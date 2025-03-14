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Где в Украине самый загрязненный воздух: впечатляющий антирейтинг

Швейцарская компания IQAir обнародовала свой очередной ежегодный отчет о качестве воздуха в мире. По данным исследования за 2024 год, большинство городов с самыми высокими показателями загрязнения воздуха находятся в Азии. Единственным исключением в этом списке стал город за пределами азиатского континента.

Согласно информации, опубликованной на сайте IQAir, из двадцати самых загрязненных городов мира тринадцать находятся в Индии. Это страна с самым большим населением, где стремительное экономическое развитие сопровождается массовым использованием угля и высокой концентрацией транспорта в мегаполисах. Еще четыре города попали в рейтинг из Пакистана, один из Китая и еще один из Казахстана. Об этом свидетельствует информация на сайте IQAir.

Лидером антирейтинга стал Бирнихат – промышленный город на северо-востоке Индии, где проживает около 70 тысяч жителей. Столица Индии Нью-Дели шестой год признана наиболее загрязненной столицей мира. К ней присоединились шесть окрестных городов-спутников: Фаридабад, Лони, Дели, Гуруграм, Нойда и Большая Нойда.

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Единственным городом за пределами Азии в этом списке стала Нджамена — столица Чада, страны, имеющей самые плохие показатели воздуха среди африканских государств.

Что касается Украины, то в рейтинге IQAir отмечено несколько украинских населенных пунктов. Самый высокий уровень загрязнения зафиксировали в Стрые (Львовская область), занявший 234-е место в мировом списке. Среди других украинских городов с загрязненным воздухом оказались Черновцы, Боровая, Процев, Зазимье, Малые Дмитриевичи, Ивано-Франковск, Загвоздья, Тернополь, Ужгород, Александровка, Ровно и Чернобыль.

Столица Украины Киев в общем рейтинге заняла 2883 место из 8954 населенных пунктов, принимавших участие в исследовании. В 2024 году среднегодовая концентрация мелкодисперсных частиц PM2.5 в воздухе Киева составила 9,4 мкг/м³. Этот показатель отвечает рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, однако свидетельствует о загрязнении.

Напомним, среднегодовая температура в Украине может подняться на 2-4°C.

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