Путешествия между Украиной и Молдовой стали привычными как для туристов, так и для тех, кто регулярно пересекает границу по делам или работе. Вопрос, где обменять молдавские леи в Киеве, и можно ли продать украинские гривны в самой Молдове, актуален для многих. В этой статье DNEWS разберётся, какие пункты обмена валют работают с леями в Киеве, и что нужно знать тем, кто собирается в Кишинёв или другие молдавские города.
Можно ли обменять молдавские леи в Киеве
Да, молдавские леи можно обменять в Киеве, но важно понимать: это не самая распространённая валюта, поэтому обмен возможен не во всех пунктах.
Где искать обменные пункты с лей-гривневым курсом:
- Специализированные обменные пункты в центре Киева — особенно возле станций метро «Льва Толстого», «Площадь Независимости», «Золотые ворота».
- Отделения банков с широким спектром валют — ПриватБанк, Ощадбанк и Альфа-Банк чаще всего не работают с лейами, но некоторые отделения могут принимать их по запросу.
- Частные обменники в ТЦ и возле вокзалов — на Центральном железнодорожном вокзале, а также в ТЦ «Глобус», «Гулливер», «Дарынок».
Уточняйте наличие нужной валюты по телефону или на сайте обменника заранее — леи могут быть в наличии не каждый день.
Какой курс обмена лея к гривне в Киеве
Курс обмена может отличаться в зависимости от точки обмена и актуального спроса. Средние ориентиры на апрель 2025 года:
- 1 молдавский лей = 2,00–2,15 грн (покупка)
- 1 молдавский лей = 2,30–2,40 грн (продажа)
Фактический курс лучше проверять:
- на сайтах популярных обменных пунктов Киева
- через телеграм-боты с мониторингом валют
- на сайтах finance.ua или minfin.com.ua (раздел «курсы наличной валюты»)
Можно ли продать гривны в Молдове
Да, гривны в Молдове можно продать, но с определёнными нюансами.
Где принимают гривну в Молдавии:
- Обменные пункты в Кишинёве и приграничных городах (Бельцы, Унгены, Каушаны)
- Международные автовокзалы и ЖД-станции — курс может быть менее выгодным
- Некоторые банки Молдовы, если есть соответствующая лицензия
Курс продажи гривны в Молдове (ориентировочно):
- 1 гривна = 0,48–0,55 молдавского лея
Курс при обмене гривны в Молдавии менее выгодный, чем обратный. Поэтому лучше при возможности обменять леи на гривны в Украине, если вы возвращаетесь.
Советы для обмена валюты между Молдовой и Украиной
- Обмен делайте заранее, особенно если планируете поездку — не все обменники работают с лейами.
- Проверяйте курсы онлайн — в Киеве чаще курс выгоднее, чем в Молдове.
- Берите с собой резерв в евро или долларах — этими валютами проще оперировать на обеих сторонах границы.
- Избегайте обмена в непроверенных точках, особенно вблизи границы или в уличных палатках.
- Ввоз и вывоз лей регулируется, проверьте таможенные правила при пересечении границы (до 10 000 лей — без декларации).
Где ещё можно воспользоваться молдавскими леями
- В большинстве крупных магазинов и кафе Молдовы принимают только леи.
- Некоторые рынки в приграничных районах могут принять гривны, но по очень невыгодному курсу.
- В Duty Free или на заправках ближе к границе леи также в ходу.
Молдавские леи можно обменять в Киеве, но такие операции проводят не все обменники — ищите в центральных районах и возле вокзалов. В Молдове гривну тоже можно обменять, но курс будет менее выгодным. Лучше заранее подготовиться и взять с собой запас нужной валюты, особенно если вы едете надолго или по работе. Всегда проверяйте курс и наличие валюты онлайн, чтобы избежать непредвиденных ситуаций.
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