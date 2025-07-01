С августа 2025 года пользователи устаревших Android-смартфонов столкнутся с важным изменением. Компания Google официально прекращает поддержку браузера Chrome на устройствах с Android 8.0 (Oreo) и Android 9.0 (Pie). Это решение затронет миллионы пользователей по всему миру, особенно тех, кто до сих пор использует популярные модели вроде Galaxy S8, Note 8 и других гаджетов, выпущенных до 2019 года. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на 9to5Google.

Что изменится после выхода Chrome 139

С началом августа 2025 года Google выпустит новую версию браузера — Chrome 139. Именно она станет первой, которая будет работать только на Android 10 и выше. Таким образом, устройства на более ранних прошивках останутся с Chrome 138 — это будет последняя версия, доступная для загрузки на таких телефонах.

По словам представителей Google, сам браузер не прекратит работу на Android 8 и 9. Он по-прежнему сможет запускаться и отображать страницы. Однако больше никаких обновлений, включая критические патчи безопасности и новые функции, выпускаться не будет. Со временем пользователи начнут замечать проблемы с корректной загрузкой сайтов и несовместимость с современными веб-технологиями.

Угроза безопасности для устаревших устройств

Без доступа к обновлениям Chrome становится уязвимым для новейших угроз. Хакеры могут использовать незакрытые дыры в коде браузера, чтобы красть данные или заражать устройства. Именно поэтому Google предупреждает: продолжать пользоваться старым программным обеспечением небезопасно.

Ограничения в функциональности

Ограничения не проявятся сразу — процесс будет постепенным. Но уже через несколько месяцев владельцы Android 8 или 9 могут столкнуться с тем, что видео не воспроизводится, а сайты банков и соцсетей требуют обновления браузера, которое невозможно установить.

Какие устройства пострадают в первую очередь

Наиболее уязвимыми остаются смартфоны, которые изначально выпускались с Android 7–9 и не получили более свежих обновлений. В список входят:

Старые флагманы Samsung

Такие модели, как Samsung Galaxy S8 и S8 Plus, а также Galaxy Note 8, получали обновления лишь до Android 9. Несмотря на их популярность в прошлом, они не соответствуют новым требованиям.

Устройства Motorola, OnePlus и даже Google Pixel

Ранние модели от Motorola и OnePlus тоже не обновляются до Android 10. Даже первый Google Pixel, выпущенный в 2016 году, едва вписывается в новые минимальные стандарты.

Сколько пользователей окажется под угрозой

По последним статистическим данным, Android 9.0 все еще установлен примерно на 6% активных устройств, а версии 8.0 и 8.1 — еще на 4%. Таким образом, примерно 10% всех Android-гаджетов в мире окажутся без поддержки Chrome.

Уязвимые регионы

В странах с ограниченными финансовыми возможностями или слабой инфраструктурой замены гаджетов устройства на Android 8 и 9 встречаются чаще. Особенно это касается школ, малых предприятий и пенсионеров, которые пользуются телефонами 5–7-летней давности.

Массовых отключений не произойдёт

Несмотря на 10% охвата, речь не идет о мгновенной утрате доступа. Chrome 138 останется рабочим. Но для современного интернета этого будет недостаточно уже через год-два.

Что рекомендует Google владельцам старых смартфонов

Компания настоятельно советует обновить устройства до Android 10 или более поздних версий. Это единственный способ продолжить получать обновления браузера, в том числе важные патчи безопасности.

Цитата Google

“Chrome 138 — последняя версия, поддерживающая Android 8 и 9. Чтобы продолжать получать обновления, необходимо обновить устройство до Android 10 или новее”.

Что делать, если обновление невозможно

Если официальные прошивки отсутствуют:

Проверьте наличие кастомных ROM (например, LineageOS) с поддержкой Android 10+.

Замените устройство на более современное — пусть и недорогое, но с поддержкой актуальной ОС.

Используйте альтернативные браузеры, которые дольше поддерживают старые версии Android, но будьте осторожны — у них может быть меньше защиты.

Как подготовиться к отключению поддержки

Переход на более новую ОС — не всегда простой процесс, особенно для тех, кто не разбирается в технических нюансах. Тем не менее, подготовиться можно заранее:

Создайте резервную копию данных

Перед любыми изменениями — будь то установка кастомной прошивки или смена телефона — важно сохранить контакты, фото, документы и пароли.

Выберите безопасную альтернативу

Если обновить ОС не удаётся, используйте мобильные приложения банков и мессенджеров, которые имеют встроенные браузеры. Так можно минимизировать использование старого Chrome.

Почему это важно

Решение Google — это не просто технический апдейт. Оно означает конец эпохи старых Android-устройств и начало новой фазы в развитии мобильной безопасности. Чем дольше пользователь откладывает обновление, тем выше риск столкнуться с проблемами доступа и кражи данных.

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