10 мая 2025 года Земля останется под влиянием неустойчивой солнечной активности. После относительно спокойного дня 9 мая учёные фиксируют повышение геомагнитного фона. По предварительным данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA, К-индекс может достичь значения 4–5, что соответствует возмущённой магнитосфере и слабой магнитной буре.

Такие условия могут негативно повлиять на состояние метеочувствительных людей, а также вызвать нарушения сна, головную боль и снижение работоспособности. В этой статье DNEWS рассказывает, каким будет уровень солнечной активности 10 мая, кому стоит быть осторожным и как минимизировать влияние геомагнитных возмущений.

Солнечная активность и магнитные колебания 10 мая

По прогнозу учёных, 10 мая Солнце продолжит излучать высокоскоростные потоки солнечного ветра. Это приводит к лёгким возмущениям магнитного поля Земли. Значение К-индекса ожидается в диапазоне от 4 до 5, что сигнализирует о начале слабой геомагнитной бури.

Магнитные возмущения 10 мая могут ощущаться с разной интенсивностью в зависимости от времени суток.

Утро — плавное нарастание активности

С 06:00 до 12:00 ожидается постепенный рост К-индекса. Уровень геомагнитной нестабильности начнёт возрастать, особенно ближе к полудню. Людям с метеозависимостью рекомендуется ограничить физические и эмоциональные нагрузки.

Вечер — пик магнитной активности

С 17:00 до 22:00 возможен локальный пик активности. К-индекс может достичь значения 5, что классифицируется как слабая магнитная буря. Это может сопровождаться нарушениями самочувствия, особенно у людей с сердечно-сосудистыми или неврологическими заболеваниями.

Как влияет магнитная буря на организм человека

Магнитные бури, даже слабой интенсивности, влияют не только на самочувствие, но и на психоэмоциональное состояние. Основное воздействие наблюдается у пожилых людей, беременных женщин, детей и тех, кто страдает от хронических недугов.

Важно понимать, что магнитные волны могут оказывать как кратковременное, так и накопительное воздействие.

Физические симптомы у взрослых

К наиболее распространённым жалобам относятся:

головная боль, тяжесть в голове;

перепады артериального давления;

нарушение сна;

общая слабость и разбитость.

Психоэмоциональные проявления

Магнитная нестабильность может провоцировать раздражительность, снижение концентрации, повышенную тревожность и нестабильность настроения.

Магнитные возмущения и дети: как проявляется реакция

У детей магнитные колебания проявляются не столь резко, но могут влиять на общее поведение. Школьники становятся менее внимательными, могут жаловаться на усталость и капризность.

Для малышей характерны перепады настроения, нарушения сна и отказ от еды.

Рекомендации для родителей

создать дома спокойную атмосферу без раздражителей;

сократить экранное время;

обеспечить прогулку на свежем воздухе в первой половине дня;

следить за режимом сна и питания.

Как защитить здоровье 10 мая при возмущённой магнитосфере

В дни повышенной геомагнитной активности крайне важно поддерживать общий тонус организма. Даже слабые колебания могут накапливаться и провоцировать срывы, если не соблюдать меры предосторожности.

Полезные советы для метеочувствительных людей

избегайте перегрузок и стресса;

пейте больше воды;

ограничьте кофе, алкоголь и курение;

при необходимости примите лёгкое седативное средство после консультации с врачом;

вечером откажитесь от гаджетов за 1–2 часа до сна.

Питание и поддержка организма

Продукты, богатые магнием, калием и витаминами группы B, помогут снизить чувствительность к магнитным волнам. Это бананы, орехи, овсянка, листовая зелень, рыба, сухофрукты.

Какие ещё события возможны при магнитной активности

Геомагнитные возмущения могут также повлиять на работу спутниковой связи, GPS-навигации и радиосигналов. В некоторых регионах возможны сбои мобильной связи или интернета.

Однако серьёзных последствий для технической инфраструктуры при К-индексе 4–5 не прогнозируется.

Ранее мы писали о том, когда в мае 2025 будут магнитные бури и как с ними справиться метеозависимым.