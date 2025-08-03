Сегодняшний день обещает быть ярким и непредсказуемым. Энергии понедельника 4 августа 2025 года полны импульсов, которые могут изменить привычное течение жизни. Неожиданные разговоры, спонтанные предложения и перемены в планах — всё это не просто хаос, а подсказки, которые важно услышать. Именно в такие дни открываются неожиданные возможности, особенно для тех, кто умеет читать между строк и доверяет своим ощущениям. Этот день подходит для решения давних вопросов, для начала новых проектов и обновления деловых связей. В личной сфере также возможны эмоциональные всплески, которые могут укрепить отношения или, наоборот, обострить конфликты. Главное — не закрываться от мира, а активно взаимодействовать с тем, что предлагает судьба. Ниже вы найдете персональный прогноз от DNEWS для каждого знака Зодиака на сегодня.

Прогноз на 4 августа 2025 года по знакам Зодиака

Перед тем как перейти к личным прогнозам, важно учитывать, что день будет богат на события, требующие гибкости и внимательности. Теперь посмотрим, как это повлияет на каждый знак.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня Овны окажутся в центре внимания на работе и в семье. Возможны предложения о сотрудничестве, требующие быстрого ответа. Стоит проявить решительность — если появится шанс, его нужно хватать без промедления.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Тельцам будет полезно пересмотреть свои расходы: неожиданное предложение поможет сэкономить значительную сумму. Вечером возможна встреча, которая принесёт не только удовольствие, но и финансовую выгоду.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецы почувствуют прилив энергии и мотивации. Отличный день для старта новых задач. Особенно удачно пройдут переговоры, оформление бумаг и краткие деловые поездки.

Рак (21 июня – 22 июля)

Ракам стоит обратить внимание на эмоциональное состояние близких. Возможны неожиданные откровения, которые укрепят доверие. Рабочие дела также пойдут в гору, если не откладывать важные разговоры.

Лев (23 июля – 22 августа)

Львам лучше не спорить с начальством — сегодня даже мелкая ссора может привести к затяжному конфликту. Вместо этого займитесь улучшением имиджа, особенно в онлайн-пространстве.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Девам день сулит продуктивность: получится закрыть много дел, которые давно висели без движения. Во второй половине дня появится шанс поправить здоровье — возможно, через новую систему питания или встречу с хорошим специалистом.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Весы могут получить интересное предложение от старого знакомого. Не стоит сразу говорить «да» — лучше тщательно всё обдумать. Вечером будет возможность расслабиться в приятной компании.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионам стоит сосредоточиться на деньгах. Возможно поступление крупной суммы или неожиданный доход. Это подходящее время для инвестиций или хотя бы планирования бюджета на ближайшее время.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцам лучше не откладывать важные разговоры: сегодня вы будете убедительны и сможете достичь желаемого. Также день благоприятен для оформления документов и подписания контрактов.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Козерогам следует держать эмоции под контролем — повышенный фон может привести к резким словам. Вместо этого лучше направить энергию в дела, особенно если они касаются недвижимости или крупных покупок.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Водолеям предстоит сделать выбор между комфортом и перспективами. Важно помнить, что перемены могут быть некомфортными, но полезными. Сегодня возможны предложения, которые не стоит игнорировать.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыбам захочется уединения, и это вполне оправданно. Не бойтесь отменить планы — вам нужно восстановить силы. Вторая половина дня даст шанс услышать важную новость, связанную с личной жизнью.

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