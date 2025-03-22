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Общество
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Грантовая поддержка в Украине: как получить 134 тыс. грн финансовой помощи на собственный бизнес

В марте 2025 г. жители шести регионов Украины смогут получить международную грантовую помощь. В рамках проекта «Укрепление общин и повышение устойчивости уязвимых групп населения по всей Украине» предусмотрены выплаты до 134 тысяч гривен.

Финансовая поддержка оказывается жителям западных областей Украины от международной гуманитарной организации «Help», которая действует более чем в 20 странах и охватывает своими инициативами около 8 миллионов человек. Грантовая программа направлена на помощь пострадавшим в результате войны предпринимателям.

Грантовое финансирование будет доступно для микро- и малых предприятий в следующих областях:

  • Закарпатская
  • Ивано-Франковская
  • Волынская
  • Львовская
  • Хмельницкая
  • Черновицкая

Проект поддерживает бизнес в следующих областях:

  • пчеловодство
  • производство украшений
  • гончарство и керамика
  • столярное дело
  • клининговые и ландшафтные услуги
  • фитнес-индустрия
  • уход за животными
  • ремонтные услуги

Организаторы отмечают, что эта инициатива направлена на укрепление общин и поддержку малого бизнеса в условиях сегодняшних вызовов.

Как подать заявку на грантовую помощь?

Чтобы получить финансовую поддержку, участники должны заполнить специальную онлайн-форму, указав необходимую информацию о себе и своем бизнесе.

Отбор кандидатов будет проходить в два этапа:

  • Оценка бизнес-плана на основе представленных документов и предоставленной информации.
  • Собеседование с претендентом.

В рамках программы предприниматели могут получить финансирование до 134 тысячи гривен (эквивалент 3 тысячи евро).

«Цель проекта – поддержка предпринимателей с реалистичными и перспективными бизнес-идеями, которые будут способствовать восстановлению или развитию экономической деятельности. Микрогрант предоставляется в виде благотворительной помощи, которая направляется на закупку оборудования и материалов. Общая сумма составляет до 3 тысяч евро, выплачиваемая в гривневом эквиваленте по курсу НБУ на момент НБУ».

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