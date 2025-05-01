Май 2025 года приносит мощную энергию обновления. Весна в разгаре, организм стремится к очищению, лёгкости, восстановлению. Астрологически это месяц баланса: Венера заботится о красоте, а Солнце в Тельце акцентирует тело, питание и стабильность. Это идеальное время, чтобы обратить внимание на здоровье и внешний вид.

В этой статье DNEWS рассказывает, как сохранить силу и гармонию в мае каждому знаку зодиака. Особое внимание уделим коже, питанию, режиму и профилактике.

Общая картина месяца

Первые дни месяца Луна убывает — хорошо проводить очищающие процедуры, избавляться от токсинов и ментального напряжения. Новолуние 7 мая в Тельце — идеальное время для запуска программ красоты и тела. Вторая половина мая подойдёт для укрепления иммунитета, восстановления сна и энергетических практик.

Звёзды поддерживают всех, кто заботится о теле и уме. Главное — действовать системно и бережно.

Овен

Вам стоит сбавить обороты. В начале месяца — высокий риск перегрузки.

Укрепите нервы

Йога, прогулки, дыхание. Вам нужно снять внутреннее давление.

Забота о коже

Обратите внимание на лицо — возможны высыпания. Подойдут маски и массажи.

Телец

Организм чувствителен к качеству пищи. Не перегружайте желудок.

Меню на травмах

Добавьте больше зелени, уберите жирное и сладкое. Пейте чистую воду.

Косметика без химии

Ваша кожа откликнется на натуральный уход. Подойдут масла и мягкие средства.

Близнецы

Сон — ваш главный ресурс. Без него — слабость и рассеянность.

Ложитесь раньше

До 23:00 — идеальное время для засыпания. Это восстановит силу.

Уход за руками

Часто забываете про них. Лёгкий пилинг и крем с SPF — ваши союзники.

Рак

Эмоции влияют на тело. Напряжение может сказываться на пищеварении.

Ешьте спокойно

Без телефона, спешки и тревог. Жуйте медленно — это улучшит усвоение.

Домашний уход

Вода, соль, ароматерапия. Вам важно заботиться о себе с душой.

Лев

Пора пересмотреть привычки. Могут напомнить о себе старые боли.

Растяжка и движение

Ходьба, плавание, зарядка. Ваше тело требует активности.

Восстановление волос

Стрижка, маски, отдых от укладки. Волосам нужно внимание.

Дева

Вы склонны к сомнениям. Это влияет на иммунитет.

Витамины по анализам

Не пейте всё подряд. Сдайте кровь и принимайте только нужное.

Уход без стресса

Избегайте агрессивных процедур. Мягкость — ключ к красоте.

Весы

Баланс важен как никогда. Слишком много — и энергия падает.

Следите за режимом

Сон, еда, вода — по графику. Это поднимет тонус.

Обновление образа

Лёгкая смена стиля вдохновит. Даже новая прическа даст заряд.

Скорпион

Вам важно не копить. Иначе — психосоматика.

Очищение эмоций

Письмо, терапия, общение. Не держите в себе.

Кожа и гормоны

Проверьте щитовидку, если есть сбои. Внешнее — отражение внутреннего.

Стрелец

Усталость накапливается. Пора тормозить.

Минимум кофе

Замените на цикорий, воду, травяные чаи. Это снизит тревожность.

Уход за ногами

Бани, ванночки, кремы. Ваши стопы — зона внимания в мае.

Козерог

Вы на пике эффективности, но рискуете выгореть.

Перерывы обязательны

Не работайте без отдыха. Даже 15 минут тишины помогут.

Кожа головы

Зуд, сухость — сигнал о перегрузе. Используйте натуральные шампуни.

Водолей

Организм требует очищения. Печень — уязвима.

Разгрузочные дни

Каша, овощи, вода. Даже три дня дадут результат.

Новая энергия

Контрастный душ, дыхательные практики, свежий воздух — заряд на весь май.

Рыбы

Вы на волне чувств. Это может уводить от тела.

Возвращайтесь в тело

Танец, массаж, прогулки. Почувствуйте себя физически.

Глаза — зеркало

Берегите зрение. Меньше экранов, больше отдыха.

Лунный календарь здоровья

1–6 мая — очищение, массаж, баня, голодание

7 мая — Новолуние в Тельце. Старт программ ухода

8–14 мая — питание, витамины, спорт

15–21 мая — массаж, процедуры, восстановление

22–27 мая — анализы, корректировка схем

28–31 мая — отдых, сон, тишина

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