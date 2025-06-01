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Приложение AI Edge Gallery для запуска ИИ без интернета прямо на телефоне. Работает оффлайн, использует Hugging Face и доступно на Android.
Приложение AI Edge Gallery для запуска ИИ без интернета прямо на телефоне. Работает оффлайн, использует Hugging Face и доступно на Android.
Общество
Время чтения 1 мин.

Google представила новое приложение для запуска ИИ-моделей прямо на смартфоне

Компания Google выпустила инновационное приложение, позволяющее запускать искусственный интеллект на мобильных устройствах без подключения к интернету. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на habr.com.

Речь идёт о Google AI Edge Gallery — мобильном инструменте для работы с искусственным интеллектом. Это приложение даёт доступ к моделям с платформы Hugging Face. Пользователь может генерировать изображения, писать тексты, редактировать код и выполнять другие задачи. Всё это работает автономно — без облаков и серверов.

На текущий момент Google AI Edge Gallery можно установить на смартфоны с Android. Версия для iOS появится немного позже. Скачать приложение можно с GitHub, где размещены все необходимые файлы и инструкция по установке.

После установки открывается доступ к каталогу ИИ-моделей. Пользователь выбирает нужную модель, скачивает её и запускает на телефоне. Все вычисления происходят локально. Поэтому интернет не нужен. Это удобно, быстро и безопасно.

Модели позволяют:

  • генерировать изображения и иллюстрации;
  • писать и исправлять программный код;
  • отвечать на вопросы и анализировать текст;
  • создавать и редактировать тексты.

Таким образом, телефон превращается в автономный ИИ-инструмент. Приложение оптимизировано для современных процессоров. Оно не перегружает систему и экономит заряд батареи.

Google распространяет приложение по лицензии Apache 2.0. Это значит, что им можно свободно пользоваться в личных и коммерческих целях. Кроме того, исходный код доступен для модификации и адаптации. Разработчики могут подстраивать его под свои задачи.

Компания ждёт обратной связи

Google обращается к разработчикам с просьбой делиться мнением о работе приложения. Все предложения и отзывы можно оставить на GitHub. Таким образом, продукт будет улучшаться на основе реального опыта. Это поможет создать более стабильную и функциональную платформу.

Ранее мы писали о том, как использовать возможности искусственного интеллекта в повседневной жизни.

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