Да, молдавские леи можно обменять в Киеве, но важно понимать: это не самая распространённая валюта, поэтому обмен возможен не во всех пунктах.

Где искать обменные пункты с лей-гривневым курсом:

  • Специализированные обменные пункты в центре Киева — особенно возле станций метро «Льва Толстого», «Площадь Независимости», «Золотые ворота».
  • Отделения банков с широким спектром валют — ПриватБанк, Ощадбанк и Альфа-Банк чаще всего не работают с лейами, но некоторые отделения могут принимать их по запросу.
  • Частные обменники в ТЦ и возле вокзалов — на Центральном железнодорожном вокзале, а также в ТЦ «Глобус», «Гулливер», «Дарынок».

Уточняйте наличие нужной валюты по телефону или на сайте обменника заранее — леи могут быть в наличии не каждый день.

Какой курс обмена лея к гривне в Киеве

Курс обмена может отличаться в зависимости от точки обмена и актуального спроса. Средние ориентиры на апрель 2025 года:

  • 1 молдавский лей = 2,00–2,15 грн (покупка)
  • 1 молдавский лей = 2,30–2,40 грн (продажа)

Фактический курс лучше проверять:

  • на сайтах популярных обменных пунктов Киева
  • через телеграм-боты с мониторингом валют
  • на сайтах finance.ua или minfin.com.ua (раздел «курсы наличной валюты»)

Можно ли продать гривны в Молдове

Да, гривны в Молдове можно продать, но с определёнными нюансами.

Где принимают гривну в Молдавии:

  • Обменные пункты в Кишинёве и приграничных городах (Бельцы, Унгены, Каушаны)
  • Международные автовокзалы и ЖД-станции — курс может быть менее выгодным
  • Некоторые банки Молдовы, если есть соответствующая лицензия

Курс продажи гривны в Молдове (ориентировочно):

  • 1 гривна = 0,48–0,55 молдавского лея

Курс при обмене гривны в Молдавии менее выгодный, чем обратный. Поэтому лучше при возможности обменять леи на гривны в Украине, если вы возвращаетесь.

Советы для обмена валюты между Молдовой и Украиной

  • Обмен делайте заранее, особенно если планируете поездку — не все обменники работают с лейами.
  • Проверяйте курсы онлайн — в Киеве чаще курс выгоднее, чем в Молдове.
  • Берите с собой резерв в евро или долларах — этими валютами проще оперировать на обеих сторонах границы.
  • Избегайте обмена в непроверенных точках, особенно вблизи границы или в уличных палатках.
  • Ввоз и вывоз лей регулируется, проверьте таможенные правила при пересечении границы (до 10 000 лей — без декларации).

Где ещё можно воспользоваться молдавскими леями

  • В большинстве крупных магазинов и кафе Молдовы принимают только леи.
  • Некоторые рынки в приграничных районах могут принять гривны, но по очень невыгодному курсу.
  • В Duty Free или на заправках ближе к границе леи также в ходу.

Молдавские леи можно обменять в Киеве, но такие операции проводят не все обменники — ищите в центральных районах и возле вокзалов. В Молдове гривну тоже можно обменять, но курс будет менее выгодным. Лучше заранее подготовиться и взять с собой запас нужной валюты, особенно если вы едете надолго или по работе. Всегда проверяйте курс и наличие валюты онлайн, чтобы избежать непредвиденных ситуаций.

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