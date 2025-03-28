Госдеп США будет финансировать программу, документировавшую похищение украинских детей — Reuters

Государственный департамент США выделит краткосрочное финансирование для инициативы по документированию фактов о похищенных украинских детях. Это решение было принято после того, как администрация президента США Дональда Трампа приостановила программу 25 января.

Представитель Госдепа пояснил, что финансирование предоставляется на ограниченное время, чтобы исполнители Conflict Observatory могли передать важные данные о детях соответствующим органам. Он подчеркнул, что это часть стандартной процедуры закрытия приостановленных программ. Об этом сообщает Reuters.

По информации Reuters, эта инициатива, финансируемая правительством США и реализуемая Лабораторией гуманитарных исследований Йельского университета, способствовала отслеживанию тысяч украинских детей, похищенных Россией.

Решение о прекращении программы, известной как Ukraine Conflict Observatory, было принято после того, как Трамп распорядился провести масштабный пересмотр во избежание нецелевого использования средств налогоплательщиков на меры, не отвечающие национальным интересам США.

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