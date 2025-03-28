ГНС разослала украинцам «письма счастья»: какой налог на недвижимость придется уплатить

Государственная налоговая служба начала посылать украинцам электронные сообщения об уплате налоговых обязательств. Владельцы недвижимости, не включающей земельные участки, должны внести ежегодный налог в течение 60 дней после получения соответствующего решения ГНС.
Об этом сообщил адвокат Богдан Янкив в своем Telegram-канале. Ранее налогоплательщики получали бумажные сообщения через Укрпочту, где указывалась сумма начислений, объекты налогообложения и крайние сроки уплаты. Тем не менее, Государственная налоговая служба решила перейти на электронный формат.
Теперь актуальную информацию можно просмотреть в Кабинете налогоплательщика.
«Вместо бумажных уведомлений-решений, которые Укрпочта часто доставляла не по актуальному адресу, вся необходимая информация – суммы начислений, налогооблагаемые объекты, наличные льготы, задолженность и реквизиты для уплаты – доступна в электронном кабинете налогоплательщика», – говорится в сообщении.
Как получить документы онлайн?
Чтобы получать налоговые документы в электронном формате, необходимо выполнить несколько шагов.
Для ФЛП:
- В разделе «Ведение отчетности» выберите вкладку «Создать».
- Выбрать форму «Заявление о желании получать документы через электронный кабинет» (F1391602).
- Нажмите кнопку «Создать».
- Ввести текущий электронный адрес.
- Подписать документ с помощью квалифицированной электронной подписи.
- Щелкните «Отправить документ».
Для граждан, не являющихся ФЛП:
Процедура почти идентична, но начинается с раздела «Дополнительно», после чего следует перейти в «Ведение отчетности» и выполнить дальнейшие действия.
Этот подход позволяет избежать бумажной переписки и получать все важные сообщения непосредственно на электронную почту.
Важно знать о налоге на недвижимость
В 2025 году владельцы жилой недвижимости будут платить налог за 2024 год. ГНС будет посылать уведомления до 1 июля, а оплату необходимо произвести в течение 60 дней.
Налогооблагаются:
- Квартиры – если площадь превышает 60 м2.
- Дома – более 120 м².
- Другие типы жилья – более 180 м².