Государство выплачивает украинцам компенсацию за чрезмерные коммунальные платежи: как получить

Время от времени, украинцы сталкиваются с неправильно начисленными суммами в счетах за жилищно-коммунальные услуги. Такие ситуации могут оказать существенное влияние на семейный бюджет.

В 2024 году в ходе проверок были выявлены многочисленные нарушения со стороны поставщиков коммунальных услуг. В результате контролирующие органы:

наложили штрафы на общую сумму 3,18 млн грн;

предотвратили безосновательное повышение тарифов еще на 1,3 млн грн;

привлекли к ответственности 124 чиновника, уплативших штрафы на 236 тыс. грн;

вернули потребителям более 1,6 млн грн за неправомерно начисленные суммы.

Таким образом, если вам начислили излишнее, есть шанс вернуть переплаченные средства, воспользовавшись правом на перерасчет.

Если вы заметили подозрительные или завышенные начисления в квитанциях, можно подать обращение в Госпродпотребслужбу одним из следующих способов:

Электронная почта: [email protected]

Через онлайн-форму: на официальном сайте ведомства

Почтой: ул. Б. Гринченко, 1, г. Киев, 01001

В 2024 году специалисты уже выдали 94 предписания на устранение нарушений, благодаря чему удалось привести тарификации в соответствие с законодательством. За этот период в бюджет поступило 3,4 млн. грн. в виде штрафных санкций.

Ведомство призывает украинцев внимательно проверять свои счета за коммунальные услуги и оперативно сообщать о любых нарушениях. Защитить свои права и добиться возврата переплаченных средств вполне реально – главное, действовать своевременно.